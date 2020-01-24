【極短篇】鍾玲／百丈懷海的清規

馬祖道一禪師，在洪州（江西省南昌市）開元寺收了一個具管理長才的徒弟，法號懷海。馬祖把這年輕的徒弟帶在身邊當侍者。一天師徒二人由另一間寺院回來，在山徑上看見一大群野鴨飛過，超過一百隻，漫天都是翱翔的水鴨。馬祖看看徒弟的意念修得如何，問：「這是什麼？」

懷海不加思索就回說：「野鴨子。」

馬祖再給他一次機會，又問：「去什麼地方？」

懷海想這也是人生一段過程：「飛過去了。」

出其不意馬祖瞪著虎眼，用力扭徒弟的鼻子，用拇指、食指摳入鼻孔來扭。懷海痛得哇哇大叫。馬祖說：「你再敢說『飛過去了』！」

懷海若有所悟。回到開元寺的侍者寮，裡面住了十個侍者，他們分別跟隨開元寺五位教授師，馬祖是其中之一。侍者們或打坐或睡覺，或看經或聊天。懷海在自己的床位上放聲大哭。另一位馬祖的侍者問他是否因為想父母，懷海說不是。侍者又問是有人罵他？懷海說不是。侍者追問到底為什麼哭。懷海說：「師父扭我鼻子痛到現在。」

侍者問：「是你跟師父因緣不契合嗎？」

他叫那侍者去問師父答案。那侍者到馬祖的寮房，問：「海侍者哭，說鼻子痛到現在。是跟您不契合嗎？他叫我來問師父。」

馬祖說：「他知道答案啊，你去問他。」

懷海哭了一場，痛悔自己不夠精進，以後念念都要與道有關。侍者乖乖地回來問懷海：「師父說你知道答案，要我問你。」

懷海知道師父了解他覺悟了，呵呵大笑。侍者迷惑地問：「剛才哭，現在卻為什麼笑？」

懷海點頭說：「剛才哭，現在笑。」

懷海是在跟侍者說禪語，可憐的侍者滿臉茫然。讀者啊，有沒有注意到那侍者被師兄懷海指使得團團轉，做傳聲筒。禪語公案就是意在言外，一問一答師徒心中了然，誰說馬祖和懷海不契合？

778年大雄山（江西奉新縣）的鄉導庵請馬祖派人接管，三十歲的懷海被派去任方丈。懷海終於可以建立自己的禪院，施行他規畫的禪門清規。這小寺離洪州府只有一百公里，但在山上一千二百公尺高處，與世隔絕，懷海的號因此叫百丈，庵名改為百丈寺。

百丈懷海想過去幾十年禪師大多沒有自己的禪寺，依附在律宗的寺院，師祖南嶽懷讓、師父馬祖道一皆如此，他們雖然建了別院，總要處處遷就寺門的規矩。是時候建立禪宗自己的寺院，一定要是清修之地，而非以吸引香客為目的。主要建築只有法堂和僧堂，不建佛殿，其餘的都是功能性的食堂、浴堂、庫房等。法堂是大眾一同朝參夕聚、早課晚課之地，僧堂為休息之處。一般的佛寺在生活上階級分明，三綱（首座、寺主、維那），還有教授師，執事，侍者都有專用的寮房，其他一般僧人則住大寮房。以後在禪寺中，除長老、維那住方丈寮，其餘所有人，包括寺主、教授師，都住僧堂的大通鋪，有時間僧人就在自己床位上打坐，太累時作短暫吉祥臥。更重要的是普請法，大眾勞作、農耕，人人要出坡，自食其力。

百丈寺建寺五年後，天下大亂。783年發生涇原兵變，唐德宗逃離長安，藩鎮朱泚造反稱帝，亂了近一年才平定。懷海知道可能有朝廷緝拿的叛軍混入寺裡，就叫管風紀的維那警醒，懷海相信自己訂定的清規能整治僧伽，僧人可以潛心修行。784年春來掛單的僧人中，有一位引起智願維那的注意，那人三十歲左右，法號志法，體格魁梧，眼露狠光，但是梵唄、打坐倒在行。

志法入住一個月以後，一位年輕的常住僧人悄悄來跟智願維那報告，說他看見志法在僧堂偷了靈悟教授師的菩提子念珠。寺裡僧人都知道這串念珠顆顆大如蓮子，因年代久遠發出油潤的光澤，是靈悟的師父傳給他的。智願維那在大眾出坡時，帶兩位僧人到僧堂中志法床位前架子掛的包袱中搜查，找到那串念珠。

在方丈寮中，懷海方丈盤坐矮床上，他才三十五歲，卻具有金剛力士的威儀，他前面立著五位僧人，智願維那和兩位僧人助理、嫌犯志法和作證的僧人。志法跪下，面現慚愧，懷海冷靜地說：「你犯偷盜戒。還查出你的度牒是假造的，假冒僧人不但犯妄語戒，也犯盜名罪。我們不會把你送官，按清規行罰。有什麼話說？」

志法低聲說：「感謝方丈不送官，那是死路一條，我是朱泚部下，校尉軍官。我甘願按清規受罰。」

維那召集大眾到寺院牆外，觀看土坑中志法的僧衣、度牒、陶缽、方便鏟付諸炎炎烈火。僧眾圍觀志法受杖刑二十下。給他穿上常服，讓他帶走自己的銀錢，兩位維那助理打開牆邊的側門，把他逐出寺院。

因為懷海禪師清規嚴謹，禪法精湛，幾十年後百丈寺僧伽已八百人。懷海七十歲了，出坡依然都帶頭做，而且做的比別人多。一個春日早上，因為寺內人口越來越多，需要在山坡砍樹墾地，加闢菜園。當家的智空寺主知道這些工作要使力氣，懷海師父年紀大了，怕傷了身子，就把懷海的鋤子和鐮刀藏起來，然後對來工具寮的懷海說，請他今日休息吧。清瘦的懷海說：「我有什麼德行呢，怎麼可以讓別人為我勞作？」

懷海找不到工具就回方丈寮。到午齋時，方丈坐席是空的。寺裡的僧人對他更加敬愛。現在你知道「一日不作，一日不食」成語的出處了。從此百丈寺的清規聲名遠播。百丈清規留傳到今天只有短版的〈禪門規式〉，但是歷代增訂，成為各佛寺遵守的規律，如元朝朝廷頒布的〈敕修百丈清規〉。