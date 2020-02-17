歲次庚子，鼠年，宜不求籤、不問卜。2020的開始，陪友人在廟裡求了張籤，關公與玉皇在上，她手裡多了張下下籤，這個2020似乎不太妙。還沒來得及寬慰她，瘟疫就圍封了城郭和人心，還有延續好幾年的流星雨，我說的是那如星體死亡軌跡般的盛大流星雨，無數名字多了維基上的年壽終點，作家、球員、歌星、物理學家與至親……原來星體消亡時的震波與傷痛，是這樣洗刷著這幾年的時間壁。壁潔如洗，清亮卻是用喪白與觴透換來的。

在這樣的時間裡，卻體會了不出門的好。比如終於理解那把書房裡人體工學的椅架，是怎麼地貼合人脊；拆封了很早便宅配到家的包裹，有收禮物般的新鮮驚喜；或只是和家貓宅狗擁有一樣安謐沉長的睡眠，冰箱食物俱在，只欠貓沙（或磨牙骨），便似圓滿。圓滿和純金是一樣的存在，竭盡力能，我們依舊只能靠近，靠近圓滿已是幸福，就像24k與千足金已稱純金。

誰教世間情都是艱情，世人愛全似苦艾，這些都是籤裡解不出的。多年前的新年，我曾在龍山寺求出籤文光輝燦爛的上上好籤，以為那年應當手起刀落、風生水起，卻經歷了史上最糟的大衰退與大陷落。此後經年，我慣常自己解籤，方法簡易，當你遇到歹年壞籤，或許只是解讀方式有誤，人生所缺不一定是成就，或許不過幾隻貓子狗子。

歲次庚子，鼠年，宜人宅於家，家宅有寵。請相信自己，「會有狗（貓）的！」