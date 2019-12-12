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【慢慢讀，詩】林婉瑜／自由式

2019-12-12 00:08聯合報 林婉瑜

我想和你一起盪鞦韆

往後盪到達天空的頂點

往前盪到達海洋的邊緣

就這樣擺盪

直到模糊了空間的界線


我要把你寫進故事

分配一個幸運的角色給你


我要把你畫進我的畫裡

當時間往前

不斷把風景丟到後面

保留你，做我心中的靜物


我要和你一起旅行，迷路，誤入歧途


和你一起在大海裡

游著自由式

也去海葵那裡尋找小丑魚


和你一起夜遊

在快要抵達黎明的時候

不斷後退、後退

停留在夜晚的中心


和你一起作夢

在噩夢中，互相救援


我要一直抒情

如果你都在聆聽


我要愛你很久

就像星星永遠不會真正地消失

是在舊的夜晚終結以前

向前傳遞

給新的夜晚


●林婉瑜新作《我沒有談的那場戀愛》近日由尖端出版。

海葵

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