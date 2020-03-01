《當代小說特區》裴在美／鐵塔

想到辦公室的窗子也正對鐵塔，他們宣傳部雞尾酒會所在的聯誼廳玻璃大窗更像是來專門瞻仰鐵塔用的。走到哪裡都是鐵塔的影子，對啊，在巴黎，隨時隨地在哪裡都望得見鐵塔。也只有在搭地鐵時，才能得到片刻的安寧……

早上七點剛過。皮耶‧巴杜正吃早餐，多年來一成不變的咖啡和可頌，在一夜飽眠之後像生平第一次品嘗那樣的新鮮和受用（對啊，他已好久不曾這麼好睡）。伊莎已經上班去了，其實她才剛走，身邊的椅子似乎還殘留著她的溫熱，空氣裡有一絲她的味道，挺好聞的。他不自覺在空中嗅著，不知何時伊莎又換了香水牌子，摻和麝香和檀香味兒的香精稍著一縷中國的濃郁。他不覺想起她化妝台上那只金得發燦三角錐狀的細瓶香水來。什麼時候伊莎開始迷上東方的？嗯，應該有好一陣子了吧。

他記得多年前他們剛開始約會時，她全身上下頭髮身體那股清爽的肥皂味，每次做完愛，即使出一身薄汗，依舊是那樣淳樸好聞，他開始絕望的懷念起那時期清純的她來。

喝完最後一口咖啡，他起身收拾杯盤，在轉身進廚房的當兒，不意瞥見客廳的大窗。

呃……

他突然發出一聲叫喊，聲音帶著悽慘。呃，他又看見尖形的鐵塔了。

最近以來，他出現一種神祕而怪異的症狀——見不得艾菲爾鐵塔。只要鐵塔在他的視線裡出現，不，只要想到鐵塔，或鐵塔在半睡半醒半夢的狀況中出現，就會立刻讓他悚然醒來，產生陣陣焦慮，甚至衍生恐怖聯想。好比：自己站在鐵塔邊緣，不小心失足跌落，頓時的失重讓他發出戰慄的尖叫。鐵塔變成一把尖尖的火箭，從塔底端霍然升起，燃燒著，冒著團團白煙，直向他的住處轟來。幾聲震破耳膜震碎身軀內臟的巨響，火團當前燃燒，他在恐懼中狂喊狂叫，感到切膚的灼燒炙痛——啊，啊——他倏然醒來，聽見自己喉頭發出微弱猶如嬰兒般的咿啊之聲。哦，原來是作夢喔。頭臉俱是涔涔汗水。

另外，還有在夢中出現的：鐵塔的組織如鎖鏈般牢牢將他緊緊縛住，讓他無法呼吸，在牢籠窒息的巨大壓抑中醒來。

作了噩夢還不打緊，往往夢境如下載檔案般從此生根腦中，經常不由自主的浮現。致使他，即使看不見鐵塔也時不時被鐵塔折磨。還好他和伊莎已經分房。這陣以來，每到就寢，他一邊恐懼會作關於鐵塔的噩夢，一邊卻又暗自慶幸伊莎不在身邊，這個怪異的心理毛病不至於被她發現。

此刻，他一面拿雙手摀住眼睛，一面卻又忍不住從手指縫中偷偷窺視透過玻璃窗出現在天際線的鐵塔。他可是住在巴黎啊，要如何避免這個尖塔呢？一定得想個辦法去掉這座魔塔，或者，乾脆一了百了搬離巴黎，以便結束這場要命的噩夢。不，不是夢，是真實。因此才更可怕。

他開始背著手惶恐地在屋中轉著圈子踱步。總得想出個法子，不能這樣坐以待斃啊。他抬起頭來，頓時，窗外那座衝出天際線的尖尖鐵塔又無可避免的躍入眼簾。即使縹緲中鐵塔頂端如螺絲釘般大小，他依然感受到尖塔如針般刺向他的胸膛，啊，啊，他摀著胸口發出椎心的悶聲呻吟。

他回憶起當初買這間公寓時，那是他和伊莎結婚數年之後。當地產經紀帶他們走進客廳，從二十九層公寓的窗外望見藍天下尖聳著的艾菲爾時，伊莎差點沒興奮的尖叫起來。即使遠處的鐵塔看起來比牙籤大不了多少，他倆也雀躍到不行，執意要買下這個單位，不就因為客廳窗子能望見鐵塔麼？而現在，今是昨非得多麼厲害。他完全不敢跟伊莎透露自己陷入的這個莫名其妙的可怕窘境。前兩天他甚至還跟她提議要將這裝一面窗廉，將窗景整個遮住，「比較能夠保有隱私啊。」

誰會爬到二十九層樓來偷窺我們？伊莎說。好吧，如果真這樣，我也認了。

他還不死心：這樣光才不會一直射進來，家具比較不會褪色啦。

你瘋了嗎？好端端要把艾菲爾遮住？你腦子到底在想什麼啦？

他迅速從廚房抽屜抽出一張窗簾公司50%大減價的優惠券來給她看。

理由充分地說：從家庭預算的角度來看，不用這折價券委實太可惜了。

伊莎突然衝著他爆笑起來。她笑得前仰後合花枝亂顫。

不知從何時起，她經常這樣對著他爆笑，彷彿他是個滑稽的玩偶，或傻子。

●

直到他走進地鐵車站，整個早上鐵塔的騷擾才算告一段落。

他呆呆坐在子彈速度般行駛的車上，彷彿一個剛被宣布罹患癌症的人。一不留神，忽然在車窗中瞥見自己憂傷的面容，當場嚇了一跳。自己什麼時候變成這副樣子的？一定沒有人會相信他是剛過四十的人。

想到辦公室的窗子也正對鐵塔，他們宣傳部雞尾酒會所在的聯誼廳玻璃大窗更像是來專門瞻仰鐵塔用的。走到哪裡都是鐵塔的影子，對啊，在巴黎，隨時隨地在哪裡都望得見鐵塔。也只有在搭地鐵時，才能得到片刻的安寧。

啊……對！他突然想到羅蘭巴特說過：「在巴黎，唯有在鐵塔上才看不見鐵塔。」是啊，自己怎麼都沒想到！於是他急忙滑起手機開始搜尋有關羅蘭巴特說過關於鐵塔的隻字片語。

「……在接近它時，鐵塔不再像是正在勃發中的植物新芽，反而像是綻放中的花卉。往上攀登時宛如進入由空氣和鋼鐵構成的花朵之內，其中有挺直的纖維，參差的花瓣，密密麻麻傾斜的花蕊，鋪伸的枝葉，以及把如此複雜有序的物體拉像穹空的運動本身。……」

他囫圇吞瀏覽，尚無暇仔細消化這段細膩描寫的文字，也就在這一刻，他火速做出決定，很快給祕書小薩發了一條短訊：

今晨身體不適，無法如期出席上午的會議。先請假半日。如有要事，請短訊聯絡。皮耶。

他覺得自己必須像唐吉軻德那樣，拿著長劍，勇往直前，向著敵人（不是風車而是鐵塔）奮力砍殺，將劍對準它的動脈心臟，直直刺去。把鐵塔像多層蛋糕或餅乾那樣一塊塊砍倒，砍到支離破碎。

他準備好了。

此時腦中卻浮現出鐵塔如放大鏡下纖維般稠密的鋼鐵組織，如參差的植物莖葉，而他在其中如螻蟻般攀爬，或不如說被鋼鐵網絡整個的擒縛……

●

走出車站，才發現自己原來下錯了站。他站在地鐵口的人行道上左顧右盼，這哪裡是艾菲爾？連附近都不是，差得遠呢。啊，啊，這裡不是伊莎上班的地方嗎？再走三條街便是。他正猶豫著是否要給她打個電話，一起吃午飯？但現在距中飯時間還太早。那要說什麼才好？為啥突然好端端上班時間跑來找她？難不成要把關於鐵塔噩夢的來龍去脈整個向她和盤托出？

就在他思前想後時，竟瞥見對街咖啡館靠玻璃窗的座位，喔，那不就是伊莎嗎？竟然發現她正跟一個亞洲男人對坐著有說有笑。真的是她嗎？不可能，她工作那麼緊張哪允許她上班時間出來逍遙。但那紅衣女看起來真的就是伊莎啊。她今早穿的是紅上衣嗎？他開始在腦中快速倒帶，腦中卻是一片茫然。就在這時，男子突然伸出雙手捧起女人的臉龐……不！他差點要喊出聲來，視線突然被一群吵嚷的行人擋住。他撥開人群想趕緊穿過街去看個究竟，卻也被人潮阻擋。他聽到此起彼落的警哨，更多吵雜聲與一群群的行人湧來。有人喊著快走，黃背心又在抗議鬧事了。

他突然轉向，朝示威抗議方向跑去，甚至不理會一個警察的緊急吹哨阻攔。

這時他看見了，一群穿黃背心的傢伙在朝中國匯豐銀行丟擲東西，HSBC的幾扇大玻璃窗瞬間被砸破。他感到熱血沸騰莫名的激動，飛快跑去大喊支持。可惜他手裡沒有可以丟擲打砸的東西，只好揮舞起雙臂，為加油打氣不住跳起大喊：衝啊！衝啊 ！

一群警察瞬間蜂擁而至，圍捕眾人。這時他突然感到背後一棒重擊，接著一個警察上來飛腿將他掃倒，另個踩住他的胸口不顧他的拚命掙扎叫喊，硬是將他兩臂扭過來戴上手銬。

●

當伊莎出現在警局的時候，他立時感到一陣溫暖，不由得紅了眼眶。

伊莎對他說：不用怕，你沒做什麼，你沒犯法。他們不會對你怎樣。

她為他交了贖金。他一把將她抱住。開始脫她的外衣。

不，不要這樣，等回家……

這時伊莎的外套已經被他脫掉一半，露出裡面的藍上衣來。

你今天穿的是這件藍衣服嗎？

是啊。為什麼？

沒什麼，真好看。這藍色剛好配你藍眼睛。他開始熱烈抱住她親吻。

真好看……真好看。他輕聲喃喃道。

在吻她的時候，腦後飛快掠過一個鐵塔崩塌的影像，無聲的，一層接一層的下陷，煙塵瀰漫，終至煙消灰滅。

他不知道在他心底鐵塔到底象徵或隱喻了什麼。但其後，他再未作過關於鐵塔的噩夢。如今，看到鐵塔也不再心驚，鐵塔不就是鐵塔麼。而大多時候，他對其總是視而不見的。