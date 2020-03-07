【真愛——我是瑜伽粉】陳昭淵／一場和自己的戰鬥

一覺醒來，就跛腳了

有段時間由於工作的關係，需要長時間坐在電腦前，我左大腿外側的肌肉因受限於固定姿勢太久，慢慢變成一塊石頭，連帶髖關節的周圍也不時警鈴大作，起身走路總感覺身體一高一低，偶爾還會因抽筋而從睡夢中驚醒，最嚴重的是有一天醒來莫名其妙就跛腳了。問了幾個朋友，從國術推拿換到熱敷針灸，再從物理治療轉成舒體按摩，試了各種方法都只有暫時性的改善，療程結束後的幾天效果還算顯著，但不用過多久，筋肉又頑固地回到錯誤的位置。

有天，我和久未碰面的學妹約在餐廳小聚，前些日子她去了日本留學，海外生涯結束後剛回來台灣，準備接軌工作展開新生活，我問她在日本有什麼特別的趣事，她輕描淡寫地說到：「我去學了瑜伽。」眼睛卻露出閃閃動人的光芒，當天話題沒有聚焦在瑜伽太久，但當她提及瑜伽時那喜悅滿溢的表情讓我印象非常深刻。

又過了一陣子，學妹問我能不能幫他設計一份活動DM，是日本前輩來台舉辦的瑜伽課程，我說好，如同執行一般的設計工作，我們討論著版型、字體、顏色、照片的安排，送印後就沒特別過問活動細節，直到活動過後我才忽然想到，說不定瑜伽的伸展可以救救我痠痛的身體，那時我全身的災區已經嚴重擴散，除了下背與雙腿，連肩頸手腕也開始變得緊縮沉重。

除了先前舉辦的特殊課程，學妹和幾位夥伴每周定時定點一起練習瑜伽，詢問了時間地點，預約好課程，赴課前一天我竟然像剛入學的新生有點緊張了起來，急忙傳了訊息問她要不要先準備什麼？「什麼都不用，只要準備方便活動的衣物和一顆愉快的心就好：）」學妹說，並附上一張開心的卡通貼圖，我的第一堂瑜伽課就在對動作毫無概念的狀況下展開。

腦袋閃過千萬個尖叫怒吼的念頭

踏進潔淨純白的教室，只見大家闔眼靜坐在瑜伽墊上，我也盡速入席有樣學樣，眼睛才剛閉上，各種念頭忽然變得清晰而聒噪，到底還要坐多久？我的腿好痠呀！等等要練習什麼姿勢？老師會要求我把腳放在頭上嗎？

「慢慢張開眼睛。」老師的指令切斷了我紊亂的思緒，接著她說明：「待會兒練習的時候，用鼻子吸氣鼻子吐氣，動作進行中不管腦中出現任何念頭，都把它放掉，將注意力拉回呼吸上，吐氣吐長。」我熟記這段叮嚀，跟著口令進入一個又一個的動作，許多動作形狀看似簡單，但要在其中停留並保持穩定的呼吸簡直是要我的命，不到三組動作我已經渾身是汗，像條剛撈上岸的魚渾身濕漉漉，幾乎要滑出瑜伽墊，努力收緊的肌肉劇烈顫抖，關節在延展過程喀喀作響，身體越來越熱彷彿有團火在全身上下流動，「這究竟是怎麼一回事？」在靜謐的教室中，我的腦袋閃過千萬個尖叫怒吼的念頭。

隔天，果不其然我全身痠痛，像被一大群無形的鬼徹底毆打過，上下樓梯時手還要緊握扶手，但神奇的是，我能感覺大腿外側那塊石頭好像小了一點，我無法確定這是因為滿載的痛覺削弱了那段肌肉的不適，抑或瑜伽真的幫我解決了積累已久的毛病？為了確認這件事情，隔周同一時間我又來瑜伽教室報到，老師溫柔的聲音持續迴盪在耳邊，專注在呼吸上，慢慢吐氣，我努力放空腦中各種聲音與念頭，把所有精神氣力集中在呼吸上，保持身體穩定，一樣難熬辛苦的練習結束後，我心裡困惑著，大家不是都說練習瑜伽是在追求身心靈的放鬆嗎？為什麼我只覺得好累好辛苦？

課堂尾聲的討論時間，有同學也提出了類似的問題，說在某些動作停留讓他覺得非常辛苦，甚至無法完成某些姿勢。老師溫柔地回答，剛剛我們練習的動作稱為體位法（ASANA），體位法練習的目的是透過控制身體與呼吸，進而去控制我們的心智，在持續的專注中讓腦袋安靜下來，所以重點不在於身體能做到什麼形狀，而是能否保持穩定的專注力，老師也提醒我們不要操之過急，身體之所以會變成現在的形狀，是因為二三十年來的使用習慣所導致，要將他改變成其他形狀，至少要給他一半的時間去調整吧？

看見自己頑固偏頗的思想

我傻傻地聽著，也明白一切只能按部就班慢慢來，唯有規律練習，建立起新的行為模式，身體形狀才有可能改變。於是除了每周固定的瑜伽課，我開始慢慢培養每天在家的自主練習，隨著一次又一次的舒筋展骨，我很明確地感受到身體漸漸變得柔軟，大腿外側的石頭像冰塊一樣慢慢融化了，在一次次把思緒拉回呼吸的練習中，腦袋叫囂的音量也逐漸調降減弱，我可以更專注放慢每個呼吸，在吐氣時加深動作，透過日復一日的反覆訓練，我簡直像再次擁有一具嶄新的身體，同時我的心正被瑜伽深奧的智慧感染著。

每次上完體位法，我們會進行短暫的冥想，隨後透過翻譯，聆聽來自京都MAHAYOGI YOGA MISSION出版品中的瑜伽教導，我才知道連同帶領體位法的老師，在場的大家還有一位共同的老師遠在日本，我們尊稱他為上師Shri Mahayogi。這些原文書仔細收錄了上師所引導的瑜伽知識，也有上師與弟子間的問答紀錄，上師透過循循善誘的教導向我們說明，瑜伽的學習除了身體上的操作鍛鍊，還要更細微關注心智的探索，透過瑜伽非常科學性的思考邏輯，能明白萬事萬物的運行法則，整理出一套完整的生命哲學。

我對於這樣古典而樸素、沉穩且富有力量的講述非常著迷，當然過程中總有抽象難懂或與我既有思考模式差異甚遠的觀念，需要時常拿瑜伽的論點與自己的想法兩者做比較，但在客觀且深刻的比對過後，常常會看見自己頑固偏頗的思想。就像長久姿勢不良而僵化的身體一樣，我們的心智也總是有套習慣運作的模式，經年累月不斷重複後形成各種執念或盲點，而瑜伽的智慧告訴我們，這些對事物錯誤的認知，就是生活中各種痛苦的來源，若能剔除錯誤的思想，我們的心就能自由自在、不再被束縛。

為了鍛鍊這樣強壯的正確意志，我開始練習和自己的心戰鬥，每當遇到心裡有不舒服的感覺時，我先閉上嘴巴不要抱怨，將情緒暫時放到一邊，努力冷靜思考，事情真的這麼糟糕嗎？接下來最適當的解決步驟是什麼？這時候讓情緒宣洩真的是最重要的嗎？如何能讓整體變得更好？每當嘗試以瑜伽的角度思考，一個更理性的視角就會湧現，也就有更客觀完善處理事理的可能，原本攪亂的思緒像放手的氣球漸漸離我遠去。

在自律中了解生命的本質

老實說，這樣的練習一開始真的非常難受，就像第一次上完體位法隔天全身痠痛一樣，心智在強烈拉扯碰撞的過程中顯得精疲力竭，甚至有點憤憤不平，但透過反覆練習後，那辛苦的感覺會漸漸消失，也更容易跳脫舊有的思考模式，為當下找到最適當的反應。

從粗大的身體到細緻的思維，瑜伽都有不同程度的調教，到目前為止，透過親身的實驗，我能相信瑜伽所闡述的論點並非虛無的概念，而是非常實際且立即可執行的練習，瑜伽不只是追求身體的柔軟或短暫的心情平靜，而是在自律中了解生命本質的樣貌，正確地與這個世界互動。

和練習的夥伴聚在一起時，我們常笑著說學習瑜伽彷彿走上一條不歸路，時時刻刻都會看見破綻百出的自己，但同時我們也因為能遇到瑜伽而感到非常安心，至少一切有個依循的準則或深入學習的法門，雖然路途遙遠但總算有個方向，和自我戰鬥是辛苦的過程，但為了在未來的日子裡更自由、更溫柔地活著，我非常願意為此努力。

作者簡介 陳昭淵

1985年台灣出生，視覺藝術學系畢業，從事寫作與平面設計，喜歡音樂和貓。自2011年起，持續出版個人詩集，從文字設計到企畫發行皆一手包辦，將書冊視為藝術載體，以靈活多元且優雅縝密的創作方式，建構出系統性的思想脈絡。著有詩集：《霧散不開》、《宇宙通信》、《不明飛行物》等。