【慢慢讀，詩】吳耀宗／高危的日常

用LINE傳送

用LINE傳送

小說還沒成形

罪惡天天刷屏

沒有人給近海浮屍

大聲通報安頓的方向

要你接受苦難

而且以意義深遠的居多

像接受飲罷殘留的土耳其咖啡渣

它們近身肉搏你的清醒

它們力圖勒死你的邏輯

你再要了杯酪乳，不料

魁梧的侍者打翻午後的陽光

危險到這種程度

暫且跟隨離開的腳步

說多陌生

就有多熟絡

如果前方無路可走了，這世界

陰毒的詛咒都留給敵方摯愛的人

像殘破到不能再華麗的滑板

在公園裡飛縱翻轉時

瞟一眼悠遊自在的菸斗