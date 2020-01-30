【星期五的月光曲 】侯延卿／夢的夜晚，雙雄聯談

黎煥雄(左)與李焯雄。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

2019年最後一場文學沙龍，由黎煥雄與李焯雄朗讀；台積電文教基金會執行長許峻郎形容這是一個「夢的夜晚」，主持人許悔之笑稱是「二雄對決」。

黎煥雄於1985年創辦河左岸劇團，2006年創立人力飛行劇團，主業是導演，亦為東海大學表演藝術碩士學程專任專技副教授；是台灣劇場赴德執導歌劇第一人，曾為德國萊茵歌劇院執導《浦契尼：杜蘭朵》。

四度入圍金曲獎的李焯雄，於2003年與2015年分別以莫文蔚的《愛》與《不散，不見》獲得金曲獎「最佳作詞人獎」；也寫散文、小說與詩，有鹿文化出版他的文集《同名同姓的人》入選2017台北國際書展大獎（非小說類）。

無論東方西方，都有「人生如夢」的說法。關於夢，莎士比亞帶給黎煥雄諸多引領啟發。這次他選讀莎士比亞《暴風雨》劇中普洛斯彼羅（Prospero）的一段台詞，是他心目中所有人類文明史上和文學創作裡對夢的描述最難以超越的一個高點。

黎煥雄最愛的一部劇作是契訶夫的《海鷗》，自然要選讀一段，以〈關於青春與現實〉為標題；另一篇〈關於青春與記憶〉則摘錄自黎煥雄2003年的劇場作品《彎曲海岸長著一棵綠橡樹》，他把自己喜歡的每部契訶夫劇本第一幕和第四幕改編成集錦，在契訶夫的文本中，加入自己的創作。這齣戲的演出地點不在劇院，而是工廠。劇組搭了一個鄉村廚房，每個場次開演前半小時，黎煥雄開始備料，準備燉紅酒牛肉，戲演完正好牛肉也燉好了，可以與觀眾分享。

2014年出版《遺憾先生遺憾的包裹掉進遺憾的海》，黎煥雄希望寫出日常性，或是一種生活感。他虛構一個名為「周全」的人物，不斷收到寫著「遺憾先生收」的包裹，周全一直退件，但包裹一直寄來，後來他才知道自己是從黎煥雄的意識裡逃脫的虛構角色。

李焯雄這次除了播放歌詞作品的MV之外，也準備了歌手、作家與讀者朗讀他的詩與歌詞的影片，他為選讀作品下的標題是「Either／Or：非此即彼」。他說，日常生活裡我們常常被迫做選擇，或被歸類，還有所謂「蝙蝠的時刻」──在鳥類面前被當成獸，在獸的群體中卻又不被視為同類。關於寫作，李焯雄也有蝙蝠的心情。流行歌詞算不算文學？〈忽然之間，右先生〉看似一首詩，但其實是小說。李焯雄認為，我們現在說起文學，總偏重於書寫，卻忘記文學的起源是用唱的。歌詞是一個大世界的一小部分，短短一首歌，卻能蘊藏一個背景故事。在一個移動的年代，當大家雙手、雙眼忙於工作，無暇閱讀時，可以用耳朵聽，此即歌詞微妙之所在。

李焯雄將歌詞比喻為「聲音的建築」，既要具備文字內容，也必須含有表演的性質。歌詞是依據聲音來書寫的，它本身便有旋律，它的排列會讓你看到聲音的線條。

李焯雄作詞、魏如萱演唱的〈歪〉，最後二句「堵水壩小孩／困住離不開」，靈感來自童話《堵水壩的男孩》。人生充滿各種裂縫，如果你很認真看待，要去修補，就會像堵水壩的小孩，被困住了，離不開了。

最後播放黎煥雄與李焯雄合作的幾米音樂劇《時光電影院》片段。這齣戲由黎煥雄編導，李焯雄包辦全劇歌詞，戲中並以一部不存在於現實生活中的電影（改編自《我愛黑眼珠》）向七等生致敬。

置身夢與記憶的空間，這場月光曲成為一趟視覺與聽覺的奇幻旅程。