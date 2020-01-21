【他鄉‧故鄉】沈珮君／親愛的尹仲容先生（下）

「好人一生平安」，這是來自山區六百多位師生對你們家族的最高祝福。你祖籍湖南、生在江西，埋骨台灣，你雖早逝，但你的親友讓你在四川、雲南山上散播了希望種子，種子長成了樹，樹又將有多少種子，千千萬萬的人將帶著你的魂靈，就算他們忘了你的名，又如何？「天何言哉？四時行焉，百物生焉」……

1963年，尹仲容出殯時，許多人自動自發站在街頭恭送。（圖／本報資料照片） 分享 facebook

親愛的尹先生，

世上真有魂靈嗎？你祖籍湖南，生在江西，累死在台灣，埋骨陽明山。若有魂靈，你現在在哪兒？

你彌留昏迷時，最後痛苦的喊了一聲「媽」，母子未能相見。你九十歲的母親，始終被大家瞞著，直到你出殯三天，她在親友家無意中看到唁函，才知兒子不是遠行出差，而是再也不會回來了。你事母至孝，下班後去友人家接她打牌回來，若牌局未散，你不准別人先通報，在外面借著車燈看書。若有魂靈，你應是放不下的。你放不下的，應不僅是老媽媽。

尹先生，我知道你越多，越想知道你更多。有一天，我又在google「尹仲容」時，在「蔚藍」的部落格上，看到她寫一個「修繕工」。蔚藍住在加州爾灣，經人推介找到一個八十歲的「修繕工」，那人一邊修水管一邊教她，希望她下回能夠自己修，還陪她到店裡選買器材，前後花了四個多小時，最後只收她六十美元工資，而一般美國行情，一小時至少四十元。她驚喜的說要替他介紹客人，他說千萬不要，他一天只做一件，他是機械工程師退休，替人修修東西，純粹是樂趣。後來蔚藍請他吃飯，聊天時，才知道他的父親是尹仲容。蔚藍年輕，很早就赴美定居，她在部落格上寫著「一時熊熊想不起來這名字，聽說尹仲容在台灣很有名」。

尹仲容的么兒尹宙(左)和孫子小虎，現在都住在加州爾灣。（圖／沈珮君攝影） 分享 facebook

那個修繕工就是你最小的兒子尹宙。我大喜過望，寫信給蔚藍，她「筆試」我多次，在尹宙夫婦同意下，她給了我尹宅電話，但電話總是不通。一轉眼五年，我退休了，再寫信給蔚藍，這回她終於相信我只是一個尹仲容粉絲，幫我約了拜訪尹宙的時間，我先飛舊金山探望女兒，再從加州一號高速公路開車南下，這是我第一次在美國開車，為了「追星」，一路雀躍，後來拿到一張三百多美元的超速罰單。

政治人物現在在台灣，歷年來民調，政府官員可信度是倒數二或三，媒體記者是倒數第一，我居然為了想了解一個官員，上窮碧落下黃泉。

你的兒女你的孫

我看到尹宙時，覺得像在作夢，激動得熱淚盈眶，我那天也見到了你五十多歲的孫子小虎，小虎是你當年留在大陸念協和醫學院的次子尹宬所生。尹宬在1957年因言獲罪（多像你的脾氣），送農村勞動一年，再送到人民公社當醫師，但文革又被揪出，在鬥爭會中「坐飛機」，大彎腰，兩邊由紅衛兵按著肩膀，脖子勒著粗鐵絲，吊掛三塊磚頭，鐵絲勒進肉，他後來被分配到醫院廚房燒鍋爐、切鹹菜。尹宬1980年帶著念高中的小虎和四十美元到了美國，千辛萬苦考上行醫執照，終於在美落地生根。小虎現在也住在爾灣，是一個成功的企業家，你當年掛在辦公室的對聯，「豈能盡如人意，但求無愧我心」，現在掛在他家。他的哥哥、你的長孫志勇，在聖地牙哥一所大學擔任終身教授。

透過小虎，我最近也跟你仍在北京的女兒儀芝通了電話，她九十歲了，聲音年輕得像個中年人，在電話中抄寄我的郵箱，一次就對。你來台時，儀芝才十八歲，剛進入燕京大學音樂系，尊夫人和她再次見面時，儀芝已五十多歲，那時你已過世二十多年。喜歡音樂的她，待過文工團，編過兒童報，在工廠車間工作，最後是在北京家電研究所所長任內退休。

你們家應有長壽基因（你若非過勞，應不致連六十歲生日都過不了），尹宙八十五歲了，腰桿筆直，走路快速，身型像你。1955年，他才高中畢業，就赴美念大學，當時非常吃力，他笑說「像幼稚園讀台大」。吃力的應還有生活，出國時，你給他2000美元，就再也沒給他寄過錢，他暑假打工，端盤子，一小時賺1.25美元，一個月生活費約50美元。大哥尹宓當時已在加州理工念碩士班，後來是史丹佛電機博士。

尹宙說，你們父子相處時間很少，「在家裡也像辦公」。出國時，他只記得你叮囑他，「在美國少看一點電影」。他記憶中的家裡陳設簡單，「空空的，就像個辦公室」，最後連同家具把房子交還給政府時，家具破爛到被列為報廢品。

你去世後，尊夫人曾去美國和尹宓同住，陳誠日記寫著：

五十二年四月四日

今日通過褒揚尹仲容先生案。現尹夫人在美，與其子租一汽車間樓上一間小房子，母子同住，政府對尹之清廉，應有以助其子女教育之責。

既能且廉，房車鞋子都破舊

台灣工業經濟之父，去世時連喪葬費都湊不出來。你的司機哭，「他的鞋和我同樣舊，我都不好意思換新鞋」。省議會通過要給你公葬，但行政院會有人力阻，唯恐「開此先例，後患無窮」，兩位部長級官員站出來說，未來若有像尹仲容一樣的人，應都比照公祭，這是百姓之福，「求之不得」。

你身居要職，假日在家常須接待客人，人家勸你把破家具換新，你反問對方，「有人會因為到我家必須坐藤椅，就不來的嗎？」「有什麼外國客人會因為我家具舊就不上門嗎？」人家勸你換大一點的宿舍，你說「我要大房子養蚊子嗎？」你常說「國家太窮了」，即使在兼任台銀董事長時，公務車破舊到連車門都關不緊，也捨不得換，有一天，你的公務車和另一車相撞，你跌出車外，仍不換車，直到車子不值得再修了，才換了車。

你辭職時，連從中信局借來的一張舊几都立刻送回。「身後但餘書滿架」，這是別人悼念你的感慨，其實，你何其「富有」——追思會當天，自動自發來殯儀館的人超過五千，發喪到陽明山時，送殯車輛有四、五百，路邊致祭的人綿延三公里。不認識你的礦工主動為你捐一日所得，花店老闆知道客人訂的花是要弔祭尹先生時，不肯收費。「富潤屋，德潤身」，尹先生，現在人們只知「胡潤」富豪榜，若有「德潤」富豪榜，幾個人比你更「富有」？

你的告別式，蔣介石拄杖來了，陳誠徘徊靈堂，頻頻拭淚。陳誠夫婦還親赴陽明山公墓迎靈，葉萬安在他身旁，聽到他自言自語說，讓你身兼三職，是為了讓你好做事，沒想到把你累死了，陳誠淚流滿面，葉萬安和陪同在旁的人都淚流不止。

你不是國民黨員，卻在那個威權統治時代，被國民黨政府充分授權，在十幾年內改變台灣每一個人的命運，可惜時間真的太短。你去世前兩天，陳誠去醫院探望你，你已昏迷，他在日記寫著「不勝悲感」，工商界對政府即將失去能人，惶惶不安，對陳誠表達了「關切與動搖」，他「許久說不出話來」。只要醫師對你的病況表達一點點樂觀之意，陳誠即滿懷盼望，「如能轉好，真謝天謝地」，知道你將不起時，陳誠痛心無比，「豈余失一助手，實國家之損失也。有識有為，任勞任怨，今日能幾人？」

他和你共事十多年，知你，用你，信你。陳誠悼你的輓聯至性至情至真：「是膽識猷守兼具之才，並世難逢，每念運籌多至計；為國家鞠躬盡瘁而死，中興未半，何堪揮淚哭斯人」。

你早已不堪負荷。1959年，春節剛過，你在給友人的信上寫著，「弟近來身體極不佳，但又說不出患處」，身體對你發出警訊，本是要你休息，你反而是更加緊步伐。四年後，你連春節都來不及過，上天要你永遠休息了。

沈怡說，你「忙碌得想不到死」，對台灣發生深遠影響的重大經濟改革，都是你去世前那幾年快馬加鞭推出的。

若生命只剩399天，你會怎麼過

你在入院前三天，立委張九如去拜訪你，他事後回憶，你當時眼睛發亮，手卻「冷得出奇」，你們倆都不知道，那時你的肝已嚴重受損，生命只剩一個月。你的臉色晦暗，卻精神亢奮，縱論經濟大計，並預言台灣經過外匯貿易改革、十九點財經改革措施，很快將經濟起飛，你在張九如告別之前，殷殷提醒，「經濟跑道仍有障礙，你們立委負有修築的責任」，這就是你的最後遺言，對立委滿懷熱望。

1962年元旦，人家放假，你卻邀請經濟部長、立委、農林廳長等人，一起去中部視察農復會業務，租了一輛遊覽車，裝了擴音機，在車上立刻討論，立刻記錄。這樣的尹仲容風格，已成絕響。

如果你在1962年元旦時，知道自己生命只剩399天，那個新年你會怎麼過？若知天不假年，你應是何等急切。你在五十歲時給老同學信中說，「我輩只要能夠奮身努力，再幹十年，雖死亦不算短命了」，一語成讖，你去世時還差三個月才滿六十歲。

1963年，一月二十四日凌晨，我們永遠失去了你。那天是除夕前一天，蔣介石在日記中寫道：「又弱我一革命健兒矣」，陳誠日記悲呼：「春節春節，今春如何過？」真情流露。你去世後兩年，陳誠也去世了，也是肝病，他的遺言叮囑大家「不要消極」，呼籲「地不分東西南北，人不分男女老幼，全國軍民共此患難」，潛台詞依舊是濃濃的亡國感。

「仲容希望小學」位居川、滇之間，山上的孩子可以上學了。（圖／仲容希望小學李校長提供） 分享 facebook

仲容希望工程，圖利他人

1997年，你的老友嚴演存在美募資推動「希望工程」，你的長公子尹宓抱病響應，嚴演存退還他的捐款，笑說「你又老又窮，我不收你的錢」，不久尹宓過世，你的兒媳遵照他的遺志，把奠儀再加上存款，捐給了希望工程，嚴演存收了，連同自己和王作榮、張繼正捐款，在四川敘永縣合樂苗族鄉建立了「仲容希望小學」，那是在川滇之間1200公尺高的山區學校，六百多位孩子可以上學了，有希望了。嚴演存、王作榮、張繼正都曾是你的部屬，這就是尹仲容文化。

2008年，儀芝又發動親友募捐，加上一位崇敬你的台商劉慶弟女士贊助，在那所學校設立了「仲容獎學金」，不僅每班每年都有四名優秀學生可拿獎學金，認真教學的老師也有獎勵金。學校歷年申請的物資，有課桌凳、學生用床、飲水機、鼓號。學校在二十年的努力下，變成「中心學校」，多了初中部，且辦學優異，連四年獲獎，國家也富了，電腦一下可送來一百台，孩子營養午餐也可以吃到肉了，這個以你為名的「仲容希望工程」才在2018年告一段落。

「仲容希望小學」全體師生寫了一封感謝信，細數你們親友如何把曙光和希望帶到這個偏遠山區，他們承諾將「刻苦學習，努力拚搏」，「把自己磨練成品學兼優合格有用的人才」。感謝信文字素樸，但幾乎每句都像誓言，最後一段寫著，「懷著一顆感恩的心，我們一定以自己實際的行動去證明：唯有努力學習才是真理」。最後，他們說，「我們發自內心的祝願你們：好人一生平安」。信末，他們寫著「敬禮」。

「好人一生平安」，這是來自山區六百多位師生對你們家族的最高祝福。你祖籍湖南、生在江西，埋骨台灣，你雖早逝，但你的親友讓你在四川、雲南山上散播了希望種子，種子長成了樹，樹又將有多少種子，千千萬萬的人將帶著你的魂靈，就算他們忘了你的名，又如何？「天何言哉？四時行焉，百物生焉」。

親愛的尹先生，我在初寫此信時，一肚子憤世嫉俗。我氣我們薄情，台灣幾乎忘了你。我替你不值，為國家「忠勤盡瘁」，連最愛的老母都未及好好告別，而你至死都放不下的斯土斯民，把「亡國感」變成「芒果乾」這種浮言浪語，我想到你說的：

「百年苦樂由他人」，我如不一心一德，發奮為雄，做些可以令人欽服之事，終必無幸也。

但是，此刻，在「仲容希望小學」的感謝信裡，我看到了你的魂靈。只要我們真心「圖利他人」，你便活著。我在紡織廠長大，我家三代因你而改變命運，我父母都失學，但我們來台第二、三代都受了完整教育，八個人有五個碩博士，長期捐款給台灣家扶及非洲貧童。不論官場有沒有尹仲容，不論人家是否記得尹仲容，只要曾受惠於你的，繼續「圖利他人」，親愛的尹先生，我們就有更多尹仲容。

敬禮。（下）