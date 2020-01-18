【真愛——我是得偉粉】林立青／鋰電池革命後的粉絲狂潮

圖／龔萬輝 分享 facebook

做什麼事都必須有些藉口

身為一個工地現場的監工，做什麼事情好像都被要求「實用」，工作的東西要實用，買東西及奢侈品要實用，做什麼事情都必須有些藉口。

勞動環境的炫耀，必須建立在你買的東西是大家懂的，例如車子來說好了，所有人都有車，但是我就是買了好車，並且不能是「沒有用的」，內行門道裡的車，要是Ford Ranger 一樣，炫耀自己的馬力載貨同時，還能誇口這台車進得了樂園，衝得過積水，同時能載嬰兒又順便可以運送馬桶浴缸，具備功能才有評論指標，若只是純粹買台房車，那有啥意思？若是跑車，就像是外國碩士到工地，我們只會覺得來炫富的，話不投機，連開口都不必。和工作專業毫無關係，那沒同行人要跟你聊，沒什麼好炫耀，沒人理你，多沒意思。

而且說到這種能炫耀的玩意兒啊，買起來還真需要看一下家人臉色，就像是買車一樣，第一件事情就是載家人出門，你要是買了個用不到的，連家人都不懂不支持的，那絕對沒任何機會炫耀，包準你每天回家被念沒完，說不停，終究會出家庭革命，要是小確幸成了離婚主因，奢侈品買了沒人理，那可是寂寞無聊又掃興。

真正內行的，要在有限的容許空間內，保留一定的驕傲尊嚴，最重要的是那種「哇」的驚喜感，同時炫耀一番，顯示品味和不凡，這很難，不容易。

科技就是要讓人懶

可是怎麼辦呢？是人都想買些東西來表現自我，個人是最大的品牌，但還是需要點旁襯來增添價值，別的工作可能會是什麼手錶眼鏡皮箱iMac或者iPhone，但這年頭早就已經不流行了，需求這種事情是這樣的，一開始大家瘋狂擁戴，但等大家都買得起用得上以後，你就必須尋求專業領域內的認同。有些職業還好說，律師包、細鏡框，身上穿的阿曼尼。可我的工作環境能接觸的專業都是一些粗獷有力的玩意，破磚破瓦拆屋切鐵，冷門啊。旁人以為最有品味的大概就是辦公室內泡茶桌？這泡茶還真沒人想聽你表現專業品味，歡喜雀躍買了上等茗茶後通常沒人理會，只好將高等有機無毒烏龍茶裝在礦泉水瓶中，吩咐叮嚀著家人朋友「這特等阿里山高山冷泡茶，對身體好的」，還沒開始解釋茶葉等級，身邊的人就一飲而下，千杯難尋好知音啊，那茶香品味完全沒人在意了，家裡的老老小小這年頭划手機都來不及，誰聽你說茶經？

說到底，最後能買的，大概就是那些每天用的工具，這些工具設備首重有牌，那是行道，若是沒牌的工具啊，拿來用還好，一旦故障或者零件遺失，那就等同報廢，而這種有牌的工具，拿起來氣勢不凡，對應太座夫人時還可以說這是賺錢家私：我這是為家庭打拚，為工作謀取效率。聽起來積極上進，買起來就正大光明，頗有道理，拿到工廠工地時，看起來順眼，用起來專業，加上這兩年鋰電池工具出現，對於我們這些過去為了延長線而被壓抑的工作人員來說是天大福音，解放了以前要到處搶插座，借插孔，一拉延長線一百米的窘境，這工具拿出來不用線不用拉，做完以後不用因為電線沾汙水收拾的時候黏答答髒兮兮，箱子一打開來插上電池即可上工，氣勢就是豪邁，方便就是效率。

科技就是要讓人懶，多出來的時間，就應該用來耍帥交誼喝阿比。

第一是炫耀，第二是身分，第三是品味象徵

所以買工具成了全民運動，喔不，是專屬於專業工程的集體運動，當大家看直播買精品時，我們+1的永遠是電池、整平器、起子頭、鑽尾、螺絲、刀片等耗材，這些東西拿到工地，第一是炫耀，第二是身分，第三是品味象徵。

有人說這工具有差這麼多嗎？有這麼重要嗎？

需求是人創造出來的，當所有人都各自有品味後，就會造成分眾，社會大學是社會科學的寶庫，文學的根基，只要換個名字就高級不凡，網路上有示範這點「我換了一個新的水龍頭」，在經濟學中就成了「我在有限預算中規畫監督施工動線並且親自施作供水系統的更新工程」，假掰創造財富，做工的講求實際，但被發現工具有行情之差時，總也要真的跟上潮流。

加上鋰電池可以通用，電池一多，工具也就順運而買。所以工具各有山頭，台灣的電動最大宗是牧田公司，青藍色的，各種工班幾乎都有一手，品質可靠，工率超卓，什麼你想得到的東西牧田都有，美觀耐用，經濟實惠，一字排開來壯闊威武，像是養了一堆小弟一樣，那是一個威風，是一個品味，另一些人喜歡紅色，這很多，牧科米沃奇喜得釘，有牌的在人前炫耀，就是顯示自己懂得多，行情好，效率高，比身上戴勞力士水鬼錶還有價值。

試想一個畫面：一群人到了工地去，你拿出一把不用線的，十分鐘完工，別人還在開電箱，管不好是公共工程，主計單位還跑出來說要接電表算電費，怎麼想都窩囊。

再想一個畫面：拉了一條百米延長線，結果下雨積水，整條線又髒又濕又黏的，擦也不是，洗也不是，拿回去以後發現長達一百米，這如何是好？

第一時間比的總是電池

「咱欸家私係來賺錢欸。」

鋰電池電動工具幫你解決了這個問題，漂亮、乾淨又舒適，這種有牌的工具，我選擇得偉，倒不是因為其他家不好，只是得偉比好還要更好，只是因為黃黑色的搭配讓我看了順眼，像是小浣熊拉斯卡爾一樣，於是工具一箱一箱買，這些隨拿隨用的賺錢家私多誘人啊，以前那些老電動工具，終於有了被整理以後休息的機會，逐步交接給了新來的玩意，各種過去的工程必需品，現在慢慢換成了新的，不需要累贅電線拖在後方的嶄新設備。

所以，拿出得偉吧，只有這牌子有專屬的臉書拍賣教學社團，每天喊+1，這電池通用以後，團購像是吸毒，看著別人拿新機入手，眼紅受刺激，明天再買一把威力更強，設備更齊。

這五金行能包耗材，網路直播能幫忙作帳，寄到家裡時硬生生說是比你匯款的錢少說一點，讓老婆看到還誇你能幹，這價差，午休時間又可以拿來畫唬爛，說是搶標得標最後一標，總之炫耀也是要付出代價，工具比完比周邊，你有摺疊車，我抬保冰箱，新音響內循環播放玖壹壹，到工地先用電扇改善環境。

若是同好，第一時間比的總是電池，這也簡單，多少電池多少力，一顆電池一份效率，從電池就知道數字，買電池總是工具總數至少+1，或者一個工具兩顆電池，總之是越多行情越好，越大班尊嚴。

願意投資自己的設備才有前途

這電動工具只要有牌，都可以說是優秀設備，品質良好，想找到不會修還不容易，所以人人喜愛，個個追求，只是價錢每一家都比雜牌多一倍以上，偏偏這些鋰電池各家不能互通，買了一台，就得配合電池規格繼續選購下去。越多就越好看，越買就越貴，越花就越爽，買工具原來像是吸毒啊，越買越齊，就越沉淪著期待每天+1+1再+1……有時候買來的工具一年還用不到幾次，簡直浪費。

只是這也不好勸說，誰能規定不買好工具呢？你眼紅表現嗎？反過來說，願意投資自己的設備才有前途，有順手工具才有辦法讓業主看你工作順眼搶戲吸睛，這樣一想，還有誰能不上陣比較一番？

這比較，是真心到最後買了工具，湊了周邊，最後連冰壩杯，工具袋、手電筒和保溫瓶都是得偉，拿起高級音響炫耀時看著技壓群雄，直直看著對面牧田使用咖啡機，相視而笑，做工的人，在工地比拚場面，就是這個低調奢華且實際，哪管你全身沾泥帶沙，一套純色工具就是浪漫，就是生活，就是選擇的結果。

到最後的最後，搞到身上也是了，最新的夢幻逸品是衣服帽子，這一頂一件都是要買東西才能擁有，也拿來拚場炫耀，讓人知道「我的工具比你多，行情比你好」。

而內行人才知道這帽子品味不凡，這冰壩杯品質絕頂，通常是購買一定數量的工具後作為贈品送出，一頂限量帽子背後可是五把電鑽，一件襯衫代表你向經銷直接購買兩盒鑽尾，越買越多越買越狂，聚在一起直播拚抽獎，在直播的最後一秒得標，瞎喊──

我愛得偉。

作者簡介

林立青。(圖／林立青提供) 分享 facebook

建築監工十餘年，住偏遠郊區的卑微工人，工地八嘎囧世代，躲在文字之中對自己說話的暢銷作家，《做工的人》、《如此人生》作者。