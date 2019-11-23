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【節氣食堂】王浩一／豌豆，豆家的二郎

2019-11-23 06:35聯合晚報 王浩一

介紹「豆豆大家庭」，當成「主食」的有紅豆、綠豆、花豆、皇帝豆、蠶豆、鷹嘴豆、豌豆仁等。當成「蛋白質提供者」有黃豆、毛豆、黑豆等。至於第三類是「蔬菜類」，豆仁連豆莢一起上桌者。接著認識第三類「嫩莢豆屬蔬菜」：豇豆、扁豆、菜豆、芸豆、四季豆、豌豆、白腎豆等等。基本上，大郎「豇豆」、二郎「豌豆」、三郎「芸豆」、四郎「四季豆」……「豆家」族繁，子孫滿堂。

豌豆（青豌豆），它是豆家的二郎，大多時候它都是「在欉熟」，豆莢不吃，僅僅取用圓嘟嘟的豆仁，趁新鮮直接烹調，或是製作甜點，像是北平甜食「豌豆黃」，色澤淺黃，清爽綿趣，細膩純淨，入口即化，我樂此不疲，百吃不厭。也用在台南的甜品，人們把豌豆泥（台南稱之「椪豆沙」）像是紅豆泥內餡，用在紅龜糕或紅圓傳統祭品，豆香隱約，口感有沙沙的趣味。

豌豆特別的是，長期以來，它會「變身進化」，成了2.0版、3.0版。如果減肥過頭者，豆莢扁薄，豆仁較小的稱之「荷蘭豆」。這個2.0版豌豆，其實是幾百年前雲南、廣西人們所培育出來的，在大航海時代荷蘭人喜歡它，稱之Chinese Snow Pea中國雪豆。因為他們將它引進台灣（也引進到歐洲），先民們反而稱之「荷蘭豆」（今天的台語還這麼稱它），這是有趣的誤會。

在英國，它用的是法語名 Mangetout，直譯過來竟然是「全吃掉」的意思，代表它不僅豆仁好吃，鮮嫩的豆莢也非常適口；在德國叫Zuckererbsen糖豌豆；澳洲和不少英語國家類似，叫它Snow Pea雪豌豆。在中國除了稱之豌豆，圓身的又稱蜜糖豆或蜜豆，扁身的稱為青豆或荷蘭豆。也有稱之淮豆、麻豆、青小豆、回回豆、雪豆，甚至還叫它「國豆」。

台南小吃有一道「椪豆仔湯」，說得明白就是「荷蘭豆仁湯」，店家會先把豌豆熬爛，湯水則是由熬煮各式熟肉湯底的高湯製成，湯清味鮮。我總要求老闆也切一些鮮甜白蘿蔔入湯，熱熱湯面撒上香菜段子，家常味道，卻是永恆。

今天我們除了爽吃嫩豆莢，也喜歡清炒豌豆苗。我印象深刻的佳肴，是大火快炒「鴨油豌豆尖」，外觀翠碧柔嫩，味覺腴香滑潤，口感爽脆易咬。

3.0版豌豆，則是後來又出現了「嬰兒肥的豆莢」，豆莢更鼓，豆仁只有小胖，纖維較少，口感更好，甜度增加，所以稱之「甜豆」。我喜歡將它與小捲、帶子大火清炒，菜色裡裝飾一點胡蘿蔔、洋菇。有朋友善炒廣東臘腸與甜豆，一絕。選擇保鮮狀態佳的甜豆，是非常重要的美食鐵律，我總固定向水仙宮市場一處菜販採買，她「一定」不給我攤架上陳列的平常甜豆，悄悄地從冰箱取出今天剛剛到貨的，然後附贈一個神祕又慧黠的眼神：「給你special的，老兄！」

然而，現在已經有了4.0版豌豆，那是美國人將2.0版與3.0版雜交，稱之Sweet Snap Pea，適合完全生吃，當生菜沙拉用。我還沒試過，有機會一定品嘗。

荷蘭大火甜點減肥嬰兒

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