快訊

美國包機接回鑽石公主號公民 40名感染者留日治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣亞妮／會有狗的！

聯合報 / 蔣亞妮

歲次庚子，鼠年，宜不求籤、不問卜。2020的開始，陪友人在廟裡求了張籤，關公與玉皇在上，她手裡多了張下下籤，這個2020似乎不太妙。還沒來得及寬慰她，瘟疫就圍封了城郭和人心，還有延續好幾年的流星雨，我說的是那如星體死亡軌跡般的盛大流星雨，無數名字多了維基上的年壽終點，作家、球員、歌星、物理學家與至親……原來星體消亡時的震波與傷痛，是這樣洗刷著這幾年的時間壁。壁潔如洗，清亮卻是用喪白與觴透換來的。

在這樣的時間裡，卻體會了不出門的好。比如終於理解那把書房裡人體工學的椅架，是怎麼地貼合人脊；拆封了很早便宅配到家的包裹，有收禮物般的新鮮驚喜；或只是和家貓宅狗擁有一樣安謐沉長的睡眠，冰箱食物俱在，只欠貓沙（或磨牙骨），便似圓滿。圓滿和純金是一樣的存在，竭盡力能，我們依舊只能靠近，靠近圓滿已是幸福，就像24k與千足金已稱純金。

誰教世間情都是艱情，世人愛全似苦艾，這些都是籤裡解不出的。多年前的新年，我曾在龍山寺求出籤文光輝燦爛的上上好籤，以為那年應當手起刀落、風生水起，卻經歷了史上最糟的大衰退與大陷落。此後經年，我慣常自己解籤，方法簡易，當你遇到歹年壞籤，或許只是解讀方式有誤，人生所缺不一定是成就，或許不過幾隻貓子狗子。

歲次庚子，鼠年，宜人宅於家，家宅有寵。請相信自己，「會有狗（貓）的！」

睡眠 龍山寺
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

掃瘟疫！台南金唐殿蕭壠香科 百足真人蜈蚣陣開館遶境

台南蕭壠香請王登場 逐瘟除煞

台灣燈會情人節限定 無人機展演愛的流星雨

台南「蕭壠香」明請王起醮 瘟王神轎繞境驅除新冠肺炎

相關新聞

【文學台灣：宜蘭篇6】陳怡如／夏季宜蘭，情慾發酵

周而復始，我又做起了米麴。聚溫、發熱、潮濕、高溫，爾後降溫、乾燥、滌洗、曝曬……我彷彿能聯想這是一場綿長地和食物之間的愛撫……

【慢慢讀，詩】吳俞萱／石頭夢

如果我是風 每一條岔路 我都要走看看

蔣亞妮／會有狗的！

歲次庚子，鼠年，宜不求籤、不問卜。2020的開始，陪友人在廟裡求了張籤，關公與玉皇在上，她手裡多了張下下籤，這個2020似乎不太妙。

【文學台灣：宜蘭篇5】連明偉／掠童乩，跳過火

原鄉不管如何再遠，其實都近在眼前，妄言遠方，不過只是近處複現。總有那麼一天，遁走者，都會再次被原鄉的神靈幽魂，以其陌生卻又熟悉的母語，懇切邀請回來……

詹佳鑫／霧中三仙台

清晨六點，messenger跳出照片：「霧中的三仙台喔！」島嶼北端，盆地黑暗的棉被裡，手機亮起興奮的朦朧曙光。 你直播解說，過去阿美族在三仙台放羊，羊群因自然的潮水起落，受困其上。 島嶼初

【聯副不打烊畫廊】楊治瑋水彩作品〈街趣〉

「皆景──楊治瑋水彩個展」於雅逸藝術中心（台北市忠誠路二段50巷8號）展至3月15日。

【慢慢讀，詩】林水福／嘆息

1

【真愛——我是梅姨粉】保溫冰／我是梅粉

有一回，駐足馬路旁等紅綠燈，身後傳來女學生嬉鬧談笑。 「那女魔頭講話超犀利的！」「對啊，眼神真的可以殺人耶！」 串起幾個關鍵字，我愈聽愈亢奮，身為一個超過二十年的資深梅粉，迫不及待想加入她們，又怕被視為怪叔叔。 唉，想當年，這位怪叔叔也是個超級迷弟。

【惠風如是說】洪惠風／衛教

「不要生氣，不要太累，不要熬夜，不要緊張，選舉不要看，政治不要看，浙江衛視的錄影不要參加。」 選戰正熱的時候，我交代心肌梗塞的門診病人：「每天要笑三次！」 突然，我聽到了細微的聲音從前方傳

【書評‧新詩】沈眠／幻術，以及更多人與場所的故事

推薦書：煮雪的人《掙扎的貝類》（有鹿文化出版） 2012年以《小說詩集》一戰成名的煮雪的人，時隔多年，再推出《掙扎的貝類》──期間尚有一本薄薄的《煮雪的人》（與《若斯諾．孟》、《鶇鶇》合併為《三

【書評‧小說】黃崇凱／受困的普羅米修斯

推薦書：高翊峰《2069》（新經典文化出版） 眼尖的讀者大概在閱讀高翊峰新作《2069》時，辨識出幾個熟悉的名字：達利、球藻、高胖、蒼蠅、老管家等。這些都曾出現在他八年前的長篇小說《幻艙》。有別於前

【閱讀‧繪本】祁立峰／懂得萌就不會怕了嗎？

文史學門有個著名的說法，稱宋朝、尤其是北宋建立都城汴京之後，開啟了中國的「近代性」或「前現代性」。歷代通都大邑都是豐瞻富...

熱門新聞

臺灣最強女鬼傳說！漫畫《守娘（上）》窺探清代女性種種困境

【家人關係】巧爾／夢境之悟

有藝思／植田正治魔幻擺拍 跨國新版戰爭安魂曲

山姆／老爸的愛心號碼牌

【青春名人堂】阮光民／凌晨四點開門

【進擊的飲士‧徵文優勝作】陳曙萍／戀戀沙士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。