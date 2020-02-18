【台積電文學沙龍57現場報導】侯延卿／書寫的力量

聯合報 / 侯延卿
須文蔚。 圖／本報記者余承翰攝影
須文蔚。 圖／本報記者余承翰攝影

即使在戰亂或瘟疫蔓延時，我們仍需要文學與音樂。2020年的第一場文學沙龍，以報導文學為主題，由須文蔚與阿潑朗讀。主持人李明璁主張重新定義政治的可能性──美的事物不應迴避政治，所有過往涇渭分明的事物都將可以找到連結，進行跨界。

阿潑。 圖／本報記者余承翰攝影
阿潑。 圖／本報記者余承翰攝影

學術與社會實踐並不衝突，921大地震之後，須文蔚投入全盟（全國民間災後重建聯盟），並帶領學生在豐原辦社區報工作坊，是台灣社區報的先驅。離開全盟後，須文蔚完成人生的第一篇報導文學〈五個女子和一份報紙〉，敘述創辦中寮《鄉親報》的一群女生，用她們的書寫與美好的編輯方式，讓一個瀕臨崩潰的社區重生。後來須文蔚有機會與曾文娟（曾任職遠流出版社，現為時報出版公司第四編輯部總編輯）合作，一起構思了一些有趣的報導文學，像是《台灣的臉孔》採訪十一位把一生奉獻給台灣的外國人；《烹調記憶》由十個不同領域與世代的人物，透過餐桌上的菜肴，回溯一些國族的、離亂的或飄泊的故事。除了教書，須文蔚也接下教育部DOC（數位機會中心）的輔導團工作，為偏鄉民眾培訓數位基礎與應用能力，《看見機會：我在偏鄉15年》記錄了須文蔚的團隊在偏鄉遇到的溫馨人事物。他也發現，台灣除了城鄉差距，還有相當大的數位人權落差。銀髮族、農漁民及偏鄉民眾，在資訊方面的「數位正義」長期遭到漠視。

阿潑從小想當記者，大學考上新聞系，看新聞會熱血沸騰，很期待自己在記者職涯中大展身手，可是畢業後的第一份工作常常是跟著總編採訪名人或大老闆，那不是她想要過的生活，所以每天都很鬱悶。921大地震那天她如常去上班，採訪一個台大研究生如何靠投資理財在短時間內賺到人生第一桶金；而中部許多人的家產在一夕之間灰飛煙滅。921那天的晚報是黑白的，寫著中部死了兩千多人，但台大旁的麥當勞裡坐滿了人，吃喝談笑，好像什麼事都沒發生。隔天她要求總編派她去南投，因為她是中部人，有地緣關係，去採訪應該很合理，可是總編說雜誌社並沒有派人去南投採訪的計畫；公司裡其他同事則熱中於討論地震概念股。當時阿潑決心轉換跑道，思考什麼樣的工作可以站上第一線，剛好看了胡台麗策畫的民族誌影展，於是從人類學找到方向。

阿潑於2018年出版《日常的中斷》，探討亞洲各國在天災之後的重建歷程。發生311海嘯之後，由於日本東北是鄉下，城鄉差距加上人口外流，留在當地的居民多是老人與小孩，所以地方政府意識到，如果要蓋組合屋，就不能拆散原本的鄰里，務求讓居民維持原有的人際關係，以避免發生阪神大地震災後的「孤獨死」現象。阿潑走訪福島的南相馬市，看到公衛出身的市長，要重建的不只是房子而已，還有居民的心與他們的人際關係。

最後，須文蔚希望藉由寫作動員一些事情，邀請讀者參與。一是募集二手相機，目標是讓每個學習攝影的偏鄉小朋友都能拿到一台，訓練一年之後挑出好作品辦攝影展。歡迎捐贈相機至花蓮東華大學，收件人寫「須文蔚」即可。二是徵求旅遊志工，貢獻所長──如果你懂得新科技或新的事物，可以協助偏鄉青年創業，歡迎來到花蓮，一次三五天，給予偏鄉年輕人一些技術上的指導。期盼更多人願意提供幫助，讓角落裡的人感受到更多的溫暖。

偏鄉 921大地震
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