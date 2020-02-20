【慢慢讀，詩】陳育虹／立春

七十多歲的三祖僧璨為了接引傳人，在西元590年收拾衣物，包括傳法袈裟和〈信心銘〉手稿，掮著個褡褳到位於今安徽省司空山脈裡的百年古剎山谷寺掛單。山谷寺位於天柱山之南，近處有山崖奔溪，四圍荒莽，寺旁常有虎狼出沒，僧人嚇得除非結伴，不敢走出寺門。毒蛇、毒蟲也會爬入寮房裡，僧人嚇得晚上全都關緊窗門。但是自從僧璨入住以後，雖然是夏天，蛇獸等卻絕跡了。你以為大蛇、毒蟲、猛虎、豺狼是因為有聖僧入住此寺，就自動撤離嗎？非也。

2020-02-19 06:00