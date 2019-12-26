我們一早碰面通常會問對方：「吃飽了嗎？」 這樣問候四川人可是不行的，他們會解讀為，你是說我「吃飽了撐著沒事幹」嗎？ 有一天，我連續問候開車的師傅兩回，吃飽了嗎？ 他終於忍不住指著站在一旁的當地導遊說，她吃最飽，飽到翻天了，妳問候她就好啦……

西安的石榴拳頭大小，顆粒分明的種籽彷彿寶石。 分享 facebook

● 1

旅行時總有一張饞嘴。

當季盛產的水果在街肆招手，管控不住肚腹已八分飽仍會挪挪邊角，讓遠方的果實得以棲身。

一顆橘紅大石榴勾動了食慾，從超市一路拎回住處，我知道自己若不擁有它，肯定徹夜難眠想像究竟是何滋味。從未嘗過石榴的我，先取一瓷盤將果實立於其上，支解果實宛如打開禮物，剝開外皮瞬間，一股酸甜氣味徐徐擴散，緊接著翻出分為六個裂片的內裡，密密麻麻的小種籽像是長久低調繭居於此，而我打破了如此的寧靜

鮮紅色澤的小種籽，彷彿淚滴，填滿我的視線——

接下來該怎麼吃呢？

拈起一小顆石榴籽，仔細端詳，放進嘴裡，細膩感受每個種籽於舌間綻放後，宛如焰火燃燒周身，甜的，迅速擴散，消失，吐出蒼白。

只能重複讚嘆，這晶瑩美麗的果實，像停駐於女人手指的小石頭，可以偶爾討一下歡心。

寶石一樣的石榴，讓旅途的早秋提前甜蜜。

● 2

有種書平日不得輕易翻閱，特別是夜半飢腸轆轆，這兩天興致盎然讀著《百年早餐史》，總在不對的時候。

倘若撐過長夜，對照書中所述料理一桌早餐或可得到些許慰藉，不過，冰箱裡乾癟的食材，想要濫竽充數卻欺瞞不了曾被點燃慾望的味蕾，我的胃口早已不是昨日的胃口了。

麵包的鹽花來自玻利維亞擁有全世界最大的鹽沼湖，望不到邊界的鹽湖，倒映所有人事物，有「天空之鏡」的美稱。 圖／凌明玉提供 分享 facebook

看看我家的早餐，自製的麵包採用日本麵粉，麵糰和有少許鹽花是從玻利維亞烏尤尼鹽沼地帶回，生菜則是自家栽種的萵苣，咖啡豆來自巴西或哥倫比亞，的確符合《百年早餐史》提到「早餐地圖就是一張世界地圖」。

新疆人早餐通常是烤饢配上羊肉湯。剛出爐的饢帶著炭火香氣，一口饢一口湯，滋味絕佳。 圖／凌明玉提供 分享 facebook

此書第一話提到巴爾札克在《人間喜劇》開篇以一頓巴黎咖啡館早餐凸顯兩位主角的差異……這讓我想到至中國旅行，煎餅果子是天津人的早餐，蘭州拉麵是蘭州人的早餐，烤小油囊和羊肉湯是新疆人的早餐……一方水土養一方人，由早餐見微知著也別有旅行況味。

又，從早餐的話題延伸，想到一則旅行花絮。

我們一早碰面通常會問對方：「吃飽了嗎？」

這樣問候四川人可是不行的，他們會解讀為，你是說我「吃飽了撐著沒事幹」嗎？

有一天，我連續問候開車的師傅兩回，吃飽了嗎？

他終於忍不住指著站在一旁的當地導遊說，她吃最飽，飽到翻天了，妳問候她就好啦。

土耳其以弗所遺址。 分享 facebook

● 3

在土耳其的以弗所古城，登高望遠，雪白的大理石道路蜿蜒著主幹道，兩旁分布著市場、羅馬浴池、圖書館和露天劇場，民生所需一應俱全。導遊戲稱這可是希臘化時期的忠孝東路哪。

潮流時尚與建築遺跡的反差對比，我卻老是想到倘若草間彌生於此拿著一顆無花果，豪邁咬下的剎那——星星點點迸發的種籽與她衣著的圓點彼此團聚，共時性存在的片刻，或許比較接近神性。

或許，草間彌生壓根兒不喜歡此果，也有可能她從不聽從閒雜人等擺布，乖乖剝開一枚無花果，遑論是吃。

不過，想像這種共時性，站在古羅馬廢墟慢慢地吃完遠方的果實，不自覺聖靈充滿。旅伴撿拾而來的青色無花果，未成熟，仍然甜美的短暫時間，完成了屬於我的神性。

超市的無花果呢，軟弱無力，全部出局，一個都不行。

● 4

有一年，在南京往夫子廟途中，初次嘗到桂花糕。

竹籤串起的長條狀桂花糕，一顆顆糯米間有探出頭的桂花瓣，頂端蘸上蜂蜜一口咬下，又糯又香甜的口感，比想像中更為芳香……

不知這是否為琦君筆下的桂花糕？想起作家筆下的木樨，桂花如雨飄落，仰首站在樹下捧接落花繽紛，忽然從唾液裡緩緩分泌出一縷年少回憶。

念二專夜間部時，白天在一家五金公司當小會計，中午會走長長的路抵達遙遠的清粥小菜吃午餐，一天的餐費只有百元預算，這是我所能找到最便宜的餐館。

固定點碗清粥加荷包蛋和青菜，如此午餐費約二十元，一周後，攢夠書款終於得以拐進清粥小菜隔壁書店，買本琦君散文。《三更有夢書當枕》、《煙愁》、《燈景舊情懷》、《青燈有味似兒時》……翻了再翻，讀罷復從第一頁再讀，摸到封面泛起毛邊。

晚間從學校返回住處，寫完功課，總會從不到三十本書的書架，隨意抽出琦君的書，睡前隨意讀幾篇散文竟是少女時代最富有的時光。

「桂花盛開的時候，不說香飄十里，至少前後十幾家鄰居，沒有不浸在桂花香裡的。桂花成熟時，就應當『搖』。搖下來的桂花，朵朵完整、新鮮。」琦君認為靜等花落地拾起，那香味比起搖落的差矣。

搖晃，手指離開樹幹的那一秒，花朵飄墜，同時香氣自花蕊掙脫，所有令人沉醉的花香盡在那一兩秒，躺臥於手心完成為花獻身最後的句點，僅是想像，幾乎感受到花魂些許。

台北的住家中庭花園也植有幾株桂花，無處躲藏的香氣盡職的為桂花導航，我很快地從群樹之中辨識出花的方位，路過時總不可自抑偷偷搖晃它。

偶爾也拾起幾枚花瓣，兜在衣襬，回家放在玄關小碟。自然乾燥數日，不為吃糕，為聞香。出門返家瞬間，嗅聞花朵最後的氣息，以淡然幽渺的氣味為生活的反覆暫時借換。

在南京淮河旁，河水蕩漾夜色，咬一口桂花糕，時光倒轉，意外想起少女時代琦君書話和台北桂花香，這也是吃情氾濫時最難忘的旅途滋味吧。