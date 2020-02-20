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【慢慢讀，詩】陳育虹／立春

聯合報 / 陳育虹

霧裡的老樹知道

自己在霧裡嗎？知道

自己開了星點小花

在這陰鬱的早晨

幾隻麻雀為它雀躍

它多麼精準

一年年永遠是

立春時候，它開花

就算在劫後

就算只剩一截

及膝的樹樁

斷柱般立在後院

中央，斷柱右側

伸出細細一枝

倔強的桃紅

這劫後的山櫻

知道野火，病毒，土地

開發或再一次

風暴可能再次截斷

它的生命嗎──或許

它並不在意？

立在時空濃霧裡

它不在意雀躍的鳥

等到的或許不是

果子，是失落

不在意這院子

這圍牆，牆裡的裂葉

秋海棠與月桂（我看顧

多年的）多年後

是不是還在

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