【慢慢讀，詩】紀小樣／王老先生
多麼諷刺的兒歌
一整個幼稚園的童聲
——依呀依呀嘿！
隔街歡唱了過來……
醫牙一牙——黑！
只有逢年過節時 攝影機帶來的
國防部長才會看到我的頭髮
——比窗外的芒花還白。此時
呼吸比變頻的無聲馬達還弱
開刀房的血……比夕陽還紅。
迴光按時返照
在我熱血愛過的
……淺藍病服上
——我一直知道
死生有命 富貴在
已經作廢或賣給財團的
戰士授田證上
幸好！昨天出院了……
「秒」不可得。夢中被子彈追殺
了三十年
現此時 終於可以喘一口氣
站在楚河淹不到的旱界
看濁水溪堤岸上的風
如何繼續撥弄我
臚頂之上的秋色
是啊！省吃儉用——王
老先生確實還有一塊地
王老先生 有塊地
種出的地瓜葉都餵給豬吃
王老先生有塊地——
無法埋葬自己。
依犽依犽嘿！
依犽依犽嘿！
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