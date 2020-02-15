聽新聞
test
0:00 / 0:00

【閱讀‧繪本】祁立峰／懂得萌就不會怕了嗎？

聯合報 / 祁立峰
《跟著萌貓遊宋朝》書影。（圖／遠流提供）

推薦書：瓜幾拉《跟著萌貓遊宋朝》（遠流出版）

文史學門有個著名的說法，稱宋朝、尤其是北宋建立都城汴京之後，開啟了中國的「近代性」或「前現代性」。歷代通都大邑都是豐瞻富豔的，這點毋庸置疑。但汴京的不同之處在於它有相較於《西京雜記》、《三輔黃圖》或《建康實錄》，有著更完備的史料，在「一圖一錄」（〈清明上河圖〉與《東京夢華錄》）裡，將汴京城的熙攘繁盛、歌舞昇平，猶如玻璃雪球般完好靜置保存下來。

也正因這些背景知識，所以近年有了好幾本宋朝日常普及著作，當然，《跟著萌貓遊宋朝》的銷量不須懷疑。宋朝的鄉村閒談、市井雜記，都被貓化圖文並茂呈顯出來。知曉本書出版後，我興致搞搞想跟貓奴一族師友分享，他竟早已入手一本，可想見萌貓萌力所向披靡。

這些飲茶、相撲、蹴鞠、吟詞、歌吹、抓周、醫病的萌貓，那是宋代日常即景，這些圖錄也都於史有徵，就像推薦序說的，「看似只是將宋代風俗畫的人物全貓化」，但實則展現作者對貓的情有獨鍾。但真要說起來，對於這樣貍奴賣萌的題材，我還是有點弔詭的感傷。

張擇端〈清明上河圖〉原畫成於北宋末，但到了後世許多畫工臨摹，那不僅是與經典致敬，其實有一種對美好時代的感傷。就像《東京夢華錄》描寫的，在北宋極盛時，汴京城是這幅模樣：

舉目則青樓畫閣，繡戶珠簾，雕車競駐於天街，寶馬爭馳於御路。金翠耀目，羅綺飄香。新聲巧笑於柳陌花衢；按管調弦於茶坊酒肆。八荒爭湊，萬國咸通。集四海之珍奇，皆歸市易，會寰區之異味，悉在皰廚。花光滿路，何限春遊，簫鼓喧空，幾家夜宴。

這些繽紛繁盛的畫面不用翻譯，也能遙想一二。但不過就一朝夕之間，家國傾倫、朝市改異，由於「太平日久」，「垂髫之童，但習鼓舞；班白之老，不識干戈」。於是一切堅固的都煙消雲散了。我不是很想這麼比附去殺鏟屎官的風景，去壞了愛貍奴的雅興，但「圖錄」明喻隱喻的正是我們現在言之鑿鑿的芒果乾或亡國感。我們說太平盛世總有一個極限，像黑洞的「事件視界」，否則漢代宮殿就不會名之曰「長樂未央」。當享樂過了最高峰，那剩下的就是苟延殘喘，就是由盛轉衰，就是直把杭州作汴州的、衰敗的懸臨。而這恐怕就是《跟》不能說也不會告訴我們的最大祕密。

當然，在萌貓的表情裡我們是看不出這層感傷的。懂得笑就不會恨了，記得萌就不會怕了，我當然也賞貍奴愛萌貓，烏圓炯炯，只是這些萌貓活在那樣的一個最鼎盛的時代，我難免憂慮著真實歷史裡的亡國預╱寓言。只是我後設地想，總有一日，我們這樣動亂翻騰的小時代，也會成為「後人萌之而不鑑之」，成為另外一個讓遲到者賞萌傷逝的矛盾史料嗎？

東京
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

人氣國寶看到飽 翠玉白菜在故宮南院過年

故宮南院展翠玉白菜、清明上河圖 邀民眾看國寶拿好禮

聯合報社論／「世代衝突」是源於兩種不同的恐懼

相關新聞

【書評‧小說】黃崇凱／受困的普羅米修斯

推薦書：高翊峰《2069》（新經典文化出版） 眼尖的讀者大概在閱讀高翊峰新作《2069》時，辨識出幾個熟悉的名字：達利、球藻、高胖、蒼蠅、老管家等。這些都曾出現在他八年前的長篇小說《幻艙》。有別於前

【書評‧新詩】沈眠／幻術，以及更多人與場所的故事

推薦書：煮雪的人《掙扎的貝類》（有鹿文化出版） 2012年以《小說詩集》一戰成名的煮雪的人，時隔多年，再推出《掙扎的貝類》──期間尚有一本薄薄的《煮雪的人》（與《若斯諾．孟》、《鶇鶇》合併為《三

【閱讀‧繪本】祁立峰／懂得萌就不會怕了嗎？

文史學門有個著名的說法，稱宋朝、尤其是北宋建立都城汴京之後，開啟了中國的「近代性」或「前現代性」。歷代通都大邑都是豐瞻富...

【書評‧散文】夏樹／時間哪裡去了

那個年代，我輩閱讀小獸，初識童元方，極大多數，來自一本既經典又美好的小說，《愛因斯坦的夢》，作者艾倫．萊特曼，以三十個如...

【慢慢讀，詩】劉曉頤／在我殘破的身體，你推開門

我情願自己是 殘破失修的中古世紀鄉村幻燈屋 只有過敏的貓偶爾途經 夢的鎢絲舊舊的 導不起我所憧憬的文明盛世電流 有幾絡呈現世外方有的玫瑰金 看不清確切譜線但 畫面一旋轉 就有音樂性的肉

【文學台灣：宜蘭篇4】黃春美／日常鄉間散策

一直走，一直走，在進入省道前左轉，踅回另一條平行的農路。常見遠處田埂七八隻野狗站成一排。再行走一段路後，便可斜過幾片稻田，在遠近零落的群屋亂樹中找到我家黑瓦屋頂一角。我初次發現，生起一股奇妙的愉悅感。

【回音壁】馮建三／由美國回覆

〈古巴去來〉（見2月6-7日《聯合副刊》）的作者楊柔遠問：格瓦拉「會認為……古巴已……邁向社會主義？」，海明威「會認同」古巴現在的「威權體制……嗎？」若能表述，兩人會說，部分答案得由美國回覆。

【回音壁】王鼎鈞／陳雋弘先生的詩學

二月十二日，《聯合副刊》載陳雋弘先生〈寫詩〉，有一句「多數人應該都看不懂，感到放心」。絕妙好辭！ 在我居住的這個地方，紐約，詩是華文文學最貧瘠的土壤。不料圖書館辦了個詩歌節，新詩突然鑼鼓喧天，這

【聯副不打烊畫廊】何紅玉作品／紅瓶石榴

「古質新妍──何紅玉台灣首個展」2月15日起於大觀藝術空間（台北市敬業二路69巷16號）展至3月15日。

【文學台灣：宜蘭篇3】田運良／開蘭，我史

蘭陽盛世之此刻彼時，繼延早經傳頌「淡蘭文風冠全台」的經典象徵與風範輝煌，我史剛剛開蘭，拄著筆、耙著字，正努力追索著每次「我是宜蘭人」的文學豐收……

【極短篇】陳惠玲／待夾的娃娃

秋光正盛，但我的一日，在中午就結束了。 午前到醫院，接受放射線治療，燒死了癌細胞，也將我的體力燃盡。正午返家後，便昏睡至夜幕低垂。每日移動只剩下醫院與住家的距離，日子像我此前因化療掉光的眉髮，消

【慢慢讀，詩】趙衛民／貓女的流域──我的心導管攝影

我珍惜我舊有的血脈 似斷非斷　絲絲相連 隱藏在我胸膛 血管那線條圍攏的意象 勾勒出美麗與哀傷的流域 冠狀動脈　我的血我的淚 在帽子掩蓋下的沉思 沒有金

熱門新聞

總在曖昧期鬼打牆？趁情人節讓心理師教你這樣斷、捨、離

黃珠芬／夜宿療養院

【新專欄登場‧單親爸爸手記】胡川安／單親爸爸的過年

【記憶藏寶圖】林青隹／考生的單身情人節

【生活的風景】洪金鳳／繽紛浮球

【話題徵文：開獎時刻】國朋／頭獎的遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。