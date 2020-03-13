【當代小說特區】凌明玉／小偷女孩和看不見的女孩（下）

看得見的人總能預先防阻可能的危險，慢慢學會算計，有心機的對待這個世界。陳雨萱不能，她不一定會成為居心叵測的人。至少有一半的機率不會吧……

佳韻明白僥倖不會一直降臨，只要她還無意識竊取這世界多餘的東西。

她覺得自己順手取走的只是多餘的東西。那些物品是插在商店門口傘桶的傘，擺在餐館桌上的原子筆，有次是比較誇張，以前雜誌社同事有多出的音樂劇招待票邀她去看表演，不知不覺已將洗手間的面紙盒整個裝在袋子裡，她也感到驚訝究竟是何時將這盒子帶走，氣得一手捏扁紙盒。同事狐疑地打量，也不問她緣由，吞下了訕笑的話。

後來採訪小組便流傳著她的精神狀態很輕飄，主管有意無意要她別走火入魔記得去就醫。一個月看一次診，身心俱疲，後來她就不願意再去。

一次次承認失敗，很痛苦，彷彿是被社會揀選出來有瑕疵的人。

醫生總是說，別這麼想，只要是人，都有缺點，妳是心生病了。

她望著潔白乾淨的年輕醫生想著，這病不在你身上，你看得見人心有病，別人可看不見。

今天又管控不了自己的手，她平靜地注視著手指，嘆了口氣。花了錢奢侈地來咖啡館需要有產能才行，打開採訪筆記，正想整理資料，電話來了。

手機顯示無尾熊的側臉，側邊剃高一半青白，綁著小馬尾，他說這張照片帥慘，最像文青。

「幹嘛啦。嗯……寫稿啊。拜託……不會自己出去吃喔。好啦。回家再說啦。」

他的本名是吳偉進，但字太潦草，寫「進」的時候非常隨意，被老師念成吳偉雄，他也不以為意，後來同學們都叫他無尾熊，一輩子擺脫不了。

他個性就是溫和過頭，從來沒想過，自己可以推翻自己。這也是佳韻討厭他，卻又喜歡他的原因。

高中三年，她承認從未正眼瞧過無尾熊，正確來說，是瞧不起他……但是兩人還是陰錯陽差在一起了。

如果沒有那次，她在家附近巧遇另一位高中同學，心血來潮約了吳偉進來頂樓吃火鍋，警察卻忽然上樓臨檢，說是有人檢舉這裡發出像塑膠的拉K臭味。她還記得那天警察敲門剎那，他嚇得竄上床，窩在被子發抖，連床架都輕微搖動起來。

後來，他才吞吞吐吐……犯了詐欺罪，或許已經被通緝了。

這件事，當晚在高中Line群組轟地炸開，熱中八卦的群眾換成瘋狂臆測有的沒的老同學，什麼童稚純真同窗情誼都是屁。此後，她就非常厭惡同學聚會了。

他認真地說他現在沒有朋友，但是，他可以信任她。那誠懇的眼神活像在求婚。

她這個人值得信任的理由是什麼，實在不清楚。

不過是聽完他被朋友誣賴不還錢，還跑去法院告他詐欺，她忍不住跳上床鋪大罵，「你笨啊，叫你簽本票你也簽，現在還不出錢，又不是一輩子不還，居然去告你——太沒義氣了。」罵完又覺得他們還沒那交情，挺他挺得莫名其妙。

「都說賺了錢要回家鄉買地蓋房子，住在一起啊。沒想到……義氣？真是電影演出來的。」叼著佳韻抽的涼菸苦笑搖頭，他倒是抽得很順口。

佳韻將菸咻地從他口裡抽走，大咧咧放進自己嘴巴，拍拍他的肩說：「算了啦，真正的朋友是什麼，你永遠不會知道是什麼，和錢扯上關係，你才知道什麼是朋友。」

她當時也不知自己為什麼一副有情有義有肩膀，絕不是為了安慰無尾熊，而是想起跟她爸借錢的那些朋友，在家鄉那靠海的小地方，有誰不知誰的底細。她爸說，缺了這筆錢會逼死人，所以他讓朋友簽了一堆本票還塞在老家抽屜，也沒看她爸去告過誰。

佳韻隨口說完那串讓她再說一遍都不可能太誠懇的話，在他耳裡卻發酵成費洛蒙。

後來無尾熊沒事就跑來找她聊天，也去打工的便利商店找她打屁。這不是愛情，他倒像她的護衛，她和一直打聽她感情狀況的便利店店長這麼說。固定在輪小夜下班接她回家，還有馬桶壞掉電燈不亮，半夜想吃鹹酥雞和啤酒，不論需要什麼，一通電話他就來搞定，不知不覺，他們就住在一起了。

無尾熊衰小的樣子，倒是有點像她爸，這件事她從未告訴過他。

同在小七打工的同事說，「男朋友啊？怎麼畏畏縮縮的，叫他進來裡面坐著等妳，也不要，縮在機車上一直抽菸，看起來好欠揍。」

看得見的人，只想看見自己想見的東西。她忽然想起在書店遇見的那女孩。

她知道他身上背負了什麼，才會成為今天這樣畏縮的人。

就像她愛偷點小東西，他是通緝犯，他們實在是天造地設。但說有多愛他，倒是也沒有多愛。彷彿習慣成自然，就這樣，每天吃飯睡覺、睡覺吃飯，好像夫妻一樣。

●

幾個男孩抱著籃球奔跑過去，風一樣震動了路人們。

綠燈秒數只剩五秒。那女孩卻不管風的感覺，像是誰暗自傳了什麼訊息來，身體一斜，轉往馬路急急邁著大步，手杖搖晃著，左右點地，喀喀喀喀……女孩的腳將要走向斑馬線第二格，佳韻終於克制不了，衝向前一把拉住她。

「陳雨萱——」

女孩立即循著音源轉身，眼睛也閃爍了一下。看不見的雙眼，像深夜樓梯間的小燈，接觸不良那種，閃了半秒。

佳韻不知怎麼形容如此短促的瞬間，類似睫毛顫動或是塵埃飄浮的瞬間。

她不會知道，有人眼睜睜看著她幾乎撞上路邊電箱，一句提醒也懶得給，更不會知道有人甚至繞過她，好像杵在那不動的她是個礙眼的ㄇ型路障。

「妳怎麼知道我的名字？」女孩側著頭說。

佳韻說不出口，為什麼會出現在這，明明在跟蹤，卻將自己送到追蹤對象的面前。或許，最後是無法忍受自己下意識或有意識的殘酷，終於伸出手。

本來和採訪對象約好地點，就在下個路口的咖啡館，卻無意間在捷運出口看見她。

佳韻打開手機確定總編寄來的採訪資料，核對照片無誤。人群中雨萱很醒目，但很多人就是看不見，或者是裝作看不見。

大家無視她可能沒走進手扶梯，踏不對台階，走錯出口，又差點在紅燈時將自己送上馬路……

那兩三分鐘，佳韻滿滿的羞恥，沒有作為的自己和大家一樣無知，並默許他人的無知。

陳雨萱一聽她是記者，眼睛又像瞬間來電的小燈泡，啪滋地閃爍著，隨即又暗沉下去。

佳韻有點慌，只得迅速地介紹自己，下意識去包包摸名片，緊接著又甩開這念頭。

對方的視線沒有移動，就像那天一樣，筆直地看著她。

過了兩秒，陳雨萱才反應過來，微笑說，真巧，還好在這裡遇見，又急切補充，事先說好穿了鵝黃色T恤和牛仔褲，很好辨認對吧。

不只是容易辨認，是一把左右遲疑的黃色雨傘，佳韻在便利店經常賣出的那種黃顏色，踏出捷運站就看到她像搖擺不定的指南針，佳韻的視線便再也離不開她。

「已經變紅燈了，很危險啊——妳為什麼突然衝出去？」

「紅燈？噢，我聽見有人跑著過馬路，以為還有秒數，就跟著走了。還好妳拉住我……」陳雨萱用力眨眨眼，眉間擠出了兩道細紋。

她近距離看著她，發現她比主編提供的背景資料還要年輕，視覺效果大概不到二十五歲。還有，她說話的樣子實在太甜蜜，任何一點小事，都感到驚訝，一直發出噢的感嘆。

如果是以前的林佳韻，肯定認為這樣的聲調很噁心，現在卻毫無厭惡的情緒，反而期待那個輕飄飄的噢字。

佳韻不清楚這個城市的盲人有多少，盲人裡的女孩又有多少，不知道會這麼快又見到她。

如果可以，希望上次不算數。她不會知道這是第二次相遇。

當然陳雨萱不會知道在書店曾目擊一樁偷竊事件，那件事也不算數。

想到這些無用的好處，看不見似乎也沒什麼不好，這世界髒東西太多，有時候，佳韻真的也很想閉上眼睛什麼都不看。

今天才是初次相遇，這麼認定，她也不會有意見吧。佳韻拿出筆記本再次確認訪綱。

前幾天主編十萬火急發來採訪，說是有立委臨時被爆在酒店門口摟嫩妹貼奶，記者被調去跑這個現場，社會角落人物專欄又急著要截稿，又是電話又是簡訊和臉書訊息齊炸，好像除了佳韻去救火誰都不行。明知這是主編慣用的伎倆，不答應採訪又怕得罪他，以後不發稿給她。

直接答應顯得自己很沒用，但她就是如此沒用只能與現實妥協，衡量之後，至少可以付得出下個月的房租和健保費，就接下採訪了。

早上人物背景資料才寄到信箱，一看照片，背脊有些發涼，這人，不就是前陣子在書店遇到的看不見的女孩。佳韻仔細盯著她看，彷彿比對兩幅相似的人物畫，努力想找出差異。

「林小姐，請妳幫幫我過馬路吧。」

陳雨萱忽然這麼說，佳韻此時居然有些安心，並為自己還有點用處感到得意。

冒出驕傲的感覺好像不對，但也沒時間細想太多，陳雨萱已經握住她的手肘，右手仍然點著手杖，佳韻有自己是條導盲犬的錯覺。

她說不要牽她的手，只要讓她握著她的手肘就好。

佳韻的手肘自從被她握住，整個人僵硬無比，彷彿那個關節已脫離自己，是機器零件，或是沒有血脈流動的肉塊。

走過斑馬線後，遠離馬路，又經過一排UBike，佳韻很小心地讓她和那排黃色腳踏車維持兩塊地磚的距離。

像電影慢動作的轉速，佳韻的手腳總是不同拍，身體不聽使喚，想控制也沒辦法。

透過手肘直接傳導了不確定的意識，雨萱很快地察覺到她的情緒，笑著說，放輕鬆噢，像平常那樣走路即可。

「陳小姐，我可以問個沒禮貌的問題嗎？看不見……要怎麼過馬路？」

「其實我看得見噢。」彷彿為了回應沒禮貌的提問，雨萱刻意地點頭微笑。

可愛的噢音又出現，實在讓人招架不住，這是睜眼說瞎話嗎？

不對，盲人的確說的是瞎話，佳韻實在按捺不住，暗暗發出F開頭罵人的嘴型。眼角餘光發現雨萱歪著頭、天真的表情，她倒想聽聽她是如何看得見。

「可是，妳差點被車撞，要不是我拉住妳，早就……發生事故了吧。」

佳韻深吸一口氣，心想對看不見的人這樣苛求好像有些過分，但還是忍不住說了。

「剛剛謝謝妳噢。通常我會聽車流聲，來判斷現在是紅燈或綠燈，行人走路的聲音也可以加進來評估啦。但也是有例外，像是有不守規矩的人或車，看到黃燈反而加速前進，我也是上了好幾次當呢。」

「所以，最好是有人幫忙妳過馬路對嗎？」

「那是最理想的噢。雖然，大部分的人會遠遠地看著我，我都知道啊。」

佳韻心想自己也是大部分的人之一。站在遠處，事不關己看著。害怕伸出那隻沉重的手，這樣的善意，總是無法說服自己隨意給出去。

如果不是採訪對象，她可能也不會衝出去拉住她。在這城市，她已經失去本能，幫助陌生人，可能為自己惹麻煩，卻變成反射思考。

佳韻低頭瞥見髒汙的球鞋，鞋帶散開了，想蹲下來綁好，手指往下延伸，卻忽然愣在原地。

如果是陳雨萱，她會怎麼做？

不，她不會發現，除非被鞋帶絆倒，才會發現自己的狼狽。

看得見的人總能預先防阻可能的危險，慢慢學會算計，有心機的對待這個世界。陳雨萱不能，她不一定會成為居心叵測的人。至少有一半的機率不會吧。

需要仰賴陌生人的善意才能生存，這樣的人生，如何能過下去？

想起了很多人活不下去的理由，大概察覺到餘生只是個吃喝拉撒的廢人。

而自己還能活下去的理由，也只求在異鄉不愁吃喝拉撒而已。

（下）