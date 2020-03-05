沈志方／砌進牆的家書

半夜，微倦，整理先父家書。父親生於民國8年，過世也近三十年了。他留給我的信件不少，但多半短，也多半是日常瑣事，只有一封例外。

父親是黃埔17期步科軍人，鄉音重，少言寡語，心善，不輕諾，是我心中「躺著像座山，站著像堵牆」的男人。從我識字起，父親寫的就是草書，他應下過大功夫，但我年幼，沒機會不懂。大學時遠在台中，聯繫全憑書信，開始我「愛懼兼備、苦不堪言」的「拜讀聖旨」歲月——大約有一半靠猜，遇到關鍵處常禱告別猜錯。印象中我似乎未曾抗議過，我猜，是讀中文系的心虛……。

民國27年父親19歲，正月初三離家報考中央軍校。他提過抗戰勝利後曾寄信回家，並附「軍人魂」短劍以為念想。部隊調動在即，而故鄉有未婚妻在，家中原盼他回家完婚。那時局勢仍亂，他上過兩次假條，師長根本不准假。時局亂，征途長，只有請祖父婉言退聘，免得誤人青春……（父親偶爾唏噓提起，媽媽在一旁嘟嘟囔囔撇嘴，我哪敢問那無緣的「大娘」？）

大陸失守後整肅運動嚴峻，「國民黨軍官兵」尤在整肅之列。為免受牽累，軍人魂短劍想來是沉湖或沉水塘了，老家的人捨不得毀棄這遠方遊子生死不明的最後家書，遂將信砌在牆中。兩岸解嚴後，父親和老家取得聯繫，么叔將封存四十多年的壁中信取出，寄來……

就是這封信。——像時代切片，像烙印，像濃縮過的生死聚散，上頭全是小人物的血淚……沒有信封，五張宣紙，薄而粗礪，已氧化成黃褐色，摺疊處有明顯燒灼痕。我猜，是祖父母將信丟入爐灶燒毀，而又不捨、匆忙搶救？……七十歲的父親重讀此信應痛哭吧？寫時26歲，再讀已老病羸弱，隔著一道海峽，而這一生，什‧麼‧都‧過‧去‧了……

浙江餘姚一個普通大男孩，只因生在一個被日本人欺凌的時代！我不知道他為什麼非從軍不可？老家有田、守在父母嬌妻身邊不好麼？那個時代的青年我不懂，就像我不懂後來「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」的熱血赴死青年一樣。

19歲那年正月初三離家，他的背影是國仇還是時代的苦悶？他看過幾個日本人？就敢以生死換青天！

我只知道，他從此沒再回去過。

我還知道，他娶本省籍母親前要報備審查，兩人約會就是微笑與手勢。我小學四年級他開刀切除1／4個肺時，背著媽媽寫過遺書。退休後當過團管區臨時雇員，在村口擺攤賣過豬肉，賣過米粉湯，我的學雜費就是半斤半斤、一碗一碗慢慢熬出來的……媽媽總說：「你爸是『拿筆的』，賣豬肉賣米粉湯真正委屈！」多少人在亂世中一生委屈？……我印象中他低頭忙碌，從不抱怨；但面色一靜，眼神一定，便是一家之主。

父親嚴肅，一生極少誇我，雖然我知道他是極得意我的，但從來不說。高中時課業如山，我只有周日可以賴床，有回他來喊我吃午飯，以為我仍熟睡，遂將我露在棉被外的腳塞回去，順手捏捏足底：「我們家小弟長大了……」語氣感性低沉，渾不似他，我似乎聽見，但不敢醒。