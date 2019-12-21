【想起那一年——我的18歲】李律鋒／紀元開始於1996年

李律鋒在畢業紀念冊上青澀的獨照。 分享 facebook

高中男校的生活，是人生中難得純粹又單純的時光。 分享 facebook

過著單純的高中生活時，完全不曾想過人生的全貌是如此複雜而廣袤。 分享 facebook

1995年，李律鋒（左）與高中死黨一起參加的營隊，從此改變了看待人生的方式。（圖／廖家祥提供） 分享 facebook

其一：灌藍高手

井上雄彥單行本累積突破一億冊的神作〈灌籃高手〉在台灣大然出版社代理的〈熱門少年TOP〉連載的最後一回，在1996年7月1日發行。

當天也是大學聯考第一天，理組考生在當天應考物理化學生物與理組數學。那天晚上，在沈赫哲K書中心我看完借來的TOP，心裡的大石頭落下來了。

湘北靠著櫻木與流川的合作擊敗了傳統強隊山王工高，寫下了當屆全國高中聯賽的神話，接下來輸得一塌糊塗打道回府。

然後櫻木花道的高一生活就結束了。

從1990年〈灌籃高手〉在《少年快報》開始連載以來，經過了六年，我的中學生涯也在7月1號那天完全結束了。

那天傍晚，考完理組科目的朋友回到K書中心，我們當然免不了問他們考得怎樣。他們說題目超難，他們都覺得自己沒考好，整個K書中心一片低氣壓。

身為文組的我們，將要在明天遠赴戰場，全體陷入了一片靜默。

我在K書中心認識的建中好友突然說想去抽菸，我陪他去門外的小陽台，他想抽菸可是他的手一直在發抖。

多年後我想起了這一幕，那時候我正在看〈神鬼戰士〉，被推上競技場的奴隸們，在戰士出場的門打開前，凶神惡煞般的劊子手角鬥士正在揮舞著鍊錘等著他們，在陰暗的地道裡，有人膽小地失禁了。

第二天，我跟其他的文組考生加入了聯考共同科目的考試，我們那一屆總共有四十萬人。

考完聯考的那一天下午下起了大雷雨，我一個人從建中考場慢慢走路回家。我的數學考很差，雖然不意外，但是難掩心中失落。

那一天是我年滿18歲的生日。

假如有所謂的敘事原點的話，我的人生是從1995年6月30日開始的。可能是因為，那一天我與高中死黨參加了一個營隊；可能是因為，那一天我認識了後來單戀了很久很久，一直沒有辦法把她從心上移開，一個慧黠又聰明的女孩。在那個營隊結束的那一天，我整個下午都悶悶不樂。

當然連我自己都不知道為什麼會悶悶不樂。大概等到幾十年後我的內心脫離了青少年的不成熟狀態，我好像有點了解那個彆扭的自己了，我才大概知道，我那天鬧彆扭的原因是，今天是我生日，我期待這個世界應該要對我很好，但是這個世界一如往常。

那天我跟自己下的約定是，從今天開始，我要認認真真地過每一天。每一天，我都要確定今天沒有白活。

那是1995年7月3日，我的17歲生日。

其二：交通黑暗期

1996年4月，全台灣第一條捷運、由台北市政府自行籌款營造的中運量高架系統捷運木柵線通車了。我家就在復興北路旁邊，捷運施工整整六年，交通黑暗期完整代表了我的中學歲月。

接著1997年淡水線通車，1998年中和線、新店線通車，1999年板南線第一階段通車，台北捷運初期路網終於正式完成。

不過在那之前的台北，從80年代末期開始，為了在主要幹道上興建捷運，為原來雪上加霜的交通勒緊了死結。大約從1989年開始，隨著第四代台北車站的完工，捷運藍線、綠線、橘線、紅線等等工程開始陸續開工，台北市正式進入交通黑暗期。

當時從台北縣各地進入市中心的公車，無論是在忠孝東路、中華路、羅斯福路或是原北淡線鐵路路段交叉口等重要動脈，幾乎面對的都是車流完全卡死的狀態。學生們睡了一覺醒來發現公車只往前進了幾公尺的狀態也很常見。在公車上磕磕碰碰打盹等待那永無止盡的塞車夢魘，變成了五六年級生的共同回憶。

高中時代我每天都要從南京東路ATT搭307到林森南路下車，再走到成功高中上課。忠孝東路上永遠的工程圍籬採用的是分車道圍堵的策略，也就是今天我先封住左半邊做工程讓右半邊通行，明天我再封右半邊讓左半邊通行的方式。於是每天觀察封路圍籬又有了哪些改變，變成我百無聊賴的塞車人生裡微小的樂趣。

在漫無止盡的塞車裡，你永遠看不到盡頭，你也永遠無從知悉那漫漫車龍究竟從哪裡開始。直到你打盹無數次後，幾乎已經不知今夕是何夕時，公車竟從某個逼仄險極的狹縫鑽出，然後意外地衝出了車龍，奔向解放的快感。在很久以後，我偶然回想起來才發現，人生裡面很多的境遇，其實也是如此這般的。

整個高中時期，仔細想想我的世界就像是困在交通黑暗期的台北城裡，每一部車都寸步難行，每一個人都焦急而無助，而我則在停滯不前的公車中昏昏沉沉，逐漸忘記了要去哪裡。

所有漫長的隧道都會有盡頭，所有的堵車終有一天會脫困，交通黑暗期總有一天會結束。而我們高中生的永劫回歸，照理來說要在大學聯考的最後一天，也就是我的18歲生日那天完結。

不過人生與時間是不停推進的。煩惱與痛苦也是。我到了很多年後才慢慢明白我必須一直跟自己說度過了這一段一切就會變好這樣天真的謊言，是因為我真的需要聽，不然我根本走不下去。

其三：張惠妹

1996考上大學那年暑假，比起亞特蘭大奧運，我們更記得賀伯颱風重創北台灣，整個台北盆地西半部，尤其是板橋土城樹林一帶，全部都泡在水裡。

那年的初秋，我愛上一個女孩，然後在十二月失戀，覺得世界末日已經來臨的日子裡我只是瘋狂聽著伍佰〈愛情的盡頭〉。

木柵的十二月是嚴酷的冰雨。意圖打擊每一個年輕而天真的靈魂，蠢啊蠢啊你們這些傻瓜，以為熬過了高中人生坦途就會來臨自投羅網跑來貓空念書的這些蠢蛋！

我騎著機車疾駛在辛亥路上，大雨如刀鋒一般劈擊臉頰與雙眼，接著在全身流淌，即使騎進了隧道裡，有淒冷的照明燈與種種傳說故事相伴，也不會有任何溫暖。

我當然不會解釋為什麼在隧道裡臉上還是有雨水流個不停。

對一個失戀的18歲男生來說，他並不想知道這世界有多美好。

隔年的寒假，我每天關在家裡學吉他。痛苦是學習的良伴，一個月後，就能開始看譜彈歌抓和弦了。

打工的地方，一個很可愛的女生跟我說她最近正在聽張惠妹，此時我還只聽過主打歌，包括第一波的〈原來你什麼都不想要〉與〈姊妹〉，我還沒有聽過整張專輯，但是一波一波釋出的主打歌，顯示出它的市場反應太過良好，於是唱片公司不停追加預算，第五波第六波的主打歌都出來了（我後來又遇過這麼一個傳奇專輯橫空出世的年代是1997年陶喆的出道同名專輯）。

但那是一個唱片還無法複製的年代。你沒有買專輯就聽不到內容。

1997年2月開學的時候我加入吉他社，當時社團裡的大家，都在練著〈剪愛〉與〈解脫〉，怎麼會有這麼好聽的歌啊我想，不買專輯，似乎真的不行了呢！

整個1997年的冬末到春天，我都在反覆聽著這張專輯，那時的空氣、陽光、氣味、花香，還有每逢三月抽新芽的、政大山路兩旁成排的槭樹，都淬出精華流洩進去，然後像是琥珀一般地封存起來了。

然後我又愛上另一個女孩然後又失戀、然後暑假去了海邊又被抓去成功嶺，那就是張惠妹第二張專輯的事了，接下來製作人張雨生就離開這個世界了……

二十多年前的事情，卻可以像是昨日發生過的一般，光影和空氣都好像剛剛打開的罐頭一樣清晰，我可能多少有點了解吃一口瑪德蓮鬆糕會跌進記憶海潮的感覺。

或許是因為17歲生日我與自己的約定，從那之後十幾年，我遇見的人、有興趣的事、看的電影聽的歌讀的書，每一個物件都像是正式列入博物館館藏一般，被好好地封存進了那個名為「年輕歲月」的巨大資料庫裡了。

從那之後，我的人生好像就是一直往回看，鮮少正眼朝向前方的路了。