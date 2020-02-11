【慢慢讀，詩】陳克華／天時

聯合報 / 陳克華

某個時候天地清朗

花開成團成片

造物主正在草原上閱兵……


那時每一朵花中都有蟲正在交媾，

渾身是粉──

這神祕天時

唯有陷入高潮的狂喜者知曉──


而我們是不知天時者

像天神洩精後萎頓的肉體

因為沒有繁衍子嗣

而鬱鬱寡歡：


「這一波潮汐已盡

退了……我們知道這世界正在退潮

只是不知它還要退多遠……」


還有多少生命的真實

要在沙灘上陸續裸露出來

而我們必須赤足行過

任尖銳的死亡割傷腳底


我們要趁著這天時

一步一個痛徹心扉的腳印

到達

狂喜的彼岸。

沙灘
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

腳底有魚在游！釜山「水上主題列車」化身海底世界

寒從腳下起！養生6招讓腳瞬間暖和起來

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

採購新統帥閱兵車遭質疑 憲兵改採購勤務前導車

相關新聞

【文學台灣：宜蘭篇2】吳敏顯／尋夢鄉野

1 上了年紀，記性大多不好。能夠想到也記得清楚的，諸多是童年往事，外加一些成長過程。耶，這大概就是人類企圖返老還童的徵兆吧！ 半個世紀前，辦妥婚宴離開壯圍鄉下，定居宜蘭市區東郊延平里。

【野想到】李進文／又到了菜市場時間

星期六，蟬，傳統，以及幽魂，沒有一樣是杜撰的。種種回憶在市場攤子，三把五十元。種種生活在攤子，不是很好的感覺一斤也要六七...

【慢慢讀，詩】陳克華／天時

某個時候天地清朗 花開成團成片 造物主正在草原上閱兵…… 那時每一朵花中都有蟲正在交媾， 渾身是粉── 這神祕天時 唯有陷入高潮的狂喜者知曉── 而我們是不知天時者 像天神洩精

楊隸亞／芝加哥打字機

2020的年初，我迷上了韓劇《芝加哥打字機》。事實上，「芝加哥打字機」在現實生活中確實存在，它有另外一個名稱叫「湯普森衝鋒槍」，也是二戰時期美軍最出名的衝鋒槍，彈速快得驚人，就像打字機㗳㗳㗳密集敲打的

梁正宏／時間的穿行

保加利亞以富藏古蹟聞名。 在首都索菲亞轉機時，偷得半日閒，趕訪就近的世界文化遺產。 不意回程時，公車卻繞道另走他途。 幸得鄰座婦人熱心指點，搭了段地鐵，才重回機場的路上。 也問及不少古蹟情事。

【慢慢讀，詩】非馬／政客

當血腥的詞句 從他嘟起的嘴內噴湧而出 我們知道 他又在那裡推銷自己 將真相扭曲成 假新聞 將醜聞粉飾成 美聞 這土霸王 真人秀的主持者 精通如何逗引 一群迷途的羔羊 追

【文學台灣：宜蘭篇1】簡媜／只有風記得你——追憶宜蘭時光

雪山山脈與中央山脈聯手夾出的蘭陽平原如一只草編畚箕，大膽地朝向澎湃的太平洋擺出挑釁姿勢；若不是舀起整座海洋就是被海浪淹沒。這就是蘭陽平原的宿命……

吳俞萱／舞踏的無有之間

「Be moved by something!」日本舞踏家我妻惠美子在我們深吸一口氣準備切換狀態的時候反覆說著這一句話。她先教我們躺成一具「empty body」，撤除身上的任何一點力量，死了那樣躺平

【慢慢讀，詩】陳雋弘／尋找你的名字

為了尋找你的名字 我在無數早晨 傾聽千萬顆雨珠 摔碎自己的聲音 著迷於捕捉閃電 發生的瞬間 癡癡地看著風信雞 苦候變幻不定的靈光 從海上而來 也曾坐進日常深處 思索凹陷的意

陳銘磻／青春，美麗的騙局

青春如何鎖住？直到中、老年，見了年輕笑顏、肉體，才恍然青春也有衰頹的一天， 遂成年老後刻意裝失憶的壓抑之慨。既然青春不給回頭，就從容地慢慢老去也不壞……

【真愛——我是果粉】張維中／我和我的蘋果

我有點寂寞，想要有一些懂我的人陪我，但是我沒有。我只能面對我的蘋果，創造出一群人，跟我活在同一座台北，讓他們過得比我好、過得比我不孤單。我想要陪伴他們也想要他們陪伴我，所以開始寫了長篇小說……

【惠風如是說】洪惠風／尼泊爾的那個先天性心臟病小朋友

義診快結束時，一位年輕的媽媽抱著她皮膚泛紫的小孩，手上緊緊捏著一疊病歷資料坐了下來，用她充滿期待的眼神看著我們。她不會說英文，尼泊爾當地的醫師聽完了她的敘述，看了看資料，就轉到了我手上。 這個一歲多

熱門新聞

30年心理諮商淬鍊 陳永儀從婚外姊弟戀看追求幸福與家庭義務的掙扎

【話題徵文：開獎時刻】李月治／祝你正財偏財一直來

【這個職業有祕密‧漫畫家篇】HOM／在現實與小宇宙之間折返跑

【青春名人堂】謝東霖／綠色

書展延期閱讀不停息 逛線上書展超值又防疫

【文學台灣：宜蘭篇2】吳敏顯／尋夢鄉野

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。