夢見十七歲的場景。昏暗的大禮堂，講台深處晃動的幢幢黑影，回音反覆疊加的腳步聲。幾個運動神經毫不發達的人，終於熬過體育老師的銳利眼神，等來寶貴的自由活動時間。

格外多禮地讓出球場，由那些跑起來有風的人們自由征伐。拱手獻出大片江山，沒有什麼值得可惜。對於步伐緩慢的人來說，窮盡一輩子也抵達不了的景色，不需要堅持著占有。

講台上厚重的布幔，通往觀眾席的階梯，堆放雜物的窄小空間。

玩多了鬼氣森森的遊戲才懂，世上真的存在永遠不會被鬼抓到的地方。但是你要屏住呼吸，你要腳步放輕。變得比鬼更像是鬼，不發一語，冷靜地跟在他背後。跟著他快步跑過大堂，一個接著一個跳過座椅，跟著他穿過講台邊的縫隙，打草驚蛇般欺騙那些心裡有鬼的人逃出安全屋。你要成為他的一部分，輕薄地像是一張緊貼他背脊的紙。猶有一絲人間氣息的人看得到你，只有天下無敵的鬼魅對你一無所知。

多年以後，所有人都會記得那個沒有一點鬼樣子的鬼，如何背負著潦草的手寫字，慌張地上下奔竄。除了鬼。你只要謹慎地躲避鏡面，壓低頭頸。時間很快就會過去了，壓縮自己的身體並不真的難受。當你再一次被重新攤平在陽光底下，已經是多年以後。

人生到達一定歲數，終於積累足量的文本進行回顧。後見之明為致勝武器，推理小說一般，一步一步向前抽絲剝繭，評語一句就早知道。

早就知道。早知道就。早就知道鬼躲在門後，早知道就從另外一邊繞過去，才不會衰到自己跌倒，自己跑去撞牆。早就知道播音室裡面有人，早知道就第一個先把他揪出來，才不會被他耍得團團轉，到處聲東擊西。早就知道今天的鬼比較懶，太高太低太遠的地方都不會去，早知道就原地坐定，補眠或臨時抱佛腳十個英文單字都行。

無妄的恐懼後來幾乎沒有發生，時間證明了那些不過是年輕的荒誕想像。寫在記事本裡的美好幻象同樣都沒有成真，時間證明了那也僅僅是青春的副作用。

掀開沾滿灰塵的塑膠布，學貓爬進鋼琴底面，縮起雙腿。不安於室地伸手，不懷好意地狎弄三個踏板。聲音悶悶的，只在木盒子裡震動。空氣很糟，拉起襯衫衣襟遮掩口鼻，用去平時三倍的氣力，打一個緩慢而無聲的噴嚏。

多想快一點被找到，又不甘心太快被找到。多麼不想拋下人的身體，寧願在這個最多不超過一格磨石子地的空間裡，想像消磨掉最後一兩吋日光後，迎來屬於稀有情感的夜晚，終於可以釋放自己，鬼魅一般在虛構的街上巡遊。多麼羨慕鬼的特權，愛去哪裡就去哪裡，不需要閃避誰的眼光，活得真像個人。