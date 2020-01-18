【惠風如是說】洪惠風／尼泊爾電視媒體報導了她

尼泊爾的台商傳來了影片，是當地電視台報導這個病人的故事，說她嚴重心臟衰竭卻沒錢就醫，走了兩天的喜瑪拉雅山路，就只為了求得台灣扶輪社及慈濟義診團隊的幫忙，沒想到抵達時，就支撐不住倒了下去，台灣的醫療團隊立刻接手處理，提供了協助……

故事很動人，卻有個小小的問題，她的病，並不是心臟衰竭，而她的病情，也無法像電影情節般的藥到病除。

報名看診的人數已經破萬了，義診開始時，我照著原訂的計畫，帶著志工在排隊的長龍中，企圖篩檢出我們能提供最大幫忙的心臟病患，這是個困難的任務。

突然間，找得氣急敗壞的同伴把我喚回了原本預計下午才要啟動的心臟科診間，當我上氣不接下氣的跑回二樓診間時，一眼見到的，是個穿著橘紅色衣褲，瘦得大概不到30公斤的皮包骨女士，她每分鐘喘到了4、50下，看起來隨時就要斷氣似的。

如果在台灣的急診室看到這麼喘的病人進來，恐怕二話不說就會先幫她插管接呼吸器，再來找背後引起喘的原因，但在這個尼泊爾的鄉下醫院，什麼器材都沒有，什麼藥物都缺乏，我們帶來的心電圖還沒開機，超音波還未就緒，這時該怎麼做呢？

我飛快的做了身體診察，腳不腫、肺音很乾淨、頸靜脈不脹，代表身體的水分不多；血氧濃度百分百，代表病人不是為了低血氧而奮力呼吸；第一心音很大聲，代表左心室的收縮力很強；腳部溫暖，代表心輸出量正常。原預計下午啟用的超音波和心電圖，在開機設定完成後，證實了心臟是正常的，簡單說，她沒有心臟衰竭。

心臟衰竭，指的是心臟輸出量不足以應付身體需求，當心臟輸出量不足，或是身體需求增加時，就會發生。

診斷心臟衰竭，靠的是臨床症狀，只要病人有喘、腫和累，又找不到其他原因時，就可能是心臟衰竭了。心臟舒張時能夠放鬆容納回流的血液，收縮時又用力擠壓，把回到心臟的血再送去全身。不管是舒張不好，或是收縮不佳，都會心臟衰竭。

收縮不良型的心臟衰竭的死亡率非常高。如果不處理，平均壽命剩下5年，到了第四期，也就是說休息不動時也會喘的話，平均壽命只剩下半年到一年。

這個病人為什麼會那麼喘呢？應該這麼說，心臟不好會喘，但是喘，卻不一定是心臟病。心臟不好會喘、肺不好也會喘、貧血會喘、太胖會喘、太瘦也會喘、肌肉不夠、腦神經衰弱、呼吸性鹼中毒、代謝性酸中毒……都會喘。

讓我們試著用排除法來做診斷，她的心臟OK，肺部聽診血氧正常，代表肺臟應該沒事，結膜看來沒貧血……這些一一排除之後，剩下來最可能的是呼吸性鹼中毒或是代謝性酸中毒這些問題，而引起這兩者最常見的是敗血症，當然不能排除腎臟病，或是惡性疾病引起肌肉不夠等等的問題……

當我打算把病人轉去住院時，家屬透過翻譯又加上了一個症狀，說她已經有一段時間越來越不能吃東西，最近連水都吞不下去，這個症狀，加上不到30公斤的體重，讓我想到了「食道癌」的這個診斷。

最後的診斷還無法知道，但是，我敢說絕對跟尼泊爾媒體說的心臟衰竭毫無關係，讓我再說一遍，心臟不好可能會喘，但是喘，卻不一定是心臟病。尼泊爾媒體下的診斷，錯了。