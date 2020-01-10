人與自然相處和諧便是智慧，花鳥蟲蟻，再微小的生命也承擔著生滅負荷。 記憶明信片一張張翻開，有的讓人佩服有的使人遺憾！……

雪之美術館水晶房，展示了兩百多枚實景拍攝的雪的結晶。 Kyle Lo／攝影 分享 facebook

赫塞曾說：比起一直留在家中的人，旅行歸來的遊子會愛得更真切，對於正義和偏見也能要求得較開明。看來旅行不只是玩樂，赴目風光對生命具深遠啟發，而從此處到他方，必須跨越的往往是距離！

飛機將飛時我心跟著焦慮起來，戴上耳機、用力嚼著口香糖，目光趕忙藏進座前螢幕，讓喜劇、萌樣動物或美妙風景分散注意。機翼張開，引擎發出隆隆聲響，緊張撐至極限，耳膜啵啵兩聲便在雲中。為到遠方尋訪壯麗景致，我極力驅趕關節炎，將身心調至最佳狀況。飛行中不斷以意志力抵禦亂流恐慌，心神顛簸不已，抵達時難免有種倖存感。

從千歲機場駛往小樽，自後照鏡瞧看駕駛座前的K，一家人總算團聚，一種心願實現的滿足感油然生出。K才自美返台便又跟著我們飛往北國。車直行、彎轉，自他成熟的外貌找尋當年稚氣──昔日男孩真的長大了！

天空灰藍，路旁豎立著邊線指標。那年冬天放眼一片雪白，十五年後再訪，記憶與窗景相映裡外。

北海道山水相連，每塊土地皆有辛苦與榮耀，平疇接連荒漠，一幅幅人文、自然交織景觀奔赴眼前。宜人風光及涼爽氣候是最佳藥劑，我幾乎忘了纏身病痛。風和陽光帶路，雪融後小樽運河略微加寬卻顯短些。當年覆滿積雪的建築如今爬滿綠藤，白樺挺高身姿，青柏接出一根根銀灰色，夕陽沿著河道檢閱歷史，夜幕漸暗街燈亮起，河畔食堂、倉庫的光亮身姿映在漆黑河上。

馳名的玻璃產地此時是淡季，無雪的北國顯露荒涼，七月天夜氛涼冷，讓人感覺愜意而不真實。人與城市命運相依，從農工商到資訊科技，城之興衰，人潮起落，一代代人於變動時空中找尋立足點。K嚮往寒冷氣候，喜歡雪山環繞的城市，丹佛、德黑蘭、加德滿都、里昂、日內瓦、蘇黎世、維也納……皆是他的理想住處，這裡應該也是。

越來越確定和他勢將長久分離，思念憑藉飛行跨越千山萬水，於空中劃出一道道彎弧。

觀光船往返載客，河水彷如靜止，變動的是岸上的人。蒸氣鐘孤立轉角，一旁掛著「維修中」標示。弦月瞇眼，商店多已歇息，晶亮玻璃飾品排列窗內。那年帶回的音樂鐘許久不曾轉動，歲月有聲，卻常淹沒於現實的雜音當中！走過另一條街，方才經過的蒸氣鐘呼呼響叫起來，回頭看──差十分九點。非整點報時，時光列車困陷於不明隧道。

沁涼的夜讓人捨不得入睡，木床邊掛著煤油燈裝飾，太陽早出晚歸，記憶跟著開展與歇息……

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清晨疲累歸零，積藏體內的痠疼被愉悅驅散。棲雲醒來，樹木向天祈禱，生活有時需離既定節拍，隨著聚合離散晃動，於期待與不捨夾縫中裝填喜樂。

漫遊異地，車靠左行，隨時提醒著要平安小心。藍鐘花於風中輕輕抖顫，橘、黃粉白點綴視野。車行往旭川再往富良野，無雪的滑草場人潮跟著流失。被雪覆蓋的花草重又挺長，看似脆弱的生命強韌地流轉。K一見滑雪場目光便亮起來，雙眸映出對雪的渴望。或許他對雪的鍾情便源於那年的北海道之行，無意間的遊訪於心中埋下種子，蔚成日後最嚮往的生命風景。

迎著涼風想像此地秋後一天天寒冽，雨絲凝成雪花，天地漫成一片雪白。據說旭川連峰降下的是全日本最美的雪，年年結晶不同，上天呼出的氣息化作玄祕文字，藏於1991年建立的「雪之美術館」。沿著六角形螺旋階梯行至18公尺深地裡，便進入夢幻的冰雪世界──寧靜的圖書室、典雅教堂、玻璃圍起透亮冰柱，一幀幀飄雪圖畫懸掛牆上……我喜歡這潔淨之地，記憶被珍貴地保存，生命是一樁樁美麗儀式。

美瑛四季彩之丘花田。 Kyle Lo／攝影 分享 facebook

重回地面，於庭園遇見一棵紅豔楓樹，冷暖蘊藏空中，四季分界難辨。每年四月雪融，金盞花及番紅花率先冒出，風信子、冰島罌粟花及鬱金香跟著。農民於丘陵地織出如虹彩帶，沉潛的生機陸續吐露，荒涼之地搖身變為富麗花田。

薰衣草本是野草花，風、鳥、蜂蝶隨意播撒種子，住屋、路邊四處可見。連綿的紫色花田因國鐵月曆刊登出亮麗圖景而受矚目，美麗一發不可收拾。薰衣草穗狀花序開於枝頂，芳香寧神並帶靜候愛情的美意。夢幻藍紫色讓人難以拒絕，尤其遇見如浪起湧的花海，眼眸及整顆心便全然被征服。上天賦予大地數不清的顏色，此地花農將之運用得最徹底。

十勝岳連峰環繞，列車於明亮陽光下來回行駛。起伏的丘陵連著盆地，青紫黃橘……濃紫早咲薰衣草開得茂密，馥郁花香引來蜂蝶，K忙著更換各種鏡頭，頻頻呼喊我們擺出不同姿勢──斜坡慢跑、帽子丟高……對色彩的靈性全都甦醒過來。

濃紫、淡藍有著夏日盈滿並帶北國清涼。陽光移轉，如何將那花田抓入鏡頭，記住一家人擁有的此時此刻？啊！是我們闖進圖畫當中，還是大自然的畫布捕捉了我們！想要帶回這片紫，使其不褪色碎裂，蜂戀花香於是釀製花蜜，我要將此情景深刻記憶。

花徑縱橫，彩色地衣順著山坡鋪蓋，陽光照亮，小黃菊汲飲草上露珠，一同歌頌北國的夏天。

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驅車向美瑛，花田轉成麥浪，導航錯亂，車於農田中迷路。日西斜，天地就將合攏，訂好的民宿卻不見蹤影！眼看這晚就要餐風露宿。我雖憂心目光忍不住留連窗外──麥穗汲飲夕陽，醺醉成飽滿的金黃色。平順旅程遭遇困難，車輪持續於小路中亂轉，連谷歌都放棄了我們！農田一望無際，星光未亮，何處是今晚的棲身之地？

一個自地圖上消失的住址，雲端上的美麗圖片難道是虛擬？重新標註經緯線，換個尋找方式，向左、向右、K故意和導航唱反調，不知怎地那尖頂黃牆木屋竟出現眼前，讓人不禁尖叫起來！最後一抹夕陽藏進雲裡，暮色瞬間昏暗。

美瑛拼布之路。 Kyle Lo／攝影 分享 facebook

入夜小蚊輕敲紗窗，布穀鳥叫聲自不遠處傳來。睡臥閣樓，星光就在頂上，今晚一起在夢中數星星，遙想那年夜宿中橫，雲霧悄然入屋覆蓋著我們。

陽光早起，六點多窗外已然燦亮，原來民宿就位於拼布之路旁，黃綠青褐，18公里農作組成的色帶如長河延伸，天然色彩呈現溫和的壯闊，天地與人於此和諧對話著。

高齡楊樹「KEN＆MARY」植於1923年，傲然挺立至今，予人一種倔強的安全感。夏日和風於稻麥間溜滑梯，麥田化作長笛吹奏原野，作物熟成的聲響似可聞見。

陽光調轉亮度，路邊蒲公英等候風吹，遠飛及回歸的情節到處發生。相處時日又用掉一天，我心隱隱疼惜著。

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K上駕駛座，時空座標又再移動，往登別途中灰雲加厚，手觸車窗，車外溫度正下降著。青山換成陰鬱顏色，白煙裊裊騰飛，日和山火山約萬年前爆發，放眼盡是赤紅岩石及黃灰色岩丘。裂縫噴出溫泉、火山煤氣及硫磺氣味瀰漫，醜惡形成特殊景觀，「地獄谷」因而得名。

谷地直徑450公尺、面積約11公頃，縱谷不深，接連的時光卻極久遠。地熱煙塵是神靈的語言，風吹霧飛，風去又變清楚。煙霧如簾幕，掀動一幕幕過往情景。山巖為另一張畫布，上天用色、造景有其同異，不同島嶼卻有相似氣息，感覺這氛圍酷似台灣的北投、關子嶺。精怪活躍，夏夜於是有施放鬼花火的習俗。眾人集聚入口處，盤腿面向煙霧繚繞的天然舞台。我僵直的膝蓋不聽使喚，忽地便於水泥地上摔了一跤，啊！沒事沒事，我趕忙爬起來和眾人並坐一起，等候一筒筒火樹銀花向天噴出，消弭各種災禍病痛。

往洞爺湖路上轉出雨勢，湖在左前方，直覺想起家鄉日月潭。此湖那湖映出不同光景，渡輪行於雨中，風有些強勁，於船頂與逐浪海鷗相遇，灰雲圍攏，隨興凝為細長雨絲，撥動天光雲影。

鳥兒為何棲止因何遠飛？山頂房樓是誰住的？旅行檢閱自然，觀看各種人生。連綿的山巒與平原、一條溪流、一片林地皆有神奇內涵。華茲華斯認為大自然具有神奇的救贖魔力，能讓困頓心靈感受甜蜜，路邊小黃菊將散失的旅行印象重又串聯起來，心底不自覺吟起他的〈致雛菊〉：

爛漫的花兒呵！遐想都消散／對你，我終於以：花兒相喚／這名字固定了，再不變換／恬靜的生靈！／你與我同享陽光和大氣／為滋補我的心，請一如往昔／賜我以快樂，讓我學到你／溫良的品性！

人與自然相處和諧便是智慧，花鳥蟲蟻，再微小的生命也承擔著生滅負荷。記憶明信片一張張翻開，有的讓人佩服有的使人遺憾！

相聚奢侈短暫，十天一溜煙，沙漏過半速度便轉急遽！

飛機降落，K又將飛走，離情無法免疫，累加的情緒起伏更強烈。相聚復離開，一切似又回到原點。兩翼張開，之前飛過的土地日後可能落腳。人於思鄉與流浪當中搖擺，離別有祝福及理想撐持，生命境界更愈寬闊。

K走後，我將該吃的藥一顆顆裝在小盒按時拿出來服用，開始為下次的旅行做準備。期待再振羽翼，飛越思念與痛苦……