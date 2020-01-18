【出版者言】陳夏民／小出版社減肥記

經過不知道幾次的天人交戰，我看透了。我必須直接面對這些書的價值與存廢，不能再逃避。我盡力拉長書籍推廣期，如果還是沒辦法，就決定裁掉。雖然不捨，但事後想想，與其瘋狂折扣貶低書的價值，不如讓它化作紙漿續命……

陳夏民(右一)與韓國獨立出版社6699討論《在你背後》。（圖／陳夏民提供） 分享 facebook

我是開出版社的，成天的工作內容就是想出內容，然後把內容做成可以賣出去的內容，然後用內容去行銷推廣可以賣的內容，這些內容，那些內容，滿滿的內容大平台。當然，庫存裡的內容也是滿滿滿。

由於是獨立出版社，資源不足，不大敢浪費，於是把所有庫存認定是資產，但同時又是個賭徒，把手上的現金轉作更多的行銷成本，辦巡迴講座、下臉書廣告、作出更多文宣品，總之就是把內容往各個地方灑。久而久之，那些花出去的心力，或許我可以定義為某種創意卡路里，都變成了庫存內的脂肪——而且是很堅固、不用國家機器動起來只消風吹草動搖晃了就會壓死人的那種。

我還記得，有一陣子，整個工作室堆滿紙箱，而紙箱內每一空隙全數塞滿書本，結實無比的瓦楞紙山橫亙在眼前，我可以具體聞到紙箱反覆受潮的氣味。這也是為什麼，後來我只要聽到有人說到「書香」二字，我就想翻白眼，在內心怒吼：「哪裡香？是雞排的味道還是臭豆腐，你說說看啊。」

基於惜物，我讓紙箱變成空間的主人，看著那些棕黃色的方塊從小倉庫滿溢而出，來到了客廳、書房，最後來到辦公室。而我也習以為常，為了庫存而扭曲自己的辦公空間，只要不要堆得太高，我就忍氣吞聲地與之共處。

也因為倉庫就在出版社，多數的物流就由我自己處理，檢書、退書、包箱、出貨的搬運過程，姑且不論要花上多少珍貴的時間，光是膝蓋在原本就脆弱的狀況下，上下樓梯搬書而更顯脆弱，天氣一變立馬有感。但還是覺得要省，於是就繼續這樣下去。

終究，工作室塞到了令人不舒服的狀態，就連我原本的住家樓層也開始接受新的庫存了。我才終於意識到，每一個月用房貸換來的空間，非但沒辦法好好享受，而變成一個空氣差、灰塵多，還會導致膝蓋痛的牢。更不用提當時因為空間不足，而拜託裝訂廠讓我暫時存放的書本小山，讓我欠下多少人情債。

某一天，一打開工作室大門，看見如異形進逼眼前的紙箱大軍，覺得受夠了，立刻上網向朋友尋求倉庫資訊，才聯絡好，立刻和死黨開車上新店山區，確認了倉庫狀況，當下就決定簽約。又再花了幾天整理，聯絡好物流，和司機、朋友幾個人輪流把書一箱一箱搬上貨車，上車時全身痠痛汗濕，覺得車輪快要壓扁了。

書，太重了。物理上，心理上都重。

陳夏民。（圖／王志元拍攝，陳夏民提供） 分享 facebook

很多人都說眼不見為淨，以前我聽了總覺得老掉牙，事實證明真的有用。空間多了餘裕，也讓人稍微重拾生活的決定權。

但庫存爆滿的狀況，並沒有消失。這根本是恐怖片裡面的最後一嚇吧？這一次，那些紙箱怨靈透過報表數字反撲。我看著每個月的倉庫報表，眉頭皺到可以夾緊一張紙，這才領悟我只是挖東牆補西牆（天啊這些老掉牙的俚語真的是很準確，我要為過往輕視它們深深鞠躬道歉），沒有真正解決問題。

過往，面對狀況太差的回頭書或是真的誇張的庫存，我會聯繫圖書館或是慈善單位、各級學校捐書，但我也曾在拜訪某些單位時發現，捐贈的書本依舊躺在箱子內，連被拿出來的機會都沒有。換另一個角度想，如果一本書印出來，只是為了捐出去，直接印善書還比較乾脆。

經過不知道幾次的天人交戰，我看透了。我必須直接面對這些書的價值與存廢，不能再逃避。我盡力拉長書籍推廣期，如果還是沒辦法，就決定裁掉。雖然不捨，但事後想想，與其瘋狂折扣貶低書的價值，不如讓它化作紙漿續命。不敢說每一次的裁書都痛在心裡，實在太矯情了，但看到倉庫告知裁書後，傳回的資源回收報價，我都會有一種廢到笑（眼睛都要流汗惹啦）的苦。「那麼多箱書竟然只有幾百塊？」不過，由於定期控管書的數量，如今的我對書籍的印量、流通量控管，更有概念也更不會出錯了。

然而，整頓完庫存，其實還不夠。

逗點文創結社已經九年多，期間產出了太多數位與授權內容，光是新鮮有趣的企畫案也有一堆，但多半沒有持續發展。這或許也呼應了我三分鐘熱度、深怕無聊的個性。無奈的是，散落各處的內容在只有一次性使用的狀況下，都變成了資訊垃圾。加上社群媒體的功能其實是發散、並不是整合，長久下來的瑣碎內容，也會造成消費者無法與過往文本互動的遺憾。

如果出版社是一個有機體，內容浪費便是虛胖：表面上的曝光亮麗熱鬧，但真正的營養沒有辦法反覆吸收，外強中乾，短期間可以本身的體質維繫，但是若要走得長久，往往氣虛、欲振乏力。

經過一番思考，我打算為逗點做一個網站，這個網站必須有媒體功能，以連結方式透過社群媒體發散，作為行銷工具。但本身也必須以書籍頁面為單位，去收納所有與該書相關的原生或媒體內容，作為一本書、甚至是整個出版社的資料庫，方便讀者檢索使用。每一次透過手機閱讀網站內容，都會有一種在玩「大人的玩具」的感覺，一方面覺得驕傲（版面和內容真的都好美），另一方面感受到了數位內容安妥收納後的清爽。

這一路帶著出版社減肥，從倉庫到庫存再到數位內容，花了約莫三年時間。我意外發現，逗點與我映照著彼此的真實模樣：從一名不識風霜、被保護好好的孩子，一路長成了虛胖、無趣的人，悶悶不樂，然後咬牙振作。也因為逗點整頓得差不多了，我才有時間好好凝望自己（「天啊，你看起來未免太慘！」），坦然問道：「你到底想過什麼樣的生活？」每天這樣問，彷彿也生出堅定的意志，學會選擇自己喜歡的、刪除不喜歡的選項，久而久之，人也瘦了。

不知道是自己想減肥的意志驅使著出版社減肥，還是相反，但我相信得以成功減去的，是內心的壓力源與痛苦吧。瘦身後的逗點，即將邁入第十年，瘦下來的我，準備邁入四十歲。雖然不是出版菜鳥，但如今我摩拳擦掌，準備好好大鬧一場！

苦了那麼久，但戰鬥，不就是為了將來嗎？