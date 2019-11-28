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【慢慢讀，詩】張錯／回憶中

2019-11-28 00:04聯合報 張錯

從前不滿意照片現在滿意

腰帶小腹經常爭吵

束縛在上還是在下

練功久蹲難以起立

儘管地堂刀法如神

拳腳身段俐落，重心常失

背痛無腰，髖痛無腿

腰腿盡失，再無武夫。

每天看天天天不藍

想念家鄉已成異鄉

軼事凋零歌聲若隱若現

深山雲霧飄忽去而復來

回憶中，在深夜或食堂

「彷彿是古早以前故事

雲朵在河面潺潺地流

狗兒避開反射陽光

在屋檐底下睡著

往事也在這空中點滴消失。」

消失在往事記憶裡

還有他的狗她的貓

回憶中成長或消逝

本沒有什麼是永遠

但因存在與愛

牠們遂成人間傳奇。


●附註：引句為《深夜食堂》主題曲〈在回憶中〉，鈴木常吉獨唱。

鈴木背痛

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