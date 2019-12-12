因為龜毛的個性，我不容許有半毫米的誤差，所以總用個像是圓規的「分規」測量。沈氏印刷廠有不少美工，有一次我去，才進門就發現一位小姐偷偷對其他小姐伸出兩指，露出詭異的笑。我問為什麼？小姐說：「意思是你來了，大家要小心！你口袋裡不是都帶著那個像圓規的小東西嗎？我們差一點點，你就要我們重做。」……

圖／林崇漢 分享 facebook

因為龜毛的個性，我不容許有半毫米的誤差，所以總用個像是圓規的「分規」測量。沈氏印刷廠有不少美工，有一次我去，才進門就發現一位小姐偷偷對其他小姐伸出兩指，露出詭異的笑。我問為什麼？小姐說：「意思是你來了，大家要小心！你口袋裡不是都帶著那個像圓規的小東西嗎？我們差一點點，你就要我們重做。」……

聽張大春的廣播節目，說因為平版印刷普及，台灣的活字版已經走入歷史，所幸僅存的一家鑄字行發展為文創產業，而且開放參觀教學。這消息令我興奮極了，趕快上網查到地址跑去。當天下雨，我沒帶傘，台北老市區太原路的巷子又窄，我早早下車，淋了好長一段路，挺狼狽。但是才看見「日星鑄字行」幾個字，精神就來了。

只見店裡一排又一排的鉛字架、成套鑄字用的銅模，還有為鉛字融解重生的鑄字機。老闆張介冠正為八九個學生講課，他們大概都是學設計的，在這電腦排版的時代，能放上幾個「有分量」的鉛字體，確實更有「人味」。張老闆說常有學校團體來參觀，有些老師還會買學生姓名的鉛字，送給學生當畢業禮。也有學生好奇，要求自己用鉛字排版印刷呢！

他這句話讓我一下子飛回了高中時代，那時候我擔任校刊編輯，常常遞個公假條就溜出校門，半天泡在印刷廠。手寫的稿子都得先交給「手民」檢字，只見他們掌心攥著稿子、手指抓著小木盒，一邊看稿，一邊從鉛字架上檢字放進盒子，好像根本不必看架上的字，一隻手上下左右像雞啄米似的，快極了！檢好的鉛字送給排版師傅，把鉛字一排排碼好，行與行之間用小木片隔開，再用細繩子綁緊，接著放上「打樣機」，在鉛字上滾油墨，放張白紙，再拉動個厚重的滾軸狠狠壓過去，拿起那張紙，就可以看見印好的文字了。

第一次見到自己的手稿變成整齊的鉛字印刷，那興奮是現在人難以想像的。因為如今電腦打字都整整齊齊，不像幾十年前，寫得再工整都不及排字印刷的。就算狗屁文章，印出來也覺得氣宇不凡。

那時候除了報社用「輪轉機」，小印刷廠多為半自動，而且必須由工人把紙一張張「餵給」機器。記得有個工人站在高高的機台上，一邊把紙推進機器，一邊低頭對我瞪著眼睛說：你別以為這很簡單，就算老手也只能連續餵八百張，過了那個數字，不知為什麼，就會把紙送錯地方。當時少棒正紅，他比喻得很妙：「就像打棒球，再高明的投手也會暴投」。

才進大學，我就參加了「中國文藝協會師大分會」，擔任社刊《文苑》的美編。而且因為我常常溜課，比較有時間窩在社團，所以第二年就成為了社團負責人。

我主編的第一本《文苑》還是鉛字印刷，但我沒找以前熟識的印刷廠，而是交給便宜三分之一的某校印刷科學生。這下麻煩了！學生技術不好，版子沒放對，除了裡面有兩頁前後倒反，使我後來不得不一頁頁往裡夾。更糟糕的是封面得重作，因為封底三個圖片，其中為蔣公賀壽的一張，我明明設計在最上方，卻被排到了最下面。這在當年是大事，非改不可！但不知印刷機的壓力不夠，還是鋅版磨損了，重印的圖片模模糊糊，連「蔣總統」三個字都不見了。

「鋅版」是我最感興趣的，因為我設計的插圖都得先曬到鋅版上，用硫酸腐蝕出凹凸之後才能印刷。硫酸很可怕，我有一次回家發現褲子破個洞，八成就是碰到了廠裡的硫酸。令我印象更深刻的是，有一天看見廠裡幾個跟我差不多大的男孩，為了「套色」，正照著我設計的原稿，用手工在膠片上用藥水重描一遍。五十多年過去，那一幕還留在我心中，因為我覺得很不公平，我們一樣，憑什麼他們要這樣為我服務？連我畫錯的地方，他們也得照描。

第二期的《文苑》改成屬於平版的「蛋白版」印刷。「蛋白版」是先在金屬或塑膠版上塗蛋白藥水，再把要印的稿子拍成「陰片」，曬在版子上。我畫的插圖終於可以配合中文打字，直接曬版了！我小時候就在父親辦公室見過中文打字機，那是個大大平平的字盤，各種文字都排在上面，打字的人前後左右推動字盤到正確的位置，一按鍵，就有個夾子把字夾起來，像英文打字機一樣，狠狠打在最上面的白紙上。雖然字體種類不多，但是比鉛字排版便宜得多。

大學畢業的第一年我就出版了處女作《螢窗小語》，那是我在電視節目《分秒必爭》裡的開場白，每篇都很短。我先給一家出版社，問他們能不能出？沒想到主編斜斜地拿著我的稿子，在我面前晃一下，說：「這麼一點點，您自己印吧！」我又拿給中視的出版部，也碰個釘子。

幸虧學生時代總跑印刷廠，我就找印《文苑》的那家幫我印了幾千本，又聽人說這種薄薄的小書只能在雜誌攤賣，所以去找當時做雜誌總經銷的「星光書報社」。還記得我那天抱著一落書，爬上武昌街窄窄的樓梯去拜訪林紫耀老闆，二人談得很投機。才隔幾天就接到他的電話：「快送一千本過來！」接下來幾乎隔天就催貨，我自己印的七千本，一下子全光了。找印刷廠再版，卻說版子已經拆掉。幸虧以前用過「蛋白版」，雖然品質不佳，但不得已，我只好把第一版的書交給製版廠，由他們一頁頁重組，翻曬成蛋白版印刷。

《螢窗小語第一集》用蛋白版不知印了多少萬本，我後來常說我是自己做自己的盜版。這句話沒錯！當年盜版多半用便宜的蛋白版，缺點是每次印不了幾千本，版子就磨損了，很容易把文字印不見。因為趕工也出過不少狀況，有一回，我拿到剛印好的新書，發現封面用指甲一刮，就能把油墨刮下來，問印刷廠，說為了趕時間，在油墨裡加了太多玉米粉。說實話我至今想不通，為什麼印刷的油墨裡還要加食材。

《螢窗小語》連續出了七集，除第一集用蛋白版，另外六集全是鉛字印刷。鉛字耐久，只要不把版子拆掉，印十幾萬本都不成問題。但鉛字印刷也有危險，因為「活字版」是活的，一不小心就可能掉字。有一次我拿到剛印好的再版書，隨手翻了翻，大吃一驚，怎麼「李清照」變成了「李清熱」？細細校對之後，同一篇文章居然錯了好多字。那已經是再版，前一版沒問題，這一版怎麼會錯呢？原來是印刷工人不小心把版子掉在地上，怕被罵，自己偷偷重新檢字，排了那一頁。

《螢窗小語》本本暢銷，出到第四集，我已經還清了房屋貸款，正好美國丹維爾美術館請我作駐館藝術家，於是在一九七八年出國。我教的是中國繪畫，這方面的英文教科書很少，我決定自己寫幾本，所以連續幾年，都利用寒暑假回國製作畫冊。

當時國內的出版很興旺，雖然平版已經普及，很多文字書還是用鉛字印刷，尤其幾家老出版社，很自豪地說他們的書摸起來就是不一樣，因為有鉛字壓的痕跡，不像平版，沒個性！

我的畫冊是彩色印刷，品質要求高，不得不用金屬的PS版。跟我合作的是「沈氏印刷廠」的沈金塗老闆。那時候他的廠在萬華，雖然已經用德國進口的機器，卻一次只能印兩個顏色。比起後來黑藍黃紅四個顏色一次完成，能夠立刻調整的「四色印刷」，「雙色印刷」實在是冒險。因為只印完兩個顏色，不知道對不對。記得有一回櫻花印淡了，我跟沈老闆半夜把印好的東西重新上機，再印一次紅色。還有一回，發現有個字不清楚，重新曬版來不及，我居然爬上印刷機，自己用小刀硬在版子上刻了幾筆，這都是野狐禪，成果居然不錯。沈氏藝術印刷廠也一再擴張，股票上櫃，成為印刷界的領軍者。

隨著平版印刷的進步，鉛字排版的品質已經不夠，因為那些「壓」出來或「打」出來的字，筆畫邊緣不夠清楚，幸虧這時候有了「照相打字」。

從活字排版廠到照相打字行，好像從農業時代跳進太空時代。推開厚厚的玻璃門，裡面黑呼呼、冷颼颼，只見一台台大機器如同太空艙，裡面各坐一人，在很有情調的燈光下操作。也不像傳統的中文打字機，噠噠噠噠吵死人，而是「潤物細無聲」，除了冷氣，裡面還有一股藥味，好像進入化驗室。

原來照相打字的原理跟洗照片一樣，是讓光線透過文字的「負片」，再經過鏡頭調整，「成像」在感光相紙上。同樣一個字的底片，只要調整鏡頭，就能變成大的、小的、長的、扁的、斜的。因為是「感」光，不是「打」字，那些字體黑白分明，清楚極了！感光之後的相紙要拿去沖洗，所以有化學藥水的味道。

照相打字也有它的缺點，就是要一個字一個字地算錢，比傳統打字貴得多，而且打出來的成品是一張張照片，字體、行間都固定，就算只改一個字，也得動手術。

確實是動手術，我得先用刀片把要改的一行字（或幾行字）切開，將相片藥膜上的字小心地剝起來，把要加的字貼下去、要減的字割下來，再將剝下來的字重新貼回去，常常牽一髮而動全身。

因為龜毛的個性，我不容許有半毫米的誤差，所以總用個像是圓規的「分規」測量。沈氏印刷廠有不少美工，有一次我去，才進門就發現一位小姐偷偷對其他小姐伸出兩指，露出詭異的笑。我問為什麼？小姐說：「意思是你來了，大家要小心！你口袋裡不是都帶著那個像圓規的小東西嗎？我們差一點點，你就要我們重做。」

我也會深更半夜去印刷廠督印，有一回夜裡十二點，才進門就看到一輛遙控的玩具車在印刷機之間飛奔，還差點撞到我。雖然我沒告狀，但是據說第二天領班就自請處分。

還有一天，我在家突然接到印刷廠工人的電話，說他發現書上有錯字。第二天我特別請廠長給這工人記功，但是廠長說那工人不專心，正要給他記過呢！我說：「他居然發現我書上的錯字，太不簡單了！」廠長說：「就是不認真啊！版子曬好，他不趕快印，卻趴在上面讀你的文章，所以才能看到錯字。」

我的畫冊是中英文版，有一陣子紐約曼哈頓中城，包括邦諾（Barnes & Noble）等三家大書店在櫥窗裡擺我的書。但我賣一本賠一本，因為書都用包裹從台灣寄來，郵費很貴，書店折扣又要得狠。更糟的是因為抬一箱箱的畫冊，使我四十歲就有了腰椎的問題。還有個挫折，是有一年我印了月曆，書店老闆一看就喜歡，但是當他用鉛筆在月曆上才寫兩筆就搖頭了，因為美國人習慣在月曆上記事，我用的紙張太光滑，鉛筆寫不上去。

從十七歲到七十歲，從鉛字排版、中文打字、照相打字、電腦打字、鋅版、蛋白版、PS版到電腦直接輸出的CTP版，加上在師大學的篆刻、絹印和後來在研究所學的「石版印刷」，我似乎經歷了整個印刷的演變。我必須說印刷影響了我半生，如果沒有學生時期跟印刷廠接觸的經驗，懂得自己出版，我的《螢窗小語》很可能見不了天日，更不可能後來一本接著一本寫，甚至成立「水雲齋」，成為專業的作家和出版人。

而今我的櫃子裡還擺著五十年前編校刊時留下的鋅版、四十年前從京都買回的「浮世繪」套版、三十年前民俗學家張木養送我的《往生神咒》古版、十二年前北京盲文出版社送我的許多鉛字。近年來我還把死掉的蘭花葉子都收起來，打算有一天浸泡分解為紙漿，製造成蘭花紙，自己製版、自己印刷，再親手一針一針，作成穿線裝的小書……

雖然年逾古稀，對印刷這門手藝，我還是一往情深呢！