〈時光隱者〉，繪於舊金山天使島，2015年。 圖／胡剛剛 分享 facebook

▌郵輪

霧沉雲暝中，萬噸巨輪全速行進，如同一粒塵埃，寄寓進某場宏觀角度的密宗儀式。塗鴉了虛光的海浪用胎息吐納法梯疊著模糊性別的時空，營造出目標錯亂的不安感，傳染給首次乘坐郵輪的我。

憶起一位友人，跨州旅行寧可驅車數日也不乘飛機，因為他曾效力空軍多年，目睹的險情和災難消磨了他對航空的信任感。這與很多幼教、兒醫拒絕生育的現象雷同，人越了解事態，就越不敢輕舉妄動，反倒是無畏的無知者勇於前仆後繼。比如我，連有沒有恐海症都不知道，全憑收藏過一曲與航海有染的後現代民謠，就貿然登上郵輪。哲學家羅伯特·卡羅爾認為，理性判斷應基於對所有相關證據的綜合考量，可我們的很多判斷都基於「易得性」。所謂「易得」，就是腦海裡最先浮現的觀點，這些觀點通常來自於大眾媒體或個人經驗，而非客觀事實本身——論據易得，論點自然有失偏頗。

為了擺脫對迷航的杞人之憂，我投身於各項郵輪活動中。偏愛紙藝課，小小的方形紙，對角對摺了許多次後，變成一個結構複雜的倒三角，削去兩個頂角，再沿中線剜去一角，模擬出心的形狀。將心交付，意味著磨掉稜角的妥協。

上次旅遊已是五年前，思路的倒帶聲剝落著彰顯距離的情節，恍若舊膠片密集劃痕間明明滅滅的傀儡戲。身為人母後，時間便招安了我的自由，無論言論，行動，還是靈感。居所媾接公司，連成我純凈的航線，所以我格外珍視此次獨行——靠長久談判贏得的短暫減壓租賃期。沒有電腦，沒有網路，沒有手機信號，只有專屬郵輪的水藍色圓珠筆和蝴蝶印花紙巾供我吮毫搦管，玩弄文字遊戲，顱內迴盪的潮音連綿迷幻，以曲線軌跡填補邏輯斷帶，企圖完整一場非典型預謀。

幾天後，郵輪上結識的一位太太，突然與我傾訴起自己婚內的苦楚來，細節生動到令我尷尬。我正暗自串聯著開導詞，不料她話鋒一轉：「你看我，多少年都挺過來了。婚姻，何嘗不是妥協？你千萬別因年輕氣盛而倉促定奪。」我頓時陷入迷惑。細問才明白，原來她與幾位同行長輩經過對我的觀察和猜測，歸納出我的身世，流程圖大致如下：（見圖1）

圖1 分享 facebook

原來，無論何種流程，結局莫過於淒慘，這就是獨行女子給人的印象？我喜不自勝的不含任何悲劇源頭的無拘無束，莫名其妙淪為「易得性」的犧牲品。不過在斬獲惻憫的同時，我也斬獲了照顧：觀眾席前排零散的空位，小團體分享後富餘的甜品，商榷過程中提供見解的優先權……一系列福利順理成章寄生在我的特殊身分上，成為我務必直接回應所有曲折探詢並默許答案充當茶餘談資的交換條件。暖流下是沙床還是暗礁？面對虛實難辨的憐孤惜寡，我無言，也無心怨言。

▌海蜃

海上經歷有限的我，只在柏油路上目睹過海市蜃樓：前方路面化作粼粼波光，倒映著樹木樓群，無論怎樣加速前行都無法抵達。沙漠蜃景亦然，喬裝成墓塋的綠洲引誘飢渴的徒步者放棄理智，孤注一擲，堅信希望就在前方，至死不渝。

不嘆息徒步者的無知，因為當我身臨其境的時候，眼見為實帶來的震撼也瞬間摧毀了爛熟於心的常識：海市蜃樓，源於靠近滾燙地面的空氣受熱膨脹形成光疏介質，使得來自於光密介質且入射角足夠大的光產生了全反射。不責備徒步者的固執，因為我也做過撲火的飛蛾，去愛一個不可能的人。心重，重得超過與胸懷寬廣度的合理比值，注定了我的密度遠大於他。我向他發出的鈍角暗示非但沒能進入他的介質，還全反射回來，成為最美的海市蜃樓。我在虛景裡看到瑤林深處華彩噴湧的祕咒，看到化百煉鋼為繞指柔的法力，看到他不曾也不將有絲毫察覺的耀芒，還有，我自己的陰影。

陰影——妄想用障目之葉捍衛不可告人的深情，我悄悄收藏他的鏡頭。印象最深的一次是清明寂靜的雨後，漫天流雲璨綺，他輕靠白色大理石羅馬柱翻閱彩印雜誌，軒然霞舉。我走向他，習慣性以一個瞟覷的時段粒度盡覽顛覆心跳的英絢，然後垂下眼瞼，豎起耳朵，縮短步幅，悠然離去。他細長淡漠的影子觸到我的足尖，激起滿腔想哭的溫柔。他一如既往的沉默是復蘇我的杜冷丁，也是我拒絕告白的理由。從未失聯，只是彼此從不問候，我騙自己時過境未遷，我們之間增添的不過是更迭的季節。我遠走異國，在孤軍奮戰中一次次幻想重裀列鼎，只為有朝一日他從別處看到我的名字，也許會花片刻想起我，只為有朝一日若我倆不期而遇，他也許會後悔當初的擦肩而過。我征戰，即使螳臂當車也毅然亮劍，沒人在乎我幼稚可笑的初衷，而我怎能不知，若自成君王，又何必渴望沉淪百世的封典？

所幸未曾失守，也不必擔心玉斧修月。羞澀到自閉的性格增強了我的比熱容，再熾烈的外壓也很難竄改內部溫度，即使洩露，也不過是單線日記簿上的隻言片語，經過水色處理，便輕易滲入落霞七弦琴縹緲的音徽中：

〈卑〉

熬百夜，選千滴淚研墨

念萬句詩，銘篆你

重逢前，全部

焚毀

……獨奏漸近，高音區銅管隨機列印強拍，〈春之祭〉啟動不協和音程助燃艙內吧台的燈火，金髮莊荷頷首微哂，遞來一張倒扣的賭牌。紅心？黑桃？哪顆是真心？時間，請等我答覆。（見圖2）

圖2：海市蜃樓圖解 分享 facebook

▌浪

在甲板上憑欄俯瞰，很容易沉醉於被巨大船身激起的滾滾浪痕，彷彿水面下有一列飛鳥隨行，時隱時現的白浪是牠們翅梢的花紋。花紋浮起又落下，記錄著行進路線的電磁波，在收斂與放縱的張弛中，預約下一個相位反轉的極晝。

風聲、主輔機運轉聲和水動力噪聲帶給我掩耳盜鈴般的安全感，我不禁唱起歌。在與世隔絕的海面，我不必擔心如何恰到好處地隱形於大地的平靜，我隱形得太嚴謹太莊重，就連多年前永別至愛的時刻，都習慣性以平靜的微笑掩蓋心底最嘹亮的哭聲，我足以撼動天堂的悲痛，終究只能化作他者瞳孔裡飄零的花信風——夭逝，來不及以愛的名義。攜帶爭議的愛，注定我的眷戀不屬於大地，所有雲淡風輕純屬偽造，唯有海上永不停歇的噪音，賜予我極度遼闊的自由。

而我深知自己同樣不屬於海，空氣裡浪的鹹味給我警告。初中化學課老師將氯化鈉水溶液倒入葡萄糖並頗有創意地稱之為「甜鹹配」，這種干擾甜味純度的做法對我來說無疑是暴殄天物。為了同時保持身材和大量糖的攝取，我寧願捨棄必需營養，甚至人體必需的鹽。指甲上凹陷的橫紋是我收穫的懲罰之一，我不以為然，把它當成使用銀粉炭黑指甲油的託辭。努力戒過糖癮，卻在斷糖兩周後，因為一顆我暗戀的人遞來的心形巧克力全線崩潰，懷著不可抑制的憧憬與焦慮，我躲進陰暗狹小的壁櫥，短時間內消滅了超過一磅的巧克力庫存，當夜便因胃痛入院。我將脆弱的意志力歸咎於自身莫須有的FTO基因變異。FTO基因憑借去甲基化作用調節代謝，它的變異會導致代謝失常，增加肥胖和糖尿病的機率。我知道糖的危害，也知道自己的作為，可再孤傲的智謀，也不敵命中注定的雙螺旋結構，有時候，虛榮又慫恿我登上與本能抗衡的修羅場，以早衰者盛極一時的強勢與英姿，遺世獨立。

我在甲板上唱的歌曲名叫〈獅子的許諾〉，歌詞講述了一則孕育懸念的寓言：男孩陪伴已故祖母的幽靈散步後，鬼使神差踏進一座半截陷入沼澤的古老教堂。他沿懸梯盤旋而上，如同在DNA編譯好的螺殼中攀爬，直到進退兩難。牆壁上黏滿膠狀心臟，每顆都已受精於骯髒的蝌蚪。這時，一隻石獅子許諾解救他，只有他答應永遠不從牠身邊逃離。

也許每次救贖都意味著新的墮落，我克制著蔓草叢生的野心，僥倖繞過石獅子的陷阱和甲烷過剩的世俗標準，恣意客戶化慾念的修辭格。我期待當所有迷殢抵達巴別塔斷層邊緣的時候，愛的美學，恰逢譁變。

▌海鷗

我對海鷗的印象源於中學語文課本上高爾基的《海燕》：「海鷗在暴風雨來臨之前呻吟著，呻吟著，牠們在大海上飛竄，想把自己對暴風雨的恐懼，掩藏到大海深處。」於是懦弱，成為海鷗的化名。後來觀看電影《海底總動員》，裡面上百隻海鷗為搶奪一隻小蟹狂呼「我的，我的」，接著又被英雄鵜鶘奈傑爾戲弄得醜態盡出，如此場景為海鷗的反派癥候群平添了自私和愚蠢。一切符合心理學家洛欽斯提出的首因效應，主觀意識受權改造客觀事實，通過詭辯術將畸胎瘤嫁接到我的價值觀上，任其生長。

直到多年後，海鷗才得以以中性詞形式現身，牠們高高盤旋於密西根湖黃昏時分玄鏡般通透的水面上，猶如逆光中驁岸的精靈。我與當地人打趣：「此處無海，何來海鷗？」對方回覆：「你可以叫牠湖鷗，只要牠不介意。」我啞然，不在場者不介意，在場者何以介意？

舊金山陰冷的五月，駛向天使島銀灰色的雙層渡船上，一隻與船等速飛行的海鷗離我的臉近到難以想像，牠的霜衣密針細縷，雙翅平滑如機翼，黑眸透過七攝氏度的霞照施展法術……風聲獵獵的間歇，我以為牠控制了表針的輪轉，試圖引領遠離神性的我，踱向另一重緩慢。

對海鷗形象的顛覆，要歸功於一隻經常出沒於我家附近的居民。我身處內陸，方圓數十里無江無湖，連河都是涓流。牠的單數存在，非常非常規。牠來自何方？牠能不能久留？牠是不是海鷗王國裡的許由？牠有沒有通向徹悟的地圖？——塵寰難曉。牠用僧袍色的羽翼在雲端篆刻祕經，以ㄠ弦孤韻對抗九宮十三調，牠發射的音節凌厲不失渾雅，多變勝似飽滿，弩箭離弦卻涓滴不遺，聲聲挑釁百科叢書對牠的定義：海鷗，群居於海域的鷗。

樂於定義者本無權定義，急於封口的句號絕非圓滿，而是虛空。情感論壇上有位獨身主義者慨嘆：四海為家，不娶無子，無以盡孝。自責統治了通篇言辭，不知他是否留意眾犬吠聲中的一句質問：「你描述的是普世價值觀，你的價值觀呢？若二者一致，你為何會駛偏？若不同，你又為何不捍衛信念而是自輕自賤？」群體慣於為個體編織罟弋並冠名「歸屬感」，再將衍生物「自信」製成誘餌巧置其中，用來荒廢盡可能多的翅膀。殊不知源於歸屬感的自信，正需要被拋棄，無視歸屬感的自信，才是無瑕的自信，這種自信並非歸屬某種文化，而是歸屬自我。

晚霞緩慢葬身於海的幽暗，郵輪繼續著魅惑視線的危險之旅。轟隆聲中，似乎有許多靜態生命從象形文裡飛出，致力勾勒機械工業豢養的史前帝國。我的品德溶於夜的凝視，只剩半生回憶裡，陰刻的骨骼。海風入侵觸覺疆域的寒冷，我無法描述，就像我無法描述駐紮靈魂深處的影子被晨光吹散的邊界。寒冷盡頭幻化著無窮先兆與藉口，初心握緊權杖，我隨著我走，是我最遠的奢求。