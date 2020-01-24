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【圍爐滋味】幸福長年菜

2020-01-24 22:31聯合報 丁招弟（雲林北港）

歲末天寒，我望著剛從市場買回來的鮮嫩菠菜出神，這是咱家圍爐的長年菜（編註：北部為芥菜，南部為菠菜）。

我永遠無法忘懷家徒四壁的童年。當時一家十口仰賴父母少得可憐的收入度日，連鹽巴都是賒帳的，鍋巴飯更一吃好幾年。兒時無法體會持家的艱辛，總巴望著節慶來救贖無底洞般的腸胃，幸有外婆養的一窩雞，讓貧乏的餐桌多了些油水和美好記憶。

這窩生養不息的雞群，既彌補了我們成長期間所需的蛋白質，也撐起從清明、端午、七月半、中秋、冬至到除夕等拜佛祭祖的場面，還能兜售以貼補節日耗費，堪稱一舉數得。

過年茲事體大，重頭戲從農曆廿四送神上場，炊粿啟動年菜序曲。但糕粿食材的取得，無論自行栽種或撿拾累積都屬不易，但外婆總能魔術般地變出來。

年夜飯有自養的白斬雞、煎得赤香的魚、炸得酥鬆的年糕，粽子則掛在門把上。當母親端出冒著煙、整株川燙的現採菠菜上桌時，外婆念誦起「呷長年菜好頭采，呷規欉會成人，自頭呷到尾會大富大貴」的俗諺祝福眾人。懵懂的我們並不全然理解外婆的話語，但都知道是吉祥話。

或許是期待早日脫貧吧，小毛頭們紛紛擱下筷上的魚肉，夾起翠綠的菠菜沾上醬油，再從粉紅色的根部嚼食到葉梢。那仰頭高舉筷子、甚至站到凳子上張口慢慢嚼食的場景，如今想來仍覺得有趣。這些嫩脆的菠菜，正是外婆估算好時間種的。

從外婆的身教言教中，我體會到大富大貴如浮雲，唯有轉化困境為正能量才會有幸福的人生。如今姊弟相聚時會默契一致地說：「我們有外婆祝福的長年菜做後盾，什麼都不怕。」沒錯，我們心底的長年菜生生不息滋長著，人生路因而壯闊平坦起來。

年菜粽子

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