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林餘佐／旅途愉快
外婆不再和我們過年了。
外婆在2019年的農曆新年前，因為臥房跌倒導致腦溢血，陷入昏迷，在一個禮拜後過世了。那時我正在趕著畢業論文，加上在情感上跟外婆並不是十分親暱，當下的我並沒有喪失親人的巨大悲痛，只覺得有點恍惚，失眠了一夜，喝了點酒。我的論文處理的是現代文學中的哀悼情緒，讀了很多作家的哀悼作品；然而，人文學科是與生命相關的科系，你所關心、在意的作品，總有一天會從紙上躍出，成為你的生命課題。
外婆的葬禮由現代化的連鎖禮儀公司包辦，一切行禮如儀。在會場播放的背景音樂是蕭煌奇〈末班車〉，歌詞寫著「別回眸／末班車要開了／你不過先走」，讓我想起論文中提到詩人零雨的作品，也是一首哀悼詩，最後一段是這樣寫著：
列車長來剪票了不知為什麼
他說了謝謝又說旅途愉快
而那正是我想對你說的
——〈頭城——悼F〉
那就旅途愉快，外婆，你不過先走而已。
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