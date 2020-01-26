江南一年四季分明，春花秋月，夏雨冬雪，每個季節都有令人難忘的美景。只有初冬時分，斑斕的秋葉即將落盡，枝椏呈現衰敗枯萎的情態，大自然一片肅殺。讓人覺得，生命的每一時刻都更加黯淡，寒風逐漸凜冽，像剃刀在臉頰與脖頸之間晃動，不由得心情惶然。偶爾會在這樣的季節來到蘇州，總感到遇上了最尷尬的時刻。走進住處的小區，看到平時歡暢的草木瑟縮在朔寒之中，不禁感慨，蘇州再好的風光，也有懊糟的日子。難怪三十年代的江南文人，發抒現代傷春悲秋心境，會唱出「好花不常開，好景不常在」這樣的流行曲，大概也是感到春秋代謝，觸景生情吧。

拖著行李，走在日色晦暗的向晚，心裡正感到無限懊喪，卻隱隱聞到淡淡的幽香，若有若無，從牆邊樹叢中飄了過來。飄忽若游絲，卻是一種特殊的清香，好像古人形容深閨中的美人，紗窗後面的窈窕身影雖然不太清晰，儀態卻端莊清麗。端莊之中又蘊含著不可方物的高雅，更像古人描述藐姑射山的仙子，在縹緲之中，引人遐思。在紐約、倫敦或香港之類的國際大都市，可以匯聚五大洲的珍稀花草，像這樣沁人心脾的幽香，卻是聞不到的。在繽紛滿目的花店裡，充斥了來自世界各地的鮮花，名卉琪草，爭奇鬥豔，芬芳滿室，唯獨缺少這種遺世獨立的香遠益清。循著清幽的香氣，我在牆角發現了一叢蠟梅，黃葉已經喪失了生命活力，葉脈灰暗慘淡，在風中飄零，卻掩映著光澤飽滿的蠟梅花，像一串串黃蠟塑成的小鈴鐺。沒錯，就是蠟梅的幽香，在晦暗的冬至節氣，飄搖著江南僅存的風雅。

我以前總以為蠟梅是梅花的一種，色相疲沓，像醜小鴨一樣，是最沒有觀賞價值的木本花樹。然而，那種清幽的香氣，從最不起眼的枝椏間散發出來，疏淡高雅，像倪雲林淡墨山水透露的心景，實在是文人審美的最高意境，倒是令人傾心。後來我才知道，蠟梅並非梅類，與繁花似錦的梅花不是一個家族的。在植物分類學上，蠟梅屬蠟梅科，是落葉灌木，而梅花則是薔薇科植物。由於蠟梅與梅花都在冬天冒著風雪綻放，所以歷來遭人混淆，以為都屬於梅花家族，只是花的形狀有所不同。其實，古代本草學者非常清楚其間的分別，只是我們讀書不仔細，不求甚解，往往望文生義，或是聽信民間傳言，以訛傳訛，喪失了基本的辨識能力。請看李時珍《本草綱目》是怎麼說的：「蠟梅，釋名黃梅花，此物非梅類，因其與梅同時，香又相近，色似蜜蠟，故得此名。」清初《花鏡》也說：「蠟梅俗稱臘梅，一名黃梅，本非梅類，因其與梅同放，其香又近似，色似蜜蠟，且臘月開放，故有其名。」

說蠟梅在臘月開放，也是蠟梅與梅花不同的特徵，因為蠟梅開得早，在冬至期間就已盛放，而梅花總是稍微晚一點，一般總要到了臘月末梢才會綻放。或許花開的時季，也是蠟梅亦稱臘梅的原因。明末清初廣東詩人屈大均曾有《梅》詩：「咫尺梅關雪不來，梅花開罷臘梅開。炎州十月春如海，處處飛香半是梅。」在他筆下，嶺南梅關一帶梅花先開，開完之後臘梅才開，不知道是廣東地氣不同，還是屈大均糊塗了，顛倒了花開的季候。倒是清人錢蘅生《臘梅》認識得清楚，知道臘梅先開：「曉風簾自捲，春信占梅先。臘蕊雪中破，清香小院前。」

寫臘梅幽香，宋代鄭剛中的《臘梅》說得好：「縞衣仙子變新裝，淺染春前一樣黃。不肯皎然爭臘雪，只將孤豔付幽香。」