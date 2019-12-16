【當代小說特區】黃錦樹／似乎是（中）

圖／阿尼默 分享 facebook

於是，我們跟著他走在礁石雜草和各色塑膠垃圾之間，大塊小塊的保麗龍，廢漁網，拖鞋，寶特瓶，用過的尿布，保險套，衛生棉，瓶蓋，吸管，斷肢塑膠女模，張開大嘴的充氣娃娃，泳圈，兒童泳池。那是條上坡的路。他腳程頗快，如果不是左腳微跛，我們多半會跟不上。氣喘吁吁的跟隨他走到一棵兩米高的樹後，那裡竟然有一座山洞。山洞口有多個可當椅子的石頭，他示意我們坐下，沒有要讓我們進去的意思。

坐下時，他打了個哈欠，閉上眼打瞌睡，一直到蘇來曼慢吞吞的跟上來。阿莫從蘇來曼手上接過一根看來是直接用菸葉草草捲就的深色菸草，給他遞上，打火機清脆的噹了一聲點著了。他像被寵壞的小兒子那樣很滿足的瞇著眼，深深吸了一口，再悠長的吐出大大小小白圈。一副老菸槍的神情，看起來也不像個年輕人，而是個歷經滄桑的中年人了。

「阿弗，你真的認不得阿爸了？」爸爸忍不住用客家話呼喚。我也喊了聲「大哥」，但從他的表情來看，只有納悶、尷尬和不耐煩。猴子繼續為他梳理亂髮。他以食指撫觸額頭的蜈蚣腳。

我們的呼喚似乎是讓他把腦中語言的接收頻道切換到客家話和華語，表情也似乎更為放鬆了些。他指一指額頭的傷口，略帶痛苦的眨了眨眼角，好像表示因此很多過去的事情都忘了。我們把帶來的幾大包蘇打餅乾、椰渣麵包等送給疑似大哥那人，他開心的收下了，吃的東西還記得。

蘇來曼以漏風的話語斷斷續續的說著他知道的事。他的族人在垃圾島上發現大哥時，他倒在血泊裡，頭被敲破了，血浸濕了頭髮和泥土，他們都以為他死定了。還好部落裡有個倖存的老巫醫有幾百歲了，他是這獵頭族裡專門處理首級的家族的最後傳人。雖然已超過百年沒處理頭顱，所有的程序他可記得一清二楚。但他沒處理過活人的頭，更何況是要救活。不得已，只好「死馬當作活馬醫」，以縫獸皮的手法，把傷口縫回去，雖然腦漿漏掉不少，剩得不多。用上他所知道的可以把靈魂召喚回來的草藥，咒語，填以月光、日影、海風、水草，貝殼，蛹，天堂鳥的猶豫、鴨嘴獸的呢喃、沼澤的白日夢、聖人的精液、先知的包皮、神的骨灰等。沒想到還真的有效，昏迷了十多天竟然還能醒過來，只能說是祖靈保佑，命大。但可能回來得並不完全，他看起來不太記得自己是誰了。

父親聽著聽著竟紅了眼眶，頻頻拭淚。

在老頭慢悠悠的說故事期間，疑似阿福竟然撿拾乾柴，生起火來，還用破了個洞的水壺燒水（傾斜著，洞朝上），擺好缺了口的杯和椰殼，摘了不知道什麼葉子，沖泡出味道像牙膏的茶讓我們喝。山洞兩旁擺著幾個巨大的褪色塑膠水桶，看來是蓄淡水之用。

他屁股好像坐不住，在石頭上一直扭來扭去，好像有地方發癢（大腸有蛔蟲？）；一直站起來找事做，拔草，把垃圾用樹枝串起來，剝除翹起的樹皮，掀開石頭找潛伏其間的蟲，幫阿曼抓跳蚤。是聽到別人訴說自己的故事覺得不自在？

他突然想起什麼，一轉頭彎身鑽進山洞裡去，不久，微笑著出現，手裡抓著一把什麼長條狀的事物，分給在場的我們（包括沒什麼牙的蘇來曼）每人兩根，示意可食，聞起來、咬起來似乎是牛肉乾，味道還不錯，只是有點太鹹、太老，但沒有老公牛的騷味，很耐嚼，回味無窮，好像用多種香料反覆醃漬過。只是不耐飽，越吃越餓。

海風中，蘇來曼繼續以漏風的馬來語訴說：

他們還發現大哥倒臥不遠處，有一座新墳被挖開了。屍體沒裝在棺木裡，而是裝在一個大膠袋裡，土裡有被拖動的痕跡。為免野獸破壞，他們把土埋回去，雖然這一帶都不興土葬。通行的處理方式是兩種：一是趁新鮮煮來吃了，腦甚至浸點海水撒點胡椒拌一拌生吃；再則是燻乾了置於高架上，協助守護部落子孫。

還發現不同地方有大攤血跡和雜亂的腳印，依他們狩獵的知識，研判與大哥搏鬥的是兩個壯漢，而且也都受了不輕的傷，血滴一直延伸到海邊，那裡有小舟停泊的痕跡。

不記得自己是誰的大哥，清醒而能走動後，一能起身即要求回到他被擊倒的那座島，由壯漢攙扶著，拄著棍子到那墳墓邊，看了很久很久。陪同的人猜想，他一定是想起了什麼。

之後有人路過偶然發現，那屍體還是被挖走了，留下一個大洞，一窪鹽水。原本插著的簡易漂流木墓碑也不翼而飛。而大哥一直留在這島上，住在那山洞裡，以好客的大小猴子為伴。在他因傷而被迫遷往別的島期間，有人因好奇到洞裡探查，發現石桌上下有大量散落的紙，紙上寫著密密麻麻的字，但不少紙上都有腳印，甚至尿漬，還發現幾坨疑似糞便，已被糞克郎分解得面目全非。是因為這樣的破壞引發致命的衝突？

大哥給我們來來回回送了幾趟牛肉乾，配合山蕉好一會就略有飽足感。只是燒水頗費事，我反正沒事，後來就負責添柴加水。

平心而論，如果不是太多垃圾，這裡的景觀滿好的，視野開闊，是隱居的好地方。只是不知道東北季風季時會不會很可怕。遠遠近近大大小小的島都有綠樹、白沙灘，都相似，不是有人帶還真的不易找到。

爸爸看來越聽越焦慮，期間到矮樹叢間尿了幾回（他有攝護腺肥大的毛病）。他小聲對我說，大哥頭上的傷，應該要送到大醫院做細密的檢查吧。那樣隨便縫縫，如果感染就麻煩了。頭骨唔知有蓋密否。腦漿剩不多（哽咽）。而且，這麼荒涼的島，再住下去這輩子大概就廢了。但大哥不認人，怎辦？他向中村先生求助，兩人以日語竊竊私語。

又不能硬來，找認識的警察幫忙押？如果他反抗，是不是更糟糕？傷口會不會迸開？他的身分證件還在嗎？會不會被當成非法移民被抓去關起來？他那身體狀況哪經得起關？

聽到海邊有人叫喚，故事似乎是說到尾聲的蘇來曼的孫子來接他了。他說，你們自己想辦法溝通溝通，天黑了他孫子會來接你們，不妨礙你們親人相聚。阿曼一跳一跳的跟著走了。

我們目送老人危顫顫的被扶上獨木舟，當他們划向遠方，消失在島與島之間時，忽然，白色的雨就那樣嘩地落下，瞬間就把我們打濕。他只好讓我們跟著他屁股後躲進隧道般的山洞裡。走了十幾米陰暗路，裡頭竟然出現寬敞開闊的地方。高處側壁有個開口，光就從那裡投照進來，偶爾飄進幾滴雨。有石桌，石椅，綑起來的紙，一大袋蜂窩。空氣中有股濃重的煙燻味，感覺哪裡還有兀自活著的火。

但這時，接過中村先生一包全新的古巴雪茄的大哥，叼了根新點燃的菸，拎了片蜂窩在石碗裡點著，看起來更放鬆了，突然吐出夢囈似的話語。

……最後那幾天，那人一直作著各種各樣的噩夢。夢到共產黨打敗國民黨，統一中國，創建了中華人民共和國。搞土改，三反五反，大躍進，大煉鋼，農民公社，結果餓死了幾千萬人。「你能想像幾千萬具屍體嗎？」從噩夢裡醒來後，他淌著滿頭汗問我。「還好，那都不是真的，我只是個失意的夢想家，不是希特勒史達林那類惡魔。」 （所以你是想起什麼來了？） 有一回，夢到自己上輩子是條大蛇，被一個狠毒的女人用滾水從頭到尾活活燙死，燙得滋滋響，亂彈亂滾。自嘲：「我們唯物論者不相信這種事的。」 引蛇出洞。 夢到發起反右運動，整掉了五四以來累積的三代知識菁英百多萬人，羞辱，關押，不斷寫悔過書，勞改，發配邊疆。 發動文化大革命，批鬥父母，老師，反動學術權威，牛鬼蛇神……池小王八多。坦白從寬，抗拒從嚴。 蘆筍（魯迅？）也被打掉一嘴黑牙，滿口血，八字鬍被拔光，打斷背脊骨，大小便失禁，後悔不早死三十年。臭老九。 革命，革命，革革革命，革革革革革革……

「還好都只是夢，夢不會傷人。可是，為什麼我會一直重複作著這些夢呢？」那人最後的時光重複說。「還好只是些壞夢，要不然，中國就要倒退一百年了。還好……都只是夢。」（中）