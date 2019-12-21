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【節氣食堂】王浩一／紅豆，甜點的微笑

2019-12-21 17:16聯合晚報 王浩一

如果要選出最愛「紅豆」的國家，應該是日本吧。如果要選出最愛紅豆的台灣城市，應該沒人敢跟台南一爭高下吧。

有一次，我到了台南體育路尋覓一爿杏仁豆腐店家，那是寬碗裡先置放一塊杏仁豆腐，再以刀片畫出井字，呈現小塊豆腐瓦解的樣子，中間再堆上一大坨悶煮綿軟的紅豆餡。我初嘗一口紅豆味道，即刻找了老闆問這個紅豆怎麼煮的？完全不行！原來是一位外地人就地複製原來的老店模樣，雖然外觀相去不遠，可是味道就露餡了。我當場跟他說：「你去吃吃我列出的這三家店的紅豆，你就知道什麼是好吃的水準。」最後，我又補說：「我一個月再來！」

據考紅豆原產於喜馬拉雅山，之後北往中國、南往印度，最後廣為人們食用。我們來說說兩國的紅豆美食，宋朝蘇東坡被貶謫黃州，他與家人在東坡種了大麥、紅豆（當時稱之赤豆），因為物資匱乏，蘇夫人把這兩種混煮當成晚餐，可能炊煮時間太短，不夠鬆軟，大家嚼得頗累的，兒子忍不住抱怨說是在咀嚼虱子，蘇夫人倒是大氣地回話說「這是新菜單：二紅飯！」大麥外觀顏色偏紅，「二紅」這個容易懂，也討喜。

印度的傳統紅豆料理則複雜多了，先煮了一鍋紅豆湯，不加糖，倒是加了些許的鹽，也加入薑黃粉、芫荽粉、辣椒粉和一些椰漿粉，與煮軟的紅豆混攪。另外備料，把香料羅望子浸泡水中約十五分鐘，搓揉再三讓羅望子的酸味完全釋放到水裡。同時起橄欖油熱鍋，置入蒜頭切片、洋蔥碎丁、小茴香種子、芥末格拉姆黑豆等一起熱炒爆香，接著將已經切妥的番茄小塊、茄子塊倒入熱鍋，一起炒熟炒軟。最後把熟番茄們與羅望子水一起倒入紅豆湯鍋裡，三合一再煮過一次，收汁即成。有沒有看昏了？這些味道複雜的濃稠紅豆，也是一大坨置放在白飯上，配飯用，如果你已經垂涎三尺，那你是內行人！

日本的紅豆應該是唐朝傳入的，到了宋朝之際，以紅豆製成的「唐菓子」成了最時尚的甜點。而今日本仍有「吃紅豆飯」習俗，這是一種慶祝用的餐食，如果有人說「來吃紅豆飯吧！」那就是說來慶祝吧！如果有人說「什麼時候吃你的紅豆飯？」那就是問你什麼時候結婚？所謂「紅豆飯」，是先將紅豆浸水，之後將紅豆單獨炊熟，而浸泡過紅豆的紅水則用來煮飯，米是長糯米，飯色外觀呈現粉紅，白飯混著粒粒分明的紅豆。我在京都吃過，基本上，不太懷念它。所懷念的倒是紅豆大福、紅豆銅鑼燒、木村家紅豆麵包、紅豆鯛魚燒、紅豆最中、紅豆羊羹、抹茶紅豆玉子等等，其實，只要是甜的紅豆都可以滿足我。

萬丹小鎮，是台灣的紅豆的故鄉。我曾經驅車專程去看一畝畝的紅豆田，然後到小鎮街上大快朵頤紅豆車輪餅，這是最接地氣的台灣甜點，香熱騰騰，爆漿的紅豆餡燙嘴。走筆到此，還是讓人嘴角微笑。

甜點印度萬丹
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