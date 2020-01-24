【年節點滴】趕場年夜飯

三十多年前，甫從學校畢業的我，與外子分發到北部同一所學校任職，我倆相識三個月就訂婚，半年就完成婚姻大事。那時我們蝸居在「頭不頂天腳不著地」的小公寓，羨慕南部寬敞的居家環境，慎重研商後，毅然調職回婆家所在的屏東，從透天厝起家，如今在郊區幸運擁有了完全屬於自己的草坪庭園住家；娘家爸媽不久後也緊跟著一起南遷，與我為鄰，相互照應。

婆家娘家都在附近，外子是長子，而我又是唯一與父母住得近的女兒，每年的除夕夜，考量到娘家沒兒孫團圓的落寞（我們家全是女孩），我們會帶著三個孩子先到娘家陪伴兩老吃年夜飯，再趕往婆家與整個家族續攤，白日還要兼顧兩邊的祭祖。。

趕場的行程大致是這樣的：除夕一早，我和外子先帶著三個小蘿蔔頭到娘家祭拜祖先，然後開拔往婆家衝，因為公婆和小叔正點著線香，等待我們全家到齊來祭祖；虔誠祝禱過後，也來不及留下來午餐，繼續以百米速度趕回家準備供品，讓保佑我們安居多年的地靈公好好享用「年年有魚」大餐。

夜幕低垂之際，全家整裝後再度奔忙，先抵達娘家享用媽媽的拿手好菜，然後趕往婆家吃圍爐火鍋。雖然一個晚上要吃兩頓，但一年就這麼一天，我們無論如何都不忍讓兩邊的老人家失望呀！

如今，四位長輩只剩婆婆一人，家族有了第四代，兒孫滿堂的盛況娘家父母和公公無緣親見，趕場奔忙的往事也只能回味了。