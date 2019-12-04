張讓／往日殘缺

2019-12-04 00:07 聯合報 張讓



父親不在了，當今能做的是怎麼讀這封信。我原以為自己低聲下氣在和父母陳情，是封求情講和的信。細讀之下，發現不盡然。……信的目的不完全在道歉，而在說明開導。因為年輕，有理想，朝向未來，我相信自己是對的，父母是錯的。難怪小弟覺得這封信可怕……

最常見最奇怪也最理所當然的，是家庭歷史可以是個黑洞。一起生活幾十年的人，其實和陌生人差不多，因為你對他們知道那麼少，簡直可說無知。仍然，你畢竟有所知，或者殘缺不全，或者不盡正確，總之握了一些零星碎片，隱約線索。對我家過去，尤其是對父母的過去，對他們個人內在真相，我們子女的感覺便是這樣。我們知道母親是這樣，父親是那樣，然而越過表面印象，剩下的真是咫尺廬山，一團迷霧。

母親過世二十五年了，而似乎很長一段時間，父親停留在九十歲，視力退化步履蹣跚但不見老，仍獨來獨往上下樓梯出門到台北，做任何必須或想做的事。直到二○一五年，九十四歲了，在自家公寓大門口摔傷了背爬不起來，從劇烈背痛不再能夠行走到改坐輪椅，到最後臥床不起，到二○一七年二月走到了終點。

父親走了，這下真正走了。飛越我們無法飛越的崇山峻嶺，言語無法掩障的殘酷現實，父親死了，不在了。天沒有崩地沒有裂，可是內心深處一團難言的烏黑。在父親最後一段，因為妹妹在旁努力詢問挖掘，過去點點滴滴，慢慢出土。父親的歷史，母親的歷史，我們家的歷史，原來是這樣！

這裡是其中幾許碎片，我不做任何添加，僅略加說明而已，一來免於干擾父母自己的話語，二來也沒法說得更直更真更切。

1 . 母親的三張紙片

當年母親逃離福建老家東山，大陸已經完全淪陷。我們成長期間，偶爾她會談起在共產黨治下所受的苦。我們半聽半忘知道一鱗半爪，不清楚當時她和外公外婆受了多少罪。我們熟知的母親是小學教師，家中五個小孩，忙進忙出極盡辛勞，沒有自己，更沒有自己的時間。她有什麼想法感覺，只有在煩勞的間隙寫在學生作業簿裡或是零星紙片上。在這三張紙片裡，母親留下了一點具體細節。

1，四十年七月，共匪發動抗美援朝捐獻運動，群眾大會分組討論上我不做聲，無錢捐獻，被掛上了「反動派」罪名，在四十年七月二十九日被捕，拘禁本縣公安局一個月，無審問。至九月一日被移，押送雲霄陳岱鄉「人民法庭」候審達四個月。四十一年一月被判徒刑兩年，移入漳州勞改隊，被編移縫衣隊。

2，四十年八月，共匪發動人民簽字，控訴美國在韓實行細菌戰。四十二年二月，因病請假回家醫病。七月十五日隨軍逃離大陸。維三十八年加入172團。母親被匪迫害病，終於四十二年農曆五月二日「逝世」（字跡模糊）。

3，父親在四十一年十月二十五日（農曆）被鬥爭活打死。天長地久有時盡，此恨綿綿無盡期。

2. 父親的一封信

父親比較早離開福建漳浦老家，和母親在金門相識結婚，八二三炮戰爆發先後到台灣。他是長子，一生必須同時照顧台灣家庭和供養老家三代，負擔沉重，並且不時遭受親人不滿責備。這些事父親從未透露給子女，直到我們成年了才偶爾提及，滿腔感慨。下面是一封父親給老家親人的信副本，父親最後病中妹妹由美回台照顧，有空趁機整理父親櫥櫃文件發現的，掃描寄給我，抄在這裡的是最讓人心痛的部分。

信裡阿伯是父親自稱，思德、思禮、思義都是父親弟弟，其他提到的是晚輩，用的不是真名以掩蔽個人。

……我平生節儉，資助家人，累積數字可觀，了錢不討好，得到又批又鬥，令我這個老骨頭，辛酸膽寒，家人壹斗嘴齒，我老人一個，獨力難支了。

結語：

（一）維勝言論，是代表思義遺族全體心聲，怒！怒！吼！吼！

（二）正良前年走訪惠厝，今年又拜訪你，可能另有原因；

維行做了校長，榮宗耀祖，阿伯沒有落實獎勵！

（三）思禮多年來，人在福中不知福！事事拖累我，尚且不知足，人心節節高，不知自我反省和檢討，可嘆！

（四）思德家庭，平時都要我幫忙，說來話長，運氣不佳。

（五）大家批鬥我，真慚愧，勿外揚，表弟胃疾宜檢查為本。

（六）思義有無分到我家房屋？我和思德分多少？

並請代向晉格、海祖諸親友問候。請格弟了解各節內容，給我寶貴意見，為何？

候復！愚表兄

盧思謙，98，8，14日 於台北

3 . 慧貞的信

小小的信封陳舊發黃，部分有一片水痕，正面母親小心的筆跡寫了：

「這封信是慧貞大學畢業以後，不走法律路線。親子之間意見衝突，受我怒斥後寫給我的信，還有一封，遺失了。從信裡你可以明白我對子女的要求是和你相同的。」

信寫在兩頁米黃色厚厚的信紙上，用我那時喜歡的針筆寫的，黑墨水，筆跡有點像漫畫裡的字體，拙氣工整帶著可愛。以創作方式來寫，附了許多插圖，幾乎一段配一幅，一半文字一半圖，語氣輕快懇切帶童稚趣味。沒附寫信的年月日。

媽媽：

言語有時會衝突，可是紙和筆總是可愛的。

那天晚上，我們怒目相向，令彼此傷心難過，卻沒有解決問題。我實在不該讓您那樣生氣的。

我有很多計畫，不管出國成不成，我都會活得很充實。現在，我在譯一本很大的書，同時，在念很多書，還要學畫。一個像我這樣的人，不會害自己，更不會做壞事。

我愛我們的家。我希望這裡的人都快樂。長久的快樂。目前，也許您有一些擔心，我完全了解您的心情。但是請求您，放開心，讓您的子女成長。

幾年後，來讀我的童話，您便會了解我這些年來學的是什麼，想的是什麼。像我的朋友一樣，相信我的能力和智慧。「知女莫若母」在某些方面，如生活習慣，是對的，可是母親常常因為忙於批判、譴責和自以為了解，而沒法真正了解子女的思想。

我們活著並不是要製造不快樂。我的天真、自信和樂觀是優點，是許多人所沒有的。因為我對世界有希望，所以我相信我能面對世界，並且盡我的努力去改善它。

我相信我愛您比不上您愛我，可是我確實記得您從沒有阻止過我買書、看書，我之所以會成為一個有理想有見解的人，完全是您默默鼓勵的結果。

做我的朋友，不要做我的法官。做我的朋友，您會得到很多東西。媽媽，世界是個大蛋糕，拿著刀子，您會把它割了、分了，然後就會沒有了。蛋糕並不是本來就分開的。

成人並不神聖。這些日子，我在外奔波，發現成人的世界不值得學習的地方很多，而年輕人卻很可愛。而您可愛的地方多過不可愛的地方。而爸爸，他也可愛，有時我覺得自己最了解他。

我經常在觀察，在思考，發現許多制度和想法本身不健全，而那些地方，正是您從來不曾想到的。我很了解您們的想法。

不能因為錶一樣，就說時間沒有變。

小孩子問：「媽媽，你為什麼愛我？」

媽媽說：「我不知道。你為什麼要問？」

小孩子問：「爸，我為什麼一定要用右手寫字？我用左手寫漂亮得多了！」

爸說：「因為大家都用右手寫。」

：「這段路有多遠？」

：「十分鐘路程。」

走路十分鐘是這麼長。 —

腳踏車十分鐘這麼長。 —————

汽車十分鐘這麼長。 ————— ————— ————— —————

不同的標準，不同的結果。

而標準是人訂的。

我譯好的書。

講一對比朋友還親的父子。

正在譯的書。

有210個故事。

都是奇怪而有趣的故事。

慧貞

寫了很多，只要向您表達我的意思。

對做錯的部分，請您原諒我。

思想上不同的地方，請您試著去了解。

我會試著和爸爸多接近，告訴他我的想法，相信一切都可以改好。

至於我，相信您了解，摧毀世界以解決問題是無意義的。我不會摧毀世界，也不願被摧毀。

後記：

幾十年後來看這信，驚訝萬分。不記得寫過這信，更不記得起因。沒有記憶支撐，這信是珍貴史料，尤其是母親的說明。

抄寫當中沒做任何修改。因為抄寫，更加深入閱讀信裡所說，也就越發驚訝。

這信是父親病中，小弟帶姪兒整理父親文件發現的，妹妹掃描寄給我。後來我回台探望父親，拿到了原信。和小弟談起，他從身為父親的角度出發，認為內容批判父母：「是一封很可怕的信！」我大吃一驚，以為自己在信裡乞求父母諒解，是封求情的信，不懂怎麼會「可怕」。

父母子女溝通困難，產生衝突，是很尋常的事。沒有一個家庭是永遠和諧無間，其樂融融的。我記憶裡的家庭生活有許多甜蜜，尤其是來自父親浪漫可愛的那部分，無疑也有相當苦惱。苦惱的時刻隨成長而增加，尤其到了我大學畢業以後。我討厭法律，打定主意叛逃。不記得和父親正面衝突過，總是母親在中間斡旋。我毫不讓步，即使一絲絲妥協都不肯，母親懊惱責罵：「這麼笨，做個樣子討好一下你爸爸，讓他氣消一點會死嗎？」

我從小老實，沒有機心，大了沒有絲毫長進，是個滿腦袋大道理的書呆子。私底下母親為我承當父親責怪，背了多少黑鍋受了多少冤枉，我絲毫不知，要等看了母親在這信封上的解釋才恍然。父親看了這信嗎？猜想看了，至於怎麼反應無從得知。父親最後病重，仍心心念念丟不下多少遺憾和牽掛，我開不了口提這種無關緊要的陳年舊事相問。

父親不在了，當今能做的是怎麼讀這封信。我原以為自己低聲下氣在和父母陳情，是封求情講和的信。細讀之下，發現不盡然。拿解構的方法，一段段分別來讀，才發現我不但在闡述自己的想法，同時在開導父母，教訓父母，告訴他們什麼地方過時，什麼地方固執，什麼地方需要改進。語氣表面緩和，底下姿態卻挺強硬。信的目的不完全在道歉，而在說明開導。因為年輕，有理想，朝向未來，我相信自己是對的，父母是錯的。難怪小弟覺得這封信可怕，他才不願收到這樣一封來自子女滿紙大道理的信。

猜想那時母親見到這信大概啼笑皆非，對子女她再怎麼氣惱總還是寬宏大量。至於父親，恐怕是一貫的嗤之以鼻：「小孩子什麼都不懂，講什麼天真話，笑死人！」我可以理解父親的心理，嘗試拿他的眼光來讀這信，天地倒轉只見滿紙童言童語，忽然心中一寒腦袋發黑——真真無知幼稚可笑至極！

我也是個母親，設使友箏給我寫這樣一封信？

拿不準自己會怎樣反應，但身為寫作人，可能立刻為信的創意和膽氣驚喜，樂於給兒子一個機會，坐下來打開天窗談談。

無疑這信可以有不同解讀，看個人，看心境，看角度。

譬如這時不禁想：

那個苦惱而又天真自信的女生如今呢？

她那樣不惜觸怒父母傷他們的心，值得嗎？

當然這時來問，太遲太遲了。