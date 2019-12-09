【極短篇】廖玉蕙／遺落

天氣很好，和丈夫、女兒一起去地政事務所辦個移轉手續。服務人員很親切，但恐怕是詐騙橫行，讓她們格外小心。

所有表格填寫及申辦手續一向由丈夫經手，連她的印章都掌握在丈夫的手上。手續已進行到最後一關，她和女兒坐到地政事務所最後方的大沙發上等候，發現一把藍色眼鏡被遺落在同色沙發上。她把它拿到前方較醒目的茶几上，免得被眼拙的人坐壞了，打算若一直沒人來認領，等會兒手續辦完，就送去服務台招領。

丈夫跟櫃台小姐來來回回在資料上塗改修正、重蓋章、對話，折騰半日後，轉頭朝她說：「小姐要問你問題，換你來。」

她馬上踱過去，輪丈夫退去沙發坐。小姐問：「你這房子什麼時候買的？」她馬上轉頭把問題丟過去給丈夫：「嗨！小姐問我們房子什麼時候買的？」小姐阻止她：「我是問你，不是問你先生。」丈夫聽到，乖乖保持沉默。她說：「問我沒用啊，家裡的大小事都要問他，我不知道。」她首次意識到自己不知何時遺落了家庭主權。

這題略過，換一題：「你的戶籍地址設在台北之前，是設在哪裡？」

她本能地又回頭。「不要問別人。」小姐立刻阻止她。「是不是台中？」她反問小姐。這題不知答對沒，小姐又換一題：「你的戶口裡，還有什麼人？」她頭轉了一半，旋即意識到不能再回頭，只能自力救濟。家裡人口簡單，她囁嚅地試探：「是不是還有女兒？」其實不確知女兒戶口在台北還是台中，所以，也不知答對了沒？她逐漸失去信心。

小姐又出一題：「你女兒的生日是哪一天？」幸好這一題她有把握，很驕傲地大聲回她。接著：「台中的房子地址知道嗎？」感覺問題越趨簡單，那是她的原生家庭住址，記得牢。她越來越拾回了信心。

幾題過去，忽然來驚天一問：「你叫什麼名字？」這是什麼鬼問題！測試她是否失智嗎？她本來想假裝忘記自己的名字，但這頑皮念頭只在腦海閃過一秒就作罷，別自找麻煩。

小姐又問：「你先生的身分證號碼是多少？」她忽然想起這彷彿是幾十年前上映的電影《少女小漁》裡，移民署人員對佯裝婚嫁的移民所做的隔離測試。這題她答不出來，也警覺地不肯再答了。萬一她答錯了，小姐又陸續問她們的結婚紀念日是哪一天？平時丈夫穿睡衣睡覺嗎？或丈夫有沒有假牙？她可就沒轍了，她已經有多年沒好好注意過他了。

她反問：「問這麼多是要怎樣啦！」小姐說：「如果你申請了戶口謄本來，我就不用這麼麻煩了，我怕有人冒牌來轉移。」說完，還把她的身分證拿到眼下，對照著她的臉看。她不知道怎樣才能讓她的臉儘量恢復到多年前的青春模樣，唯一可以做的，只是把臉上的老花眼鏡取下，跟小姐四目相對。小姐的眼珠子在身分證照片和她的臉孔間來去幾回合，幸好似乎滿意了。

她鬆了一大口氣，把自己那副漸層老花眼鏡戴上後，忽然想起那把不知何人遺落的眼鏡。趕緊催促丈夫和女兒：「我們把眼鏡送去服務台，丟了眼鏡的人可麻煩大了。」說著，順手拿起茶几那副藍色眼鏡就往前急走過去。

丈夫從沙發上起身，慢條斯理指著沙發說：「只顧著別人的眼鏡，自己的皮包丟了也不管了。」回頭一看，皮包居然不偏不倚被遺落在那副眼鏡先前棲身的沙發上。

丈夫的話彷彿點出了某種神祕的天機，有關於遺落的。