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【慢慢讀，詩】陳育虹／立春
霧裡的老樹知道
自己在霧裡嗎？知道
自己開了星點小花
在這陰鬱的早晨
幾隻麻雀為它雀躍
它多麼精準
一年年永遠是
立春時候，它開花
就算在劫後
就算只剩一截
及膝的樹樁
斷柱般立在後院
中央，斷柱右側
伸出細細一枝
倔強的桃紅
這劫後的山櫻
知道野火，病毒，土地
開發或再一次
風暴可能再次截斷
它的生命嗎──或許
它並不在意？
立在時空濃霧裡
它不在意雀躍的鳥
等到的或許不是
果子，是失落
不在意這院子
這圍牆，牆裡的裂葉
秋海棠與月桂（我看顧
多年的）多年後
是不是還在
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