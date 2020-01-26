馮傑／北中原鼠軼志（上）

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1 當屬首者

齊白石屬鼠，故畫許多老鼠，數量上力求對抗蝦米。匹對隻。

我不屬鼠，也喜歡畫鼠，緣由牠是我童年鄉村動物誌裡主要成員之一，讓我以鼠為伍。在中國民俗裡老鼠是另一種意義，排行十二生肖之首，屬於吉物，是財神，倉鼠有餘糧，代表富裕，象徵多子，生命繁衍。

齊白石畫老鼠時喜歡多加一架燈檯，照耀童年。在明亮的草燈光裡，在民謠氣氛裡，我姥姥也對我說：「小老鼠，上燈檯，偷油吃，下不來。小妮子，抱貓來。」

但是鼠會飛。窗外，鄉村也有會飛行術的老鼠，姥爺說過，如果老鼠偷吃了鹽，會變成蝙蝠。我家夜空中飛的蝙蝠都是吃鹽的老鼠們，一道道縱橫的弧線充滿鹹味。

有鼠為引，讓我留意炕頭那一方飽含淚水的鹽罐。

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2 老鼠在唱詞裡搖晃

我喜歡鄉村趕集，聽到市井聲立即興奮，像廚師聽到菜刀之聲，狗聽到骨頭之聲，像胡人進入波斯市場。集會裡有一個娛樂場次，首推賣老鼠藥者，屬於熱鬧裡的熱鬧。賣老鼠藥者叫老王，趕集次數多了大家簡稱「老鼠王」。

王鼠叔前面攤開一塊粗油布，上面擺滿大大小小老鼠標本，成績用於烘托氣氛，老鼠皮裡面裝滿麥麩或穀糠，顯得肥嘟嘟的，有時他忽然拿著一個糠老鼠，逗前排的孩子。老鼠王開唱，道白：

叫諸位，聽我說，

你家屋裡老鼠多，

白天偷你糧食吃，

夜裡鬧你睡不著。

上你的炕，爬你的床，

咬壞了你的「的確良」。

多養雞，多養羊，

都比餵養老鼠強。

老鼠藥，不值錢，

一包只賣一毛錢。

老鼠吃了我的藥，

十個老鼠死九個，

剩下一個打哆嗦。

老鼠吃了我的藥，

先麻嘴，再麻腿，

小老鼠吃了不會動，

大老鼠吃了蹦三蹦。

大小老鼠都沒命。

老鼠王打著快板，累得擦一下嘴角唾沫。宣傳效果良好，有深受老鼠之害者，開始解囊買鼠藥。

我趕集為聽治鼠唱詞，多年後揣摩，文學之路要越過許多匹老鼠而來，達到鼠尾高度，北中原民間唱詞助我詩風，影響我寫詩押韻，咚咚鏘鏘，詩句需要音樂之美。老鼠喜歡押韻，寺院老鼠都喜歡聽經。

鄉村之鼠繼續上升，抵達傳奇。村裡「五大門」又叫「五大仙」，說的是「狐黃白柳灰」，分別指的是狐狸、黃鼠狼、刺蝟、蛇、老鼠。

秋後，那一位叫「瞎八碗」的藝人來村裡說評書《七俠五義》，一個厲害的角色就是老鼠變成，叫錦毛鼠白玉堂。五鼠開始鬧東京，除了白老鼠，還有他鼠──「鑽天鼠盧方，徹地鼠韓彰，穿山鼠徐慶，翻江鼠蔣平。」加上錦毛鼠組成五義，在江湖上和七俠較真。

我從柳園口下船到開封時，就見過一隻船鼠。

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3 時代大數據

鼠檔案說，天下鼠類約1700種，中國有鼠類170種，我接觸主要是田鼠、小家鼠兩類，屬於家棲和野棲，近似在野黨和執政黨兩種。

小家鼠村名稱小耗子：毛色灰，個體較小，除牆根做窩外，經常與人作伴，在《紅樓夢》裡替賈寶玉出來說過單口相聲。

老耗子說：「明日熬臘八粥。洞中果品短少，須趁此打劫些來方妙。」一小耗前去打聽回報：「山下廟裡果米最多。」老耗問：「米有幾樣？果有幾品？」小耗道：「米豆成倉，不可勝記。果品有五種：一紅棗，二栗子，三落花生，四菱角，五香芋。」老耗拔令箭問：「誰去偷米？」一耗便接令去偷米。又拔令箭問：「誰去偷豆？」又一耗接令去偷豆。只剩了香芋一種，又拔令箭問：「誰去偷香芋？」只見一個極小極弱的小耗應道：「我願去偷香芋。」老耗並眾耗見他這樣，恐不諳練，且怯懦無力，都不准他去。小耗道：「我雖年小身弱，卻是法術無邊，口齒伶俐，此去管比牠們偷得還巧。」眾耗忙問：「如何比牠們巧？」小耗道：「我不學牠們直偷，只搖身一變，也變成個香芋，滾在香芋堆裡，使人看不出，卻暗暗用分身法搬運。豈不比直偷硬取的巧些？」眾耗道：「妙卻妙，只是不知怎麼個變法，先變個瞧瞧。」小耗搖身說「變」，竟變了一個標緻美貌的小姐。眾耗忙笑道：「變錯了，變錯了。原說變果子的，如何變出小姐來？」小耗笑道：「我說你們沒見世面，只認得這果子是香芋，卻不知小姐才是真正的香玉。」

文學的隱喻一直藏在那些往日少男少女歡笑裡。

鄉村老鼠是一種齧齒動物，有很強的革命性，生命力旺盛，吃苦耐勞，什麼都能吃，什麼地方都能住。能打洞、可上樹，會爬山、兼涉水。天敵裡除了動物滅鼠外，人類還用器械、水火、藥物、機關槍等方法與其開展數千年的鬥爭。

最損的一招是「黃豆縫肛法」。村裡胡元慶家鬧鼠患，家裡東西都被老鼠咬過，皮鞋、蘆蓆、皮管、桌子、課本、收音機零件，想抓又抓不到，夜深人靜睡眠時，窸窸窣窣之聲讓老胡憤怒。讓他惱的主要不是亂咬，而是連牆上掛的油光紙毛主席像也不放過。領袖好吃嗎？

洋大麻籽、鼠夾子、黏鼠板，堵洞、陷阱都嘗試過，皆無用。胡半仙教他一個神招，捉住一隻活鼠，往牠屁股眼裡塞兩顆黃豆，用針線封上，然後放掉。兩天後奇蹟出現，屁股塞黃豆的那隻老鼠發狂，夜裡但聽群鼠打架，再過兩天，終於清靜。他後來說加上膠水更好。禍起蕭牆，是內亂的好處。

對鼠而言，這屬於損招。

那一年，小鎮學校要除「四害」，四害成員為蒼蠅老鼠蚊子蟑螂。秦代打仗邀功憑證是人耳朵數量之多少，學校老師計算任務是憑老鼠尾巴，這一標準和歷史異曲同工。我用一條麻繩繫著四條老鼠尾巴，到學校報帳。童年之路如此漫長，貫穿一生，一路上沒有見到偷香芋的小耗子和林小姐。

元宵節來臨，全村要放煙花，姥爺趕集買來一種煙花叫「滴滴金」，每捆一拃長，火藥全名也叫「老鼠尾巴」。在雪夜裡用手捏著，一路開出來星星點點的梨花。

鄉村老鼠還有屋頂鼠、大倉鼠。屋頂鼠屬於《七俠五義》裡「白玉堂」之類，上房揭瓦。大倉鼠李斯說過，有一篇〈李斯倉鼠論〉學術論文，結論是北京老鼠和北中原老鼠不同，老鼠大小由政治環境決定。

在我家的棚箔上面，最喜歡開展運動的是屋頂鼠。每到晚上，我姥姥的故事都講完了，星星退場，老鼠還不瞌睡，要在頂棚上撲通撲通熱鬧一陣，如文革年代運動裡走過的宣傳隊。（上）