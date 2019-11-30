【書評‧小說】魏可風／岌岌流風

2019-11-30 06:12 聯合報 魏可風



《遍地風流》書影。（圖／新經典文化提供） 分享 facebook

推薦書：阿城《遍地風流》（新經典文化出版）

1986年前後，要買劣印禁書很簡單，課堂上總有一張粗表格在座位間傳遞，李澤厚、黑格爾巴金還是老舍應有盡有，登記者有姓有名，都收得到錢，中介學生拿得到兩成差價小利，不無小補。

《棋王樹王孩子王》未正式在台出版前，早從彼岸潛入學生們的心腦黑市中。隔年七月解嚴，再過兩年北京天安門出大事了。阿城在《威尼斯日記》中六月四日條下只有一行：「今天六四，三年了。」由來無聲勝有聲。阿城的小說充滿說書人的聲調起落，語氣與手勢俱佳之外，絕對不乏橫生枝節的趣味，往往整篇小說旨在鋪陳一個重點，讀著讀著最後圖窮匕見，匕首背景還能隱隱望見遠處雪山悶著燒。

《遍地風流》分為四輯，遍地風流、彼時正年輕、雜色、其他，2001年的麥田版尚未有第四輯，2016年江蘇文藝版少了麥田版的第一輯，新經典版應是兩種版本合一的全新完整版。雖是舊書重出，經歷過上世紀禁錮的人重讀，手眼仍然震動，沒經歷過的人卻要處處驚詫，天地間還能發生這種事呀！

「都知道、都噤聲不得，都有了感覺，都是一哆嗦，都是魚！」第一輯的〈湖底〉有許多「都」，在天寒地凍裡打撈，找吃的！飢餓驅策了集體生存本能。「都」是集體動作，敘事中成群的人一致轉向，特別怵目驚心，表示個體被有意湮滅，個人自由意志必不允許存在。在蒼山荒川裡人命渺小而賤。

接下來的第二、三輯裡充滿集體飛蛾撲火的節奏，郭處長生前的成功鬥攢，並不能保證死後榮譽升天，火葬的過程很教人得點知識，燒到一半大肚子爆開了，油溫溫地濺到知青臉上，這才知道還得撒黃豆花生才能真燒成灰。〈火葬〉沒控訴什麼，只是畫錯重點地描述知青們的輕微冒險，然後得點滿意的吃穿小好處。而更多細節的趣味藏在破四舊的故事中，縈繞著舊物舊品味，反而沉沉地咀嚼了文化日常的憾然失落。

第四輯其中〈故宮散韻〉的無標點長文句像意識流實驗作，〈畫龍點睛〉似乎是民初新感覺派的疊複戲文，除這兩篇突出於全書風格之外，其他小說篇幅較長，讀著像精緻的恐怖片。如佛地魔般的文革意識型態耙爪過十年，沒讓阿城下筆滿是傷痕和粗糙的恨毒晦澀。從下一兩代人的思維看去，更像湯姆歷險記的艱辛野趣架設在臨崖貼壁走的危顫中，不知不覺岌岌流風已滾沸入髓，心脾裡刺一下痛一下。

說故事的本領高下，總在打動讀者的肝肺多寡。阿城喜歡鑑賞古玩、會修骨董車，木匠工藝也學看著就精專，是人格特質的雜博本身潤漬了內容，只從文學角度閱讀實在可惜，在意識形態仍然佛地魔的時代，阿城的小說永遠有三又二分之一月台的吸引力。