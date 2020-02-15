【閱讀‧繪本】祁立峰／懂得萌就不會怕了嗎？

推薦書：瓜幾拉《跟著萌貓遊宋朝》（遠流出版）

文史學門有個著名的說法，稱宋朝、尤其是北宋建立都城汴京之後，開啟了中國的「近代性」或「前現代性」。歷代通都大邑都是豐瞻富豔的，這點毋庸置疑。但汴京的不同之處在於它有相較於《西京雜記》、《三輔黃圖》或《建康實錄》，有著更完備的史料，在「一圖一錄」（〈清明上河圖〉與《東京夢華錄》）裡，將汴京城的熙攘繁盛、歌舞昇平，猶如玻璃雪球般完好靜置保存下來。

也正因這些背景知識，所以近年有了好幾本宋朝日常普及著作，當然，《跟著萌貓遊宋朝》的銷量不須懷疑。宋朝的鄉村閒談、市井雜記，都被貓化圖文並茂呈顯出來。知曉本書出版後，我興致搞搞想跟貓奴一族師友分享，他竟早已入手一本，可想見萌貓萌力所向披靡。

這些飲茶、相撲、蹴鞠、吟詞、歌吹、抓周、醫病的萌貓，那是宋代日常即景，這些圖錄也都於史有徵，就像推薦序說的，「看似只是將宋代風俗畫的人物全貓化」，但實則展現作者對貓的情有獨鍾。但真要說起來，對於這樣貍奴賣萌的題材，我還是有點弔詭的感傷。

張擇端〈清明上河圖〉原畫成於北宋末，但到了後世許多畫工臨摹，那不僅是與經典致敬，其實有一種對美好時代的感傷。就像《東京夢華錄》描寫的，在北宋極盛時，汴京城是這幅模樣：

舉目則青樓畫閣，繡戶珠簾，雕車競駐於天街，寶馬爭馳於御路。金翠耀目，羅綺飄香。新聲巧笑於柳陌花衢；按管調弦於茶坊酒肆。八荒爭湊，萬國咸通。集四海之珍奇，皆歸市易，會寰區之異味，悉在皰廚。花光滿路，何限春遊，簫鼓喧空，幾家夜宴。

這些繽紛繁盛的畫面不用翻譯，也能遙想一二。但不過就一朝夕之間，家國傾倫、朝市改異，由於「太平日久」，「垂髫之童，但習鼓舞；班白之老，不識干戈」。於是一切堅固的都煙消雲散了。我不是很想這麼比附去殺鏟屎官的風景，去壞了愛貍奴的雅興，但「圖錄」明喻隱喻的正是我們現在言之鑿鑿的芒果乾或亡國感。我們說太平盛世總有一個極限，像黑洞的「事件視界」，否則漢代宮殿就不會名之曰「長樂未央」。當享樂過了最高峰，那剩下的就是苟延殘喘，就是由盛轉衰，就是直把杭州作汴州的、衰敗的懸臨。而這恐怕就是《跟》不能說也不會告訴我們的最大祕密。

當然，在萌貓的表情裡我們是看不出這層感傷的。懂得笑就不會恨了，記得萌就不會怕了，我當然也賞貍奴愛萌貓，烏圓炯炯，只是這些萌貓活在那樣的一個最鼎盛的時代，我難免憂慮著真實歷史裡的亡國預╱寓言。只是我後設地想，總有一日，我們這樣動亂翻騰的小時代，也會成為「後人萌之而不鑑之」，成為另外一個讓遲到者賞萌傷逝的矛盾史料嗎？