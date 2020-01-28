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【星期五的月光曲】田野‧報導‧文學

2020-01-28 00:08聯合報 聯副

朗誦作家：須文蔚、阿潑

主持人：李明璁

時間：1月31日 P.M.7:30-9:00

台積電文教基金會、聯合報副刊、孫運璿紀念館╱共同主辦

地點：孫運璿科技‧人文紀念館（台北市重慶南路二段6巷10號，捷運小南門站3號出口）

紀念館孫運璿台積電捷運北市

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