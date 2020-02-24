【慢慢讀，詩】紀小樣／王老先生

父親帶領妻子與一女一兒端正站好，向他的父母說話。父親說得很小聲很小聲，但我知道他仍持續說著，直到他的肩膀一抽一抽。他的妻拍拍他的背，遞上面紙。我無法見到童年時的父親，但直覺父親當下的背影，一定和他小時

2020-02-23 00:02