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【惠風如是說】洪惠風／我滑故我在

2020-01-04 06:25聯合晚報 洪惠風

「好多了！」

八十幾歲病人的女兒這麼跟我說。

「會發Line了。」

「？？？」

「他感覺身體好了，就會拚命發Line！」

「蛤？」

「現在一天會發個十五條Line。」

他女兒這麼跟我說。

「只要看到他的Line，就會很放心，知道他今天的身體狀況很好。」

這位病人原來有一大票家屬陪著從南部上來就診，隨著狀況改善，陪伴的人數越來越少，有些沒住一起的家屬，只好在遠方關心。

許多長輩非常愛傳Line，也愛分享醫學新知，當他們停止傳Line時，常常就是身體危險的訊號，在我幻想中，也許應該要設計一個App，作為健康示警之用，當哪個長輩突然停止傳Line時，這個App就會請保全人員去關心一下。

我去年三月在紐奧良開美國心臟學年會時在會場的開放空間，站著聽了一場輕鬆的辯論，題目是「在你的心臟科事業中，社群媒體是否扮演重要的角色？」，當贊成方上台時，台下的心臟科醫師觀眾像是歡迎大明星一般，每個精采點都歡呼鼓掌叫好，但當反方答辯時，下方聽眾像是反派人物演講般的，假裝發出噓聲，還笑成一團的比出大拇指向下的下台手勢。

正方的立場，是說喜歡也好反對也罷，在現代的社會中，社群媒體都占了非常重要的角色，這個趨勢是無法阻擋的，所以我們身為正統的心臟科醫師，必須掌握這些新科技，發聲傳達出正確的訊息，不能容許假消息、假衛教、假新聞占據版面，淹沒了科學理性的聲音。至於反方的答辯呢，他說雖然自己也使用社群媒體，但社群媒體應該只是用於社交，並不是「心臟科事業」的必要角色。

從台下觀眾的反應，就知道這是個一面倒的辯論，幾乎沒有任何人支持反方，當然或許這是因為只有重度的社群媒體使用者，才對這個議題感興趣，導致聽眾都是偏頗的，產生聽眾的取樣誤差。

獲得知識的方式，這些年產生了很大的變化，傳統厚重的紙本教科書跟紙本期刊都逐漸式微，取代的是網路、Podcast、YouTube、社群媒體、UptoDate、網路社團、群組……這些新興媒體。至於台灣的長輩們得到新知的方式，除了傳統的報章雜誌、口耳相傳、地下電台外，好像臉書跟Line也變得越來越重要，其中Line的醫學保健訊息，更是長輩最愛轉傳的內容，但是這些訊息往往真真假假，當判斷錯誤，把假消息當作正確的科學知識分享時，會對自己跟他人的身體產生非常大的危害。

以前候診的病人常常很沒耐心，動不動就會聽到爭吵的聲音，近年來候診室的氛圍卻好像溫和許多，每次我打開診間門時，會看到大多數人都在低頭滑手機，有時甚至還會遇到病人一直留戀著手機螢幕，拖著不肯進去看診。

智慧型手機剛出來時，好像大家是「我在故我滑」，既然人沒事做，就滑一下手機吧；但隨著越來越成癮，變成了「我滑故我在」，不滑滑滑，就失去了存在感，當遇到手機沒電或是沒有網路時，就變得失魂落魄，焦躁不安。但就是這個「我滑故我在」的習慣，讓Line的發文量，變成了許多長輩向兒女證實自己身體狀況良好的健康指標。

作者簡介 洪惠風

心臟內科醫師，最得意的，是新光醫院曾有過三次的全院員工票選，都當選了優良醫師。曾出書《為什麼心臟病總是突然發作》、《用我的心聽懂你的心》，也是報紙上的專欄作家，在Youtube上衛教影片過六百萬人次點閱。

畢業於台北醫學院，於台北榮總接受內科及心臟科住院醫師訓練，曾在義大醫院服務九個月，現任職於新光醫院，亦為中華民國心臟學會常務理事。

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