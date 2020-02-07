楊柔遠／古巴去來（下）

幽默的古巴人說，他們有三種神，第一個是真神耶穌；第二個是革命之神切·格瓦拉；第三個是財神海明威。海明威和切不僅有生之年成就了古巴，死後也為古巴帶來了很大的觀光財……

革命廣場是古巴的政治、軍事中心，大型遊行活動都在這裡舉行，可容納數十萬人。廣場北側的內政部牆上有古巴革命英雄切·格瓦拉的裝飾大型雕塑，下面寫著切的名言「直到勝利，永不放棄」；廣場南側是古巴最高權力中心，古巴共產黨第一書記勞爾卡斯楚與總統狄亞士卡奈都在此辦公。 楊柔遠／攝影

叛逆革命思想家切·格瓦拉

這次古巴行，有幾分是衝著切·格瓦拉去的。

很難想像一個阿根廷的年輕醫生，會為了革命的理想而參與古巴的新政府建立。他認為，古巴人大多生活在貧苦、落後的環境裡，貧富的差距太大；當醫生只能救少數人，革命可以救更多的人，可以改變世界。

當切離開阿根廷故鄉時，他的母親望著他的背影，預感他不會再回阿根廷，也預感不會再見到他，直覺他會像耶穌一樣去參與拉丁美洲各國的民族革命。他這一離去，確實沒有再回到家鄉。

1959年切協助卡斯楚兄弟的革命軍，推翻原有的巴蒂斯塔獨裁政權。《時代》雜誌這麼形容這三個革命搭檔「菲德爾卡斯楚（兄）是古巴的心臟與靈魂，勞爾卡斯楚（弟）是革命的拳頭，格瓦拉是大腦，他是古巴向左轉的主要負責人」。

卡斯楚取得政權後，切得到他自認最珍貴的榮耀，取得古巴國籍。他也擔任過古巴的中央銀行總裁、工業部長，並代表古巴參加多項國際會議，古巴人迄今仍津津樂道的說著他的軼事。

有次切發現家裡多了些奶油、蛋，與肉品，遠遠超過政府配給的量，追究後發現是部屬為了拍他馬屁，私自將這些物品送到他家中，後來這名下屬遭到懲處；

切的太太懷孕要到醫院檢查，不能坐先生的車子，必須自己坐車去醫院；

周末假期脫下官服，下鄉參與民眾割甘蔗的工作。

儘管切的群眾魅力超凡，而他熱情豪邁的內心，仍然渴望參與其他國家的革命，毛澤東是他的偶像。他期望社會主義能夠在拉丁美洲遍地開花，拯救生活困苦的百姓，並且徹底消滅美國帝國主義。

1966年切和少數古巴菁英到玻利維亞山區打游擊，希望集結更多的志士能人推翻政府，可惜事機不密，被逃兵出賣，遭政府軍逮捕。逮捕時，先射傷他的雙腿，逼他投降，第二天，他的雙手也被剁了下來，遺體被草率埋在山區。卡斯楚在一周後得知他的死訊，宣布他的死是古巴的國殤，全國降半旗，百萬人參加他的追思會，第三世界國家左翼把他當英雄。三十年後他的遺體才被找到，古巴政府將他迎回在聖他卡拉拉蓋了紀念館，永久追念他。

切的一生只有39歲，協助卡斯楚政權勝利時，他只有31歲。切和另一位前輩委內瑞拉的西蒙·玻利亞一樣，一生奉獻給拉丁美洲革命，都是思想兼及行動的革命家。

切的妻子伊達爾說：「因為古巴革命，我才失去丈夫，他真正愛的是革命和理想，為了革命，他可以拋家棄子，去追求他的理想，放棄一切正常人的生活。」很多山區的父母將小孩交給他，隨他去革命。

一個阿根廷人死在異鄉，難道他不想回到他自己的故鄉？

切是個革命行動主義派，信仰「有目標就要達到，有戰鬥就要勝利」。他死時，流傳下來的遺書中，有他寫給五個孩子的信，「你們可以忘記我，但不能忘記人生，人生有太多不公、不義的事，要能感同身受；面對貧窮、飢餓，要有憐憫之心」。切選擇革命做他終身的志業，從開始到結束，可以說「鳳凰涅槃·壯美結局」。

切的紀念館是古巴很重要的觀光資源，為什麼陳列的事蹟、文物、照片都很簡陋？遠遠不如卡斯楚紀念館豐富，這和街頭巷尾各處攤販所賣大量切的衣服、帽子、背包紀念品，很不對稱，莫非古巴政府不希望造成印象，切對新古巴建國的貢獻蓋過卡斯楚？

當我駐足在哈瓦那革命廣場前，望著內政部大樓上所嵌的切·格瓦拉銅管雕塑，圖騰鮮明耀目，這個精通攝影、詩、文學的叛逆革命家，才華出眾。圖像下有他最有名的一句話「直到勝利，永不放棄」，這樣的理想主義者，如果活到現在，他會認為今天的古巴已擺脫貧窮，邁向他理想中的社會主義國家？

卡斯楚打倒的是極權專制，上台後也是獨攬大權，越來越獨裁，切認同嗎？

如果看到今天中南美各國仍有民眾示威反政府，他又會站在哪一邊？

切一直認為，中南美各國有相同的歷史、文化、語言背景，應聯盟起來追求共同的經濟效益，打擊貧窮，造福民眾，他的拉丁美洲聯盟理想會實現嗎？會比歐盟早嗎？

古巴人普遍認為律師出身的菲德爾卡斯楚是聰明、勇敢的領導人，帶領古巴從極權統治中建立新古巴，他就像古巴人的第二個父親，他也能對抗美國的經濟制裁，周旋於國際間覓取資源。只是經濟的表現不好，人民還是生活在貧困中。卡斯楚生前交代，死後不要建卡斯楚廣場、紀念碑、銅像；民眾說，他是一個完全奉獻給古巴的領導者。

古巴人說，切是一個全然的革命思想家。他是有理想、有謀略的革命先驅，對不公、不義的事會抗爭到底，他對古巴人的貧窮感同身受，立志推翻原有的腐敗極權專制。

海明威與古巴

海明威為什麼喜歡古巴？單看《老人與海》裡，他描述那個老人「他身上的一切全是老的，除了那雙眼睛，那雙如海水般湛藍的顏色，充滿生趣且永不服輸的精神」。

那種「堅毅和無畏」的精神，在古巴人身上很容易感受到。

在古巴，看了海明威常去的兩個酒吧、他暫居的「兩個世界飯店」。最深刻的是，到他寫《老人與海》背景的柯西瑪漁村，站在小山丘上看這個漁村，遠遠望去，和加勒比海的深藍色融在同框，走近時，才發現浪花拍打岩岸，濺起一波波潮水，隨即又消逝而去，不留痕跡。難道就像大量來去的遊客一樣，短暫的侵擾柯西瑪的寧靜。

海明威的漁船比拉號停泊於此，海明威幾乎每天從家中來此出海釣魚，協助他掌舵的老漁夫佛恩提斯，也是《老人與海》中入鏡的主角，獨自與馬林魚奮戰的聖地亞哥。漁夫是海明威的老朋友，海明威離開古巴時，將比拉號送給佛恩提斯，後來佛恩提斯把它捐給古巴政府，海明威死後，現在陳列在海明威故居中。

海明威在哈瓦那的故居維吉亞山莊，占地三公頃，相當廣大，1940年花了12500美金買下。房子坐落在樹林裡，房內的陳設高雅有品味，帶有濃濃的陽剛味（就像他的《老人與海》裡，只有男人，沒有女人），他在這裡住了二十年。從外向裡看，大書房寬敞明亮，有他打獵得來的戰利品，也掛有畢卡索送給他的抽象畫，8000本藏書整潔有致的一本本挺立在書架上，一張大書桌向著窗戶，景觀絕佳；海明威據說是站著打字，所以他的腰骨有力，向裡望去會遐想他在這兒完成《老人與海》的景況；更早的作品《戰地鐘聲》、《溪流灣中的島嶼》也在此完成。

房子外有一個大游泳池，池的不遠處有四個狗的墓穴，葬著主人的四隻愛犬，海明威民胞物與的赤子心可見一斑。

海明威原本住在美國佛羅里達州邁阿密的奇威斯，這個美國最東南角的地方，距離哈瓦那只有150公里。多年前我造訪奇威斯的海明威故居，簡樸高雅，充滿加勒比海的古巴風格，就像維吉亞山莊的翻版，顯見主人對古巴及加勒比海情有獨鍾，兩個故居一套模式。

海明威1954年以《老人與海》得到諾貝爾文學獎，前一年也因此書得到普立茲獎。他參加過一戰、二戰，做戰地記者，畢生足跡遍及美洲、非洲、歐洲、亞洲，他的個性好冒險、愛學習，釣魚、打獵、網球、拳擊都是他喜愛的，豐富的人生經驗，提供了他充裕的寫作素材，再加上他極好的天分，雖只有高中畢業，文字迷人，簡潔而自成一家。30年代，他喜歡哈瓦那紙醉金迷的繁華，爾後他的一生三分之一以上的時間在古巴。後世研究他的學者說，海明威喜歡古巴，是因為他喜歡古巴人開朗的個性、樂觀自信的人生觀；更且，加勒比海的馬林魚一直也是他的最愛。

他將對古巴的熱愛轉化為文字，得了諾貝爾獎，獎金捐出來濟助古巴的窮人，而獎牌捐送給古巴聖地牙哥近郊的聖女大教堂，陳列在那兒，好似告訴古巴人，「這獎牌是給全古巴的，我和你們同在，我和你們一起分享」。

1961年才華橫溢的海明威受不了憂鬱症纏身的痛苦，回到美國治療，在那年的7月2日舉槍自殺。如果晚死幾年，他這樣的一位自由主義信仰者，看了卡斯楚革命後的新古巴，他會贊成卡斯楚全面的共產社會主義？推翻一個極權政府，又來一個新的威權體制，他會認同嗎？1961年古巴與美國斷交，海明威還在世，但兩國的關係隨著古巴棄美投蘇而劍拔弩張，以致後來的飛彈危機，他會支持古巴嗎？他還會住在古巴嗎？

幽默的古巴人說，他們有三種神，第一個是真神耶穌；第二個是革命之神切·格瓦拉；第三個是財神海明威。海明威和切不僅有生之年成就了古巴，死後也為古巴帶來了很大的觀光財。

這兩家酒吧，都是文人雅士愛去的地方，除了常客海明威，智利詩人聶魯達、哥倫比亞文學家馬奎斯、智利總統阿言德也都是坐上貴賓。海明威愛去這兩個酒吧，寫了「My Mojito in La Bodeguita. My Daiquiri in El Floridita.」（我的Mojito在柏迪奇達，我的Daiquiri在佛羅里達）。海明威指的這兩種酒都是古巴的著名調酒，以蘭姆酒作為基本，加入砂糖、檸檬汁、薄荷葉、蘇打水、冰塊，大口喝下去，清涼有香氣。兩種酒的不同，在於有些微的配方不一樣。 楊柔遠／攝影

尾韻

一首〈關達那美拉〉（意為從關達那摩來的女孩）是古巴的民謠，也是風靡全世界的歌謠。這是由古巴愛國詩人也是民族英雄荷西馬蒂所做的詞。

聽此歌，就想起歌中所描述的關達那摩，這個地方位在古巴東南的一個小角，從1898年開始，這裡就是美國租借的海軍基地，911事件後這裡又關押了很多恐怖分子。古巴有這樣一個角是美國的軍事基地，使領土不完整，所以古巴一直不承認這個租借法案，從1960年開始，拒絕收每年4000美元的租金。

歷史真會嘲諷人，美國當年協助古巴掙脫西班牙殖民，鼓勵獨立，然後租占關達那摩作為海軍基地，兩國水乳交融，很多美國大企業到古巴投資，兩國友好六十年。1961年古巴和美國斷交，雙方陷入長期冷戰，美國大企業被古巴政府收歸國有；斷交後的五十多年，兩國勢同水火，斷絕往來。即或2014年古巴與美國恢復外交關係，而關達那摩永遠是美國的軍事基地。這是歷史的偶然？還是歷史的必然？

註：前述古巴人窮苦的冷笑話，是領隊Eric說的。（下）