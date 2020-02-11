【慢慢讀，詩】陳克華／天時
某個時候天地清朗
花開成團成片
造物主正在草原上閱兵……
那時每一朵花中都有蟲正在交媾，
渾身是粉──
這神祕天時
唯有陷入高潮的狂喜者知曉──
而我們是不知天時者
像天神洩精後萎頓的肉體
因為沒有繁衍子嗣
而鬱鬱寡歡：
「這一波潮汐已盡
退了……我們知道這世界正在退潮
只是不知它還要退多遠……」
還有多少生命的真實
要在沙灘上陸續裸露出來
而我們必須赤足行過
任尖銳的死亡割傷腳底
我們要趁著這天時
一步一個痛徹心扉的腳印
到達
狂喜的彼岸。
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