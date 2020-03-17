【追憶似水年華——1980年代3】蔡素芬／字海裡的青春

一九八八年底，姑且算是青春的中途，放下所有一切，包括即將上巿，收錄大學時期創作的第一本短篇小說集。我離開工作，準備前往美國。已建立的，突然斷絕，有另一種生活方式在前方。天地文字，安置了青春，又將開啟什麼……

學期末，一樓的活動室正在舉辦一場公開的舞會，所謂公開，是舞會只在校慶或期末等特殊節日才被允許舉辦，其他各系私辦的聯誼性質舞會都是違反校規，通常都是利用校外的場地，閉起門來私辦。所以以校內場地舉辦舞會，好似一件歡慶的事，不會跳的，也想去沾點氣息見識場面。

室友說，我們去吧。她以為從大一進來，私下為同學辦了幾場舞會的我一定無法對期末的舞會免疫。但我已玩膩，打定主意不下去。室友下去湊熱鬧。在已空了一半的宿舍樓層裡，坐在書桌前，聽得到樓下的舞曲擾動人心的節奏，重音催得不得不注意那音樂的存在。那時我正在寫日記，一邊聽著舞曲，一邊寫下，翻年已過幾歲云云，想寫作也該有點成績了。腦子裡浮現幾位年輕即已成名號的作家。那時一心一意，只想寫作，獨鍾小說。鍾情不是一天養成，高中即編校刊帶文藝社辦文學活動，試過詩散文小說評論，在大一發現最想寫的文類是小說。也許是高中帶社團熱過頭了，大一並不像其他新生熱中社團，反而冷靜讀書，喜歡去圖書館，借書、讀書，找架上無人借過的未聞之書，越安靜無人尋書的角落越好，就坐在地上翻冷門書。淡水冬寒，又常細雨紛飛，第一個冬季，常衣服濕冷地走進圖書館，借了書，又走入斜風細雨，冰冷著手腳把書抱回宿舍。有那樣非讀一點什麼的動機，也就有了非寫一點什麼的慾望。

最初始的兩年間，連續兩屆拿到校內文學獎的短篇小說和極短篇首獎，沒想到會連得雙首獎，當然第三年不該參加了，此後便與校內文學獎絕緣。評審老師建議我往校外投稿，因而開始參加社會型的全國性文學獎，大二拿過大型報紙大型比賽的短篇小說首獎，這時才知道，離成為一名創作者的可能性並不遠，可是犯起眼高手低毛病，對創作謹慎了起來，怕寫多寫浮了。

好的題材和想法非輕易可得，寫作是興趣，還得有維持生活的方式。一邊當著學生，一邊去翻譯社兼差，日文翻譯老師口述，我速記，之後帶速記稿回宿舍整理修飾成文。那時和日文譯者通力合作，完成了好幾本亞森羅蘋偵探小說、職場倫理，甚至食譜。這類翻譯書多受出版社委託，也是當時翻譯書氾濫、品質不一的原因之一。我終於知道常在車站地下道看到賤價出售的譯書，原來出於翻譯社心血工廠。非自選的翻譯潤稿實在太花時間又無系統了，無需久做。一個機會，到學校出版中心的月刊《明日世界》幫忙校對，這是本以未來學為主的刊物，探討的範圍涵蓋政經文化科技學術教育等，推行前瞻觀念，很符合八○年代極欲爆開的多元知識追求。文稿來源是學校各科系老師，也由國外科技期刊翻譯先進知識。我一周大概有幾個時段到辦公室校稿，也看看美國期刊，挑喜歡的科技新知翻譯供月刊使用。月刊的編輯把我當他們的一分子，平時辦公室話題，常就當日報紙所載時事發揮議論，讓我聞識了師長視角，也見識他們不畏議論的風格。

八○年代中期，社會異議聲音湧現，延續民歌運動、新電影興起以來的本土聲音追求，黨外運動更是擋不住的政治異議潮流，社會有一股蓄積已久的改變能量，狂熱追求知識，因此連學院裡以未來學為標榜的期刊，都有相當的讀者基礎。在這裡打工，輕鬆自在，師友關係良好，無事時都看自己的書。

創刊初期講究國文全民化、生活化的《國文天地》月刊。（圖／蔡素芬提供）

某日，我中文系的老師龔鵬程來交稿，看我在辦公室，他交了稿後，把我叫出室外。說，妳在這裡工作？那不如來《國文天地》，我正需要一個主編。《國文天地》是正中書局剛創刊不久，由詩人梅新擔任社長的國語文月刊，搭上本土與多元知識追求的風潮，雖以古典文史知識為主，但講究國學活化，以全民化、活潑化、生活化為訴求，作為中文系學生，能有機會接觸試圖串連古今文史的刊物，當然是一個很好的試煉。因此機緣，在還沒畢業的情況下，轉到《國文天地》擔任主編，開始課業和編務兩頭兼的生活。當主編要負的責任多，可說從封面顧到封底，內容與美術視覺及廣告多寡、每期的印刷議價等等，一手包。

重慶南路書店街從「百家爭鳴」的盛況，如今只剩不到二十家。（圖／本報資料照片）

辦公室在衡陽路，當時交通很壅塞，總是很多車子。（圖／蔡素芬提供）

正中書局在衡陽路和重慶南路交口，我從座位窗口望出去，衡陽路往東到底是新公園（如今稱為二二八和平紀念公園）側門，那裡常有人進出，感覺閒人真多啊，他們怎麼可以不必上班有空逛公園呢？而衡陽路上車子川流，時常擁擠不堪。那時的重慶南路還是熱鬧的書街，下樓去，往右前方走，有數家書局，往左走更是整排的書局，大書局如世界、東華、三民，一路排下去，連騎樓也擺書攤雜誌；附近有人潮不斷貨色齊全的城中巿場，衣飾、銀樓、餐廳林立，可吃可買可讀的都在這方圓幾百公尺之內了。幾家書店門口有刻章師父，小小一張桌子一個印章展示架就是書體工藝乾坤，我在其中一家刻了生平擁有的印章裡最美的篆書手刻印章，十幾年後書店街沒落逐一收店時，已不可尋當日的刻章藝術師。

在一個書店環繞的環境裡工作，書香味確實濃厚，但巿場的商業氣息和密集的銀樓銀行每日掛出的金價、匯率行情以及步履匆忙的人群，都預示著跨出校園後，即將面對的是一個相對於單純學生生活更為複雜的未來。未來不知如何，但需先把本務工作做好，作為社內最年輕的工作者，要學習和承擔的還很多。那時邀稿聯絡事項多靠電話或相約面邀，收稿當然還是手稿，個人電腦剛起步，所接觸的作者還沒有人用電腦創作，收到的大量手稿都送專業電腦打字，幾字一行設定好後，拿回來的相紙印刷成品再靠美編剪剪貼貼排版面。這是月刊在排版上已經走在前的做法，當時的報紙還是傳統的檢字排版。電腦打字排版的波浪已在掀潮，有全面取代檢字排版之勢。但未全面化之前，即使已有電腦打字還是得手工排版，剪剪貼貼的時代還是繼續走著。我感到邀稿看稿參與內容企畫都沒有問題，最大的問題是和美編對視覺美感的溝通，看誰意見強，是要主導還是退讓，看誰能說服誰。心腸軟時，覺得美編在完稿紙上挖洞補字很可憐，月刊的古字多，電腦無字可用，常需分解字再造字，找字割字補字，耗時費工，便幫忙剪字拼拼貼貼補字。這才叫手工時代吧。

初入月刊時，編務人事即有更迭，不及一年經營權也轉由當時師大中文系的幾位教授接手，辦公室換到金山南路，我在那附近找了一處有庭院的日式房屋住下來。那原是林務局的宿舍，院中有珍貴樹木，有棵高大的麵包樹，碩大的果子一掉下來，滿地果漿，混雜在掉落的槭樹葉間，我和一同承租的幾位女生雖天天掃落葉，卻覺這院子美麗極了，圍繞院子的幾間有著格窗和走廊的居室也古色古香，我們當中有人彈古箏，我也有一部，箏聲響起時，木香花影間仙氣飄飄，真希望一直住下來不要搬家。

這金山南路的辦公室辦了不少現代文學講座活動，月刊的走向是古文學接軌現代文學，採訪對象有古文學者也有現代文學寫手，更辦理一系列文學對談，同時成立出版部出版叢書。時有作者來交稿，作者不是教授就是碩士博士班研究生，古文學說來深奧，能以淺顯文字寫深奧的不多，我看稿也常嫌作者寫法偏學術不夠庶民，會給點建議，我自己也寫點活潑的小單元，有時光是一個典故的再述，也需跑一趟中央圖書館查書找到肯定的來源才能下筆。但我喜歡跑圖書館，那可以經過中山南路，彼時黨外運動正如火如荼伸張政治改革，總統府前常圍起拒馬防止暴衝。行經附近，看到拒馬，再對照新聞，便覺有現實感，了解社會的異議聲音在急促的催使國家轉變。

來交稿的研究生裡，有一個相當活潑，我們很喜歡他來，他往往都在我們快下班時來，說交稿不如說聊天，他研究民間文學，民間素材寫在月刊裡大受歡迎，他來交稿我們就好奇這回要帶來什麼故事。他是陳益源，活潑善談，好動不脫頑童稚氣。可那段編輯時期後，和作者斷了聯繫。再看到陳益源時已是二十幾年後，在成大中文系，他擔任系主任，看來沉著穩重，完全不是研究生時在我們辦公室說笑的模樣。再後來，陳益源成為台文館館長。歲月的流逝可以靜如星子不語，也可以如伏流下的泉脈洶湧。

本土文化和民主意識的推進，時之所趨，一九八七年解嚴，社會上的資訊百花齊放，出國解禁、報章雜誌解禁，出版界摩拳擦掌已是思想大鳴大放，尤其報紙由原來的三大張，因報禁解除而擴增張數和言論，對社會的視聽將有很大的影響。詩人梅新已轉任《中央日報‧副刊》，副刊也於此時需增加人力，我畢業之際，他邀我去副刊當編輯，我想試試報紙副刊，答應了梅新，但《國文天地》希望我暫時不要離開，我便白天在月刊上班，下班後去副刊，趕上副刊傍晚起的上班時間。第一晚，和梅新去拜訪一位短期回國的作者；第二晚去訪問思想家牟宗三。他追訪作者的精神，完全是那解嚴當口想再興副刊盛世、推潮弄浪的拚勁。抱歉的是第三晚我跟他說，不想待《中央副刊》，起因於得加入國民黨才能享同工同酬的福利，我希望加入政黨是基於認知和熱誠，不是為了工作。

專心只做月刊的工作，讓我能顧到自己的創作，平時難免有採訪稿和另接的廣播劇文稿，我都儘量快速處理，以便把心情回到小說上。在那時常枝影婆娑的庭院邊小室裡，書架裡的典籍和現代文學書籍夠我消磨時間，桌前燈下讀書寫稿，磨到天亮也樂在其中。或有時去住家附近一家設計具禪風的茶店寫稿，喝茶時間有限，時間沒得磨蹭，集中精力書寫，寫慣了不太需要修改，一個喝茶的時間寫兩三張六百字稿紙，如今習慣電腦打字，反倒懷念那直接落筆不需修改的經驗。

有些事難回去，有些事回不去。如今追憶的，是那段一開始就注定往文字之路前行的過往，從執意書寫到成為編輯接觸古今文學媒介，有些必然有些偶然。字海浮生，從閱讀和書寫尋求慰藉，既在年輕初始花力氣在上頭，便沒有回頭。

隨解嚴而來的社會變化很大，像在大翻土，連經常依賴往來台北與淡水的火車線也因改建捷運而即將停駛，無數次搭乘的列車景象像一條即將消失的青春記憶線般令人悵然；車上學生對坐玩撲克牌的身影、菜販擔菜上車的樸實面容、車上風琴手演奏的悲傷樂曲，都將伴隨青春行跡消逝於歲月。

一九八八年底，姑且算是青春的中途，放下所有一切，包括即將上巿，收錄大學時期創作的第一本短篇小說集。我離開工作，準備前往美國。

已建立的，突然斷絕，有另一種生活方式在前方。天地文字，安置了青春，又將開啟什麼。青春可以決然，轉身告別往日，是為斷年。