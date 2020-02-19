【極短篇】鍾玲／三祖僧璨對動物和亡魂說法

七十多歲的三祖僧璨為了接引傳人，在西元590年收拾衣物，包括傳法袈裟和〈信心銘〉手稿，掮著個褡褳到位於今安徽省司空山脈裡的百年古剎山谷寺掛單。山谷寺位於天柱山之南，近處有山崖奔溪，四圍荒莽，寺旁常有虎狼出沒，僧人嚇得除非結伴，不敢走出寺門。毒蛇、毒蟲也會爬入寮房裡，僧人嚇得晚上全都關緊窗門。但是自從僧璨入住以後，雖然是夏天，蛇獸等卻絕跡了。你以為大蛇、毒蟲、猛虎、豺狼是因為有聖僧入住此寺，就自動撤離嗎？非也。

僧璨住進山谷寺第一晚打坐時，在入定中看見三隻老虎在寺門前徘徊，一條三公尺長的王錦蛇由屋頂探頭下他窗外，好奇地偷窺他，因為生靈們覺察這寮房裡透出不尋常的強光。

僧璨的神識問牠們：「你們知不知道你們把人們嚇壞了？」

三隻老虎中帶頭的在寺門外蹲下，昂首傲然地答說：「我不知道我們會嚇壞人，幾萬年來我們都在這片山林自由來去。我又沒有吃人，是人自己嚇自己。」

僧璨輕聲細語地勸導牠說：「引起恐懼是不善的行為，何況這些人正在修行。如果你們避開，讓他們專心修行，就是積功德，你們來世會轉生去上三道，那你們下輩子也可以學習修行了。」

窗外那條王錦蛇問說：「修行就會變成你這樣？像神一樣慈眉善目的，發出光芒？還可以告訴大家道理？」

僧璨對牠微笑說：「是啊，不斷地用心修行就會跟我一樣。」

有些還沒入睡的僧人，聞到絲絲腥味、聽到不像樹葉沙沙響的淅淅瑟瑟聲。原來聽僧璨說話的蛇蟲、猛獸已經聚集了一大堆，層層圍住山谷寺。牠們聽懂了，從此全部撤離寺院的周圍。

僧璨八十四歲的時候，已經找到禪宗法脈傳人，把傳位袈裟傳給了弟子道信。他決定像他自己師父二祖慧可一樣，外出行腳。他背了個竹箱子由山谷寺向南走。二十天以後，由安徽南下越過大庾嶺，再進入廣東惠州風景秀麗的羅浮山，他在飛瀑流泉前，在白雲高峰上，打坐入定，夜宿石洞中。在定中他對猛獸說法，幫流落山中的冤魂解疑難。

一個悶熱的夏夜，僧璨到一個懸崖突出的大岩石上坐下，那兒涼快，吹陣陣風，夜空無雲無月，只有滿天星斗。他背對懸崖下的萬丈深谷，面對山壁，瞑目打坐，進入圓同太虛的境界。

入定的僧璨默知有一個心懷恨意的黑影子由山徑走向他，黑影子充滿怨憤，一心要把僧璨推下懸崖。黑影子在五公尺外被僧璨發出的光芒擋住了，他知道站在光圈外那個黑影子的心七上八下。這是採藥人何至賢的鬼魂，他在八十五年前不小心從這個懸崖墮下身亡。

「我竟然有二十年不知道自己已經由懸崖掉下來摔死了。那二十年我一直背著採藥簍子在山裡面盲目地兜來兜去，找不到回家的路。我的妻子死了，兒子才一歲，由生病的母親帶，他們祖孫倆等著我回去，但是我不知道我已經死了。直到一個月夜，我站在這個致命的懸崖上，光輝四射的滿月照著我一邊臉，我發現地面上我沒有影子，站了差不多半支香的時間，我忽然憶起墮下山谷時，我的心在刺耳風聲中的驚恐，記起落地時全身支離破碎的劇痛，我才知道我已經死了。

我覺得太冤枉了，自從十三歲開始採藥十多年，不像那些獵人殺生，我是從事救人的營生，為什麼不輪到作惡的獵人死？竟然輪到我死？為什麼有二十年我連自己死了都不曉得？等到我的魂回家探望，母親早已經病死，兒子不知被賣去哪裡。不公不義的老天為什麼懲罰我無辜的家人？為什麼我等了六十多年都等不到一個人來到這個懸崖，讓我抓他為替身？為什麼終於有一個人來到這個危險的懸崖，我竟然近不了他的身？」

僧璨在入定中，聽見何至賢一連串充滿怨憤的話，就觀想何至賢的兒子在二十一歲時的境遇，心鏡上出現這兒子是廣州城一官宦人家的書僮，正陪著公子去探友，主僕二人走在街上有說有笑。何至賢的眼前好像出現海市蜃樓一樣，他看到在城裡兒子陪少主人的景象，兒子笑得開開心心的，知道兒子過得還不錯，心安了一半。幻象消失了，眼前還是銀色光圈裹住懸崖上的一個老僧人。

那老僧回過頭來問他：「你為什麼會掉下懸崖呢？」

何至賢想了想，說：「我發現在懸崖下面的凹處，長了五株鐵皮石斛，非常珍貴的藥草，但是把它們挖出來，要半個身子懸空才能使勁……記起來了，是有一陣大風吹來，把上半身懸空的我，颳下懸崖。」

僧璨柔聲問他：「採藥經驗豐富的你，沒想到會颳風嗎？」

何至賢懊惱地說：「是啊，我應該環腰綁一條固定在大樹幹的繩子，是我的疏忽。」

僧璨問：「現在還想找替身嗎？」

何至賢面現平和的神情說：「不找了，別人也是無辜的。謝謝大師，我去投下一輩子了。」

懸崖上只剩下面對山壁打坐的僧璨，星光中的天地一片寧靜。