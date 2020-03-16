【追憶似水年華──1980年代2】果子離／讓我們期待明天會更好

詹宏志與龍應台同時入選金石堂年度風雲人物，《出版情報》轉載這篇人物專訪。（圖／果子離提供）

女人一生最美的時候是當新娘時，男人當新郎又何嘗不是？何況才二十五歲。（圖／果子離提供）

回首一九八○年代，我，大學畢業、當完兵、結婚、生子、工作，這十年間人生諸事都做了，人生拼圖只剩最後一塊：我要辭職。是的，這是我一生最大的志向，對職場生涯的唯一規畫就是離開職場，離開職場，而能活著……

若問一九八○是什麼年代？我想我會說，那是「明天會更好」的年代。

是的，就是那首歌名代表的意思。在一九八七年七月十五日，長達三十八年的戒嚴令解除前，台灣就已進入「強控制解體」（借用楊渡書名）的狀態。相對於之前的沉悶壓抑，這個時期是台灣史上能量最強的時代，充滿搖滾動感，熱鬧而喧囂，多元，狂飆，創意激盪，思想解放，舊有典範遭顛覆，禁忌遭到挑戰。雖然保守勢力頑強抵拒，多年沉痾盤根錯節，雖然衝撞不一定推翻或改變什麼，但我們總相信，黑暗必有盡頭，盡頭處必有光。一九八○年代是相信的年代，沒有之前的無力感，也沒有如今的亡國感。

整個一九八○年代的精神，就在〈明天會更好〉歌名裡。這首歌未唱先轟動，連日新聞報導是最好的宣傳。歌曲一公開，電視上狂打歌，開賣當日我就衝到唱片行購買。曲調朗朗上口，詞意有些隱喻不明，但這不重要，要的是一種心血沸騰的感覺。知道是仿效美國“We Are the World”「群星為公益而唱」的形式，但人家賣唱片是為救助衣索比亞難民，而我們要幫助哪邊饑荒難民呢？後來才知道唱片公司把販售資金捐給「消費者文教基金會」。

消基會成立四年來，揭發黑心食品，為民眾健康把關，做政府該做卻沒做的事，在我們心目中是英雄組合，反過來說卻是擋人財路，廠商欲除之以後快的眼中釘。

廠商如何運作我們不知道，我們知道的是一個名字：楊寶琳。楊寶琳是誰？她是立法委員，終身不用改選的萬年立委。楊寶琳多年來身兼「國民消費協會」理事長。這個單位與廠商站在一起，只辦產品表揚，不顧消費者權益，並以一山不容二虎之姿，反過來指責消基會檢驗出黑心商品是「擾亂人心，影響經濟發展，妨害公共秩序」，而向行政機關施壓，企圖消滅消基會。

荒謬啊野蠻。但戒嚴時期這類氣死人的事例還不夠多嗎？往昔政治高壓，各種怪現狀大家視若無睹，美麗島事件後，黨外雜誌如雨後春筍，周周出版，時時爆料。此外我每天看好幾份報紙，《聯合》《中時》兩大報外，偏黨外的《自立晚報》《民眾日報》，報禁解除後的《自由時報》《自立早報》等書報雜誌，不時刊登荒謬絕倫諸事。以往禁忌不能曝光的，如今一一現形，老立委老國代只是一端。

氣歸氣，嘆氣生氣之餘，只能選舉投票時發洩一下情緒，開票時還是無可奈何搖搖頭。蜉蝣難撼大樹，然而，那時相信無法鯨吞，至少可以蠶食。蠶食到最後，明天會更好。

二○一○年，〈明天會更好〉推出新版，彷彿沒有製作人似的，各自為唱，幾個高音突兀刺耳。本來以為是我老人家守舊，看了影片底下留言，盡是「聽了只會使我覺得明天會更壞」「簡直災難」等負評，一片哀號。

以我小人之心揣度，兩版的錄製心境不太一樣，缺少純淨的心，鳴放不免走調。相較之下，更令人懷念一九八○，政治、社會、文化各界聯手為理想燃燒的年代。

一九八○年代，正值我廿一歲到卅歲的青春年華。我是各種運動風起雲湧的局外人，但我讀，我看，我思索，我與社會同步成長。雜誌看不完，《人間》（我心目中台灣史上最好的雜誌）《當代》《天下》《遠見》《聯合文學》《南方》《婦女新知》……讀到眼花撩亂；羅大佑、鄭華娟、蘇芮、陳昇、張洪量、李宗盛、薛岳、李壽全、黑名單工作室……之前不可能出現的歌手，各領風騷。我讀書，也讀電影。

一九八○年代的電影是用讀的——我說的是國片。雖然在我成長時期，常聽到一句話：「大學生不看國片。」豈只不看國片？大學生，或說知識分子，也不聽國台語流行歌曲。

大學生對本土流行文化「不接觸、不喜歡、不消費」的三不政策，或許不能逕以崇洋來解釋，而是對於台灣影歌品質與歐美日本差距的不耐。

每次聽到這些話都令我詫異而帶點汗顏。從中學到大學，我多半聽國歌（國語流行歌曲）、看國片，不像同儕對西洋音樂每周排行榜知之其詳。我到底怎麼了？常常自省，是否眼界狹隘、缺乏國際觀、審美標準低落？

一代電影人的理想與熱情盡在於斯。（圖／果子離提供） 一九八○年代，平地一聲雷，台灣新電影崛起。本來就看國片的我，不但關心其發展，且成為忠實觀眾。看電影、讀影評，不斷思考辨證，從電影延伸到文學，對我影響至今。

台灣新電影出現前，一九七○年代，我看了哪些華語電影呢？除了李小龍、成龍帶動的動作片，看最多的還是某些類型的台灣電影——三廳電影瓊瑤片，活在青春幻夢的我喜歡看；抗日反共軍教片也不錯過，包括《八百壯士》《筧橋英烈傳》《英烈千秋》《黃埔軍魂》《梅花》《假如我是真的》，不是被動員去看的喔，且會看到感動會流淚，不知當時為什麼連看電影都這麼忠黨愛國。

也看了一些黑幫電影（侯季然紀錄片所稱的「台灣黑電影」），這些描寫暴力、犯罪、肉慾與復仇的社會寫實片，如《錯誤的第一步》，以及以暴露女體為賣點，如《女王蜂》《上海社會檔案》等女性復仇片，一時蜂擁，直到觀眾看到膩看到吐才沒落。

文藝片也好看，《汪洋中的一條船》《小城故事》《早安台北》《歡顏》，以及林清介的學生電影。連侯孝賢也拍了《就是溜溜的她》《風兒踢踏踩》。

外行如我者都看得出，這些電影，粗製濫造有之，求好心切卻力有不逮有之，總之，離藝術門檻頗有距離。每年選送奧斯卡外片獎參賽名單公布，好像派出弱小球隊在球場以懸殊比數任人宰割一樣，想到就倍感羞愧。

幸好出現了新電影。導演以新視野、新觀點、新形式、新手法，讓電影從純娛樂提升到藝術層次。長鏡頭，慢節奏，燈光暗，卡司缺明星，角色多庶民，這些風格讓許多觀眾避之唯恐不及，被某些影獎評審、影迷與學者口誅筆伐。

正反意見每每讓我思索困惑。我讀影評，受影評影響，也像閱讀小說一樣讀電影。選片指南來自報紙，主要是《聯合報》，除了焦雄屏、黃建業等人的影評，以及新銳導演拍片動態，偶有爭議事件之報導，印象最深的是記者楊士琪報導的「削蘋果事件」。

《兒子的大玩偶》最後一段〈蘋果的滋味〉，被一封黑函告到中國國民黨文工會，檢舉本片把寶島台灣描繪成貧窮落後的樣貌，有損國家形象。眼看片子就要遭到修剪——一如向來電剪制度把露點畫面咔嚓（早期連噴霧、打馬賽克都沒有），又像禁書、禁歌般，政治黑手無所不在，查禁理由千奇百怪，想到就令人義憤填膺。沒料到楊士琪於《聯合報》披露後，《中國時報》更在次日整版聲援，輿論界紛紛批判，終得一刀未剪上映。

不只政治力，反動勢力以各種形貌出現，例如《玉卿嫂》在金馬獎評審會議引發爭議，關鍵是女主角床戲時「翹太高，夾太緊，中國婦女不是這樣」，嗚呼哀哉。

《兒子的大玩偶》算是幸運的了。楊士琪次年病逝。再一年，楊德昌在《青梅竹馬》片頭寫道：「獻給楊士琪，感激她生前給我們的鼓勵。製作全體同仁致敬」，全長六秒鐘。我記得這個畫面，在檔期只有四天的某一日，我在電影院看到，唏噓不已。楊德昌作品我最喜歡這部，幾年前重演我又在大銀幕看了一遍，感覺依然美好。

《光陰的故事》《風櫃來的人》《童年往事》《戀戀風塵》《海灘的一天》《恐怖分子》《小畢的故事》《油麻菜籽》《悲情城市》，一九八○年代的台灣新電影，一二十部，如繁星點點，在電影夜空裡閃閃發光。焦雄屏編著的《台灣新電影》一書，也成為我的愛書，多年來常常翻閱，重返那個以電影為出發點的閱讀時代。

講到閱讀。一九八○年代，出版蓬勃，題材多元，非文學類崛起，不再獨尊文學。李敖、柏楊復出後仍筆力雄健，林清玄以菩提、龍應台以野火，紅透半邊天。《證嚴法師靜思語》狂銷，遠流推出《青年的四個大夢》等的「大眾心理學系列」，《我們只有一個地球》《萬曆十五年》等書備受矚目。潮流影響，改變了我的閱讀口味。所有的閱讀都是緣分，人與人，人與書，所有的遇合，都是緣分，事先無法預料，事後未必能夠追索，但就是發生了。某日我不經意在書訊刊物讀到一篇〈通材．稀有才．詹宏志〉，我才知道這麼一號人物。我向來對才華如山、知識如海的人特別留意。我讀訪談，心嚮往之，想要變成這樣的人。待其出書我就買來拜讀，《趨勢索隱》讓我驚為天書。視角打開了，不再只圍繞文學轉動，企業經營、行銷廣告與社會觀察鑽進我的視野裡。幾年後詹宏志乘勝追擊出版的《趨勢報告：台灣未來的50個解釋》《城市觀察》等書都快被我翻爛了。日後我與一些讀書人、出版觀察者意見不一，多少也與這段時期的蛻變有關。

回首一九八○年代，我，大學畢業、當完兵、結婚、生子、工作，這十年間人生諸事都做了，人生拼圖只剩最後一塊：我要辭職。是的，這是我一生最大的志向，對職場生涯的唯一規畫就是離開職場，離開職場，而能活著。不是不愛工作，不是好吃懶做，只不過好想看書。若有職業，看書有錢，我一定做到終老。但哪來這般美事？退而求其次，找個可以打混，可上班看書的班來上就好。於是混進編著小學參考書的出版社。這家不是龍頭，參考書龍頭一南一北，北「新學友」、南「南一」。我們老闆自知不敵，要員工多抄多貼，剪刀漿糊少出錯。唯一聚精會神不得出錯的是校對，但我偏愛校對，與文字相靠愈近我愈愛。

這工作對我太簡單了。上班不費腦力，一下班公事不掛心頭，可讀可寫。一混三年，終因工作沒出路，沒成就感，深知不能再這樣下去。

當時已打定主意在出版社，但眼高手低，缺人脈，缺資歷，謀求不易，後來服務的公司都不如我意。自認不是蛟龍，不用遨遊大海，但也不應困於浴缸（當然，當時還沒想到大海、浴缸等相對辭彙）。

想想對巨蟹座的我來說，還是在家工作最好——在家寫稿，賺稿費版稅，卻知難之又難，幾乎是不可能的任務。當時此途僅兩捷徑：獲文學獎或與主編拉關係。我兩者皆無，兩度挑戰失敗，一個月寫不出一兩篇，論質論量皆平平。不上班，要躲我爸。他向來早早出門，有時稍晚，我媽我妹幫我掩護，編派我有事晚點上班的理由。有一日他發現我怎麼還窩在家裡？直接問我，我回覆以在家寫稿，他聽了一臉疑惑，說：「騙肖欸，你寫什麼啊？」這句話事隔卅餘年我還記得，可見傷我有多深。

專事寫作，難，但我不憂不懼，就像那個年代，相信未來一定更好，一定有光，有出口。越過八○年代，台灣社會政治運動漸漸開花結果，而我也終於如願在家寫稿維生。明天果然會更好，這樣很好。