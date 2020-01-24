親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

【極短篇】鍾玲／百丈懷海的清規

2020-01-24 00:11聯合報 鍾玲

馬祖道一禪師，在洪州（江西省南昌市）開元寺收了一個具管理長才的徒弟，法號懷海。馬祖把這年輕的徒弟帶在身邊當侍者。一天師徒二人由另一間寺院回來，在山徑上看見一大群野鴨飛過，超過一百隻，漫天都是翱翔的水鴨。馬祖看看徒弟的意念修得如何，問：「這是什麼？」

懷海不加思索就回說：「野鴨子。」

馬祖再給他一次機會，又問：「去什麼地方？」

懷海想這也是人生一段過程：「飛過去了。」

出其不意馬祖瞪著虎眼，用力扭徒弟的鼻子，用拇指、食指摳入鼻孔來扭。懷海痛得哇哇大叫。馬祖說：「你再敢說『飛過去了』！」

懷海若有所悟。回到開元寺的侍者寮，裡面住了十個侍者，他們分別跟隨開元寺五位教授師，馬祖是其中之一。侍者們或打坐或睡覺，或看經或聊天。懷海在自己的床位上放聲大哭。另一位馬祖的侍者問他是否因為想父母，懷海說不是。侍者又問是有人罵他？懷海說不是。侍者追問到底為什麼哭。懷海說：「師父扭我鼻子痛到現在。」

侍者問：「是你跟師父因緣不契合嗎？」

他叫那侍者去問師父答案。那侍者到馬祖的寮房，問：「海侍者哭，說鼻子痛到現在。是跟您不契合嗎？他叫我來問師父。」

馬祖說：「他知道答案啊，你去問他。」

懷海哭了一場，痛悔自己不夠精進，以後念念都要與道有關。侍者乖乖地回來問懷海：「師父說你知道答案，要我問你。」

懷海知道師父了解他覺悟了，呵呵大笑。侍者迷惑地問：「剛才哭，現在卻為什麼笑？」

懷海點頭說：「剛才哭，現在笑。」

懷海是在跟侍者說禪語，可憐的侍者滿臉茫然。讀者啊，有沒有注意到那侍者被師兄懷海指使得團團轉，做傳聲筒。禪語公案就是意在言外，一問一答師徒心中了然，誰說馬祖和懷海不契合？

778年大雄山（江西奉新縣）的鄉導庵請馬祖派人接管，三十歲的懷海被派去任方丈。懷海終於可以建立自己的禪院，施行他規畫的禪門清規。這小寺離洪州府只有一百公里，但在山上一千二百公尺高處，與世隔絕，懷海的號因此叫百丈，庵名改為百丈寺。

百丈懷海想過去幾十年禪師大多沒有自己的禪寺，依附在律宗的寺院，師祖南嶽懷讓、師父馬祖道一皆如此，他們雖然建了別院，總要處處遷就寺門的規矩。是時候建立禪宗自己的寺院，一定要是清修之地，而非以吸引香客為目的。主要建築只有法堂和僧堂，不建佛殿，其餘的都是功能性的食堂、浴堂、庫房等。法堂是大眾一同朝參夕聚、早課晚課之地，僧堂為休息之處。一般的佛寺在生活上階級分明，三綱（首座、寺主、維那），還有教授師，執事，侍者都有專用的寮房，其他一般僧人則住大寮房。以後在禪寺中，除長老、維那住方丈寮，其餘所有人，包括寺主、教授師，都住僧堂的大通鋪，有時間僧人就在自己床位上打坐，太累時作短暫吉祥臥。更重要的是普請法，大眾勞作、農耕，人人要出坡，自食其力。

百丈寺建寺五年後，天下大亂。783年發生涇原兵變，唐德宗逃離長安，藩鎮朱泚造反稱帝，亂了近一年才平定。懷海知道可能有朝廷緝拿的叛軍混入寺裡，就叫管風紀的維那警醒，懷海相信自己訂定的清規能整治僧伽，僧人可以潛心修行。784年春來掛單的僧人中，有一位引起智願維那的注意，那人三十歲左右，法號志法，體格魁梧，眼露狠光，但是梵唄、打坐倒在行。

志法入住一個月以後，一位年輕的常住僧人悄悄來跟智願維那報告，說他看見志法在僧堂偷了靈悟教授師的菩提子念珠。寺裡僧人都知道這串念珠顆顆大如蓮子，因年代久遠發出油潤的光澤，是靈悟的師父傳給他的。智願維那在大眾出坡時，帶兩位僧人到僧堂中志法床位前架子掛的包袱中搜查，找到那串念珠。

在方丈寮中，懷海方丈盤坐矮床上，他才三十五歲，卻具有金剛力士的威儀，他前面立著五位僧人，智願維那和兩位僧人助理、嫌犯志法和作證的僧人。志法跪下，面現慚愧，懷海冷靜地說：「你犯偷盜戒。還查出你的度牒是假造的，假冒僧人不但犯妄語戒，也犯盜名罪。我們不會把你送官，按清規行罰。有什麼話說？」

志法低聲說：「感謝方丈不送官，那是死路一條，我是朱泚部下，校尉軍官。我甘願按清規受罰。」

維那召集大眾到寺院牆外，觀看土坑中志法的僧衣、度牒、陶缽、方便鏟付諸炎炎烈火。僧眾圍觀志法受杖刑二十下。給他穿上常服，讓他帶走自己的銀錢，兩位維那助理打開牆邊的側門，把他逐出寺院。

因為懷海禪師清規嚴謹，禪法精湛，幾十年後百丈寺僧伽已八百人。懷海七十歲了，出坡依然都帶頭做，而且做的比別人多。一個春日早上，因為寺內人口越來越多，需要在山坡砍樹墾地，加闢菜園。當家的智空寺主知道這些工作要使力氣，懷海師父年紀大了，怕傷了身子，就把懷海的鋤子和鐮刀藏起來，然後對來工具寮的懷海說，請他今日休息吧。清瘦的懷海說：「我有什麼德行呢，怎麼可以讓別人為我勞作？」

懷海找不到工具就回方丈寮。到午齋時，方丈坐席是空的。寺裡的僧人對他更加敬愛。現在你知道「一日不作，一日不食」成語的出處了。從此百丈寺的清規聲名遠播。百丈清規留傳到今天只有短版的〈禪門規式〉，但是歷代增訂，成為各佛寺遵守的規律，如元朝朝廷頒布的〈敕修百丈清規〉。

馬祖建築

相關新聞

苦茶／淘書帶子狼

2020-01-24 00:00

【聯副文訊】第一屆「台灣燈會圖文獎」 徵件起跑！

2020-01-24 00:12

【慢慢讀，詩】隱匿／舊人與新居

2020-01-24 00:08

凌明玉／遠方的遠方

2020-01-23 06:25

【剪影】張玉芸／白玫瑰

2020-01-23 06:23

廖玉蕙／無聊的應酬話

2020-01-23 06:22

【慢慢讀，詩】小聾蝦／自我介紹

2020-01-23 06:20

幾米【空氣朋友】

2020-01-22 06:18

傅月庵／歲暮亂翻書

2020-01-22 06:16

羅任玲／綠繡眼

2020-01-22 06:11

【他鄉‧故鄉】沈珮君／親愛的尹仲容先生（下）

2020-01-21 00:01

【剪影】陳偉哲／郊區

2020-01-21 00:00

【小詩房】陳顥仁／呻吟

2020-01-21 00:00

【慢慢讀，詩】阿布／造字

2020-01-20 06:00

【剪影】梁正宏／銀河紀事

2020-01-20 06:00

【他鄉‧故鄉】沈珮君／親愛的尹仲容先生（中）

2020-01-20 00:12

【慢慢讀，詩】詹佳鑫／流浪的粉筆──代擬

2020-01-19 00:07

【他鄉‧故鄉】沈珮君／親愛的尹仲容先生（上）

2020-01-19 00:02

【真愛——我是得偉粉】林立青／鋰電池革命後的粉絲狂潮

2020-01-18 06:43

【惠風如是說】洪惠風／尼泊爾電視媒體報導了她

2020-01-18 06:41

【書評‧傳記】魏可風／終極平反

2020-01-18 00:20

【聯副不打烊畫廊】陳偉毅漆畫作品〈日光浴〉

2020-01-18 00:16

【書評‧新詩】夏夏／環形廢墟

2020-01-18 00:08

【出版者言】陳夏民／小出版社減肥記

2020-01-18 00:04

【慢慢讀，詩】沈眠／幾乎沒有

2020-01-17 00:08

劉崇鳳／痛快地淋雨吧

2020-01-17 00:06

黃春美／那幾斤，沉重的豬肉

2020-01-17 00:05

柯孟君／海邊來的公車

2020-01-16 06:59

【慢慢讀，詩】陳雋弘／斷片

2020-01-16 06:55

【美學系列】蔣勳／歸去來系列1——陳洪綬《陶淵明畫卷》

2020-01-16 06:03

【聯副不打烊畫廊】蔣勳水墨作品〈港灣〉（谷公館提供）

2020-01-16 06:00

楊明／看盡長安花

2020-01-15 06:00

幾米【空氣朋友】

2020-01-15 06:00

【慢慢讀，詩】邱靖絨／有此一說：時光側寫

2020-01-15 06:00

李學人／父親的婚與戀

2020-01-15 06:00

【亂彈古典】蔡詩萍／雖是一部淫書

2020-01-14 00:56

【剪影】梁正宏／視界

2020-01-14 00:47

【慢慢讀，詩】張錯／台北孫立人將軍官邸

2020-01-14 00:44

【聯副不打烊畫廊】許君瑋水墨作品〈食指大動〉

2020-01-13 06:00
看更多

熱門文章

廖玉蕙／無聊的應酬話

2020-01-23 06:22

凌明玉／遠方的遠方

2020-01-23 06:25

【航向未知的世界】郝譽翔／一座漂浮在海上的學校

2020-01-23 06:00

【青春名人堂】林力敏／團圓飯變作平原

2020-01-23 06:00

【剪影】張玉芸／白玫瑰

2020-01-23 06:23

【插畫有故事】TANK／一位說故事的高手

2020-01-23 06:00

【慢慢讀，詩】小聾蝦／自我介紹

2020-01-23 06:20

《好忙的除夕》 親子共讀樂

2020-01-23 12:30

跟著西西《看小說》

2020-01-23 12:28

《亂，但是更好》 亂出創意來

2020-01-23 12:32

苦茶／淘書帶子狼

2020-01-24 00:00

【極短篇】鍾玲／百丈懷海的清規

2020-01-24 00:11

【慢慢讀，詩】隱匿／舊人與新居

2020-01-24 00:08

【聯副文訊】第一屆「台灣燈會圖文獎」 徵件起跑！

2020-01-24 00:12
看更多

贊助廣告

留言

Top