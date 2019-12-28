【書評‧小說】蔣亞妮／藍莓色的眼睛

《藍莓夜的告白》書影。（圖／印刻提供） 分享 facebook

推薦書：連明偉《藍莓夜的告白》（印刻出版）

我很喜歡小說家童偉格為連明偉的第一本小說《番茄街游擊戰》，作出的「另類深情」一定義。看似書寫異鄉經歷的異鄉書寫、看似成長小說卻是告別成長，不斷將生命中「已無可重蹈的過往時程」複現、覆寫，這就是連明偉。

《藍莓夜的告白》的確是悠長舒緩卻凝滯的深情告白，告別了中低緯度鄉土的他，在寒帶北國湖濱山林，寫下了十二篇絕美的短篇，像是一口熱氣呼出，卻凝成一團冷霧，霜濕中包裹了他亞熱帶的心。這本小說，可以看見過去兩本小說中的連明偉，卻不僅是如此。

比如說，終於有人在台灣的文學風景裡，寫出這樣的一代、我們的一代、逃離的一代。2010年前後，跨國移動的打工度假（Working Holiday）成為三十歲以下青年的新選擇，澳洲打工台灣人口首次破萬、加拿大第一批打工度假簽證開放申請，接著便是日本、英國……小說中的威廉，也大概在那幾年裡漂向北方，洛磯山脈旁灰雪覆蓋的針葉林、古堡飯店裡靈魂感官全開，終於在行走中見世界、逃避中見自己。

一切如字所見，「我們在痛苦中沒落，我們也必須要往外，像逃亡者，像流離者。我們很困惑，不知道該如何定義自己。」「我們」全都化作了真實名姓，從非洲、日本、印尼、菲律賓到台灣的支流逆行至他方，匯集出了撒朗、姜、馬爾份、約瑟夫與阿曼達這些靈動之名。

那些「你」的名字，不也都是「我」的名字，更是山林與世界的名字。連明偉從南方島嶼、多神信仰與母語寫作中抬眼，轉身走進廣袤大陸森林，林相是：「我相信每一位流亡者，都有各自的宗族、圖騰與信仰，就像森林擁有各自的岩石、河流與生物。」連明偉的小說一直是自己的路數，企圖心不在主義、不在設計與絕頂聰明，他的企圖是他的眼睛。所以才能夠寫出：「我們需要眼睛，才能好好注視這個世界。」這般情動之語。

他的眼睛為這一代台灣小說家，灑下了魅人的林布蘭光（Rembrandt lighting）。詩意與落俗，時間與生活，藍莓夜裡的眾生相美得像好萊塢的商業電影，這絕對是最高級的讚美。必須如此，你才能看到鉅製的空拍、神性的荒野、寶石的極光，《藍莓夜的告白》裡，人行荒野時，會有《神鬼獵人》（The Revenant）般的大片景深跟著立體，甚至有如《暮光之城》（Twilight）夢幻誇張的濾鏡與神光，灑落林葉。光影漫漶移動間，他竟能寫出：「一步一步行過遼闊山稜林木，落葉腐花，昆蟲交配，枝枒樹幹奮力增厚，有些聲音消失於沉默，有些摯愛離去，有些傷口長出結疤的水汪汪明亮雙眼，望向我，指涉我，同時深刻撼動我。」

同時深刻撼動著我看見、我閱讀。那樣的一雙眼睛，看見血肉的傷痕、性愛的原始狂暴，甚至大麻味迷離的夜晚，終於看進了歷史，看懂了離散與溫柔一體。在近9900公里的遠方，小說裡有「夏日來臨，藍空灼燒大片暑氣，積雪逐漸融化」，藍莓色染進眼底。