【當代小說特區】楊明／鯨頭鸛紮著蝴蝶結

2019-11-25 06:00 聯合報 楊明



圖／龔萬輝 分享 facebook

她計畫出國旅行，去蘇丹還是剛果呢？去蘇丹的話，香港出發在杜拜轉一次機，大約飛十九個小時可以抵達。去剛果的話，得在巴黎、米蘭、卡薩布蘭加等不同機場轉機兩次，飛行時數三十小時，機票也貴不少，她盤算著，兩個地方她都所知有限，那麼去蘇丹至少容易些。

位於非洲東北部的蘇丹，國境一頭是紅海，一頭是撒哈拉沙漠。她上網搜尋關於蘇丹的旅遊資訊，而她之所以捨日本紐澳歐洲這些大家喜歡的旅遊地區，動念去冷門的蘇丹或剛果，不是因為她是什麼旅遊達人，而是因為一種看起來不像鳥的鳥——鯨頭鸛。

上中學的時候，君君第一次知道有這麼一種鳥，不是在自然課或生物課上知道的，而是她發現同學們為她取了綽號，在背地裡這麼喊她。她回家後上網查，鯨頭鸛主要棲息在尼羅河上游或東非熱帶人跡罕至的湖泊、沼澤地帶。而電腦螢幕出現的鯨頭鸛照片令她驚詫，當場號啕，原來她在別人眼中如此醜怪，她哭著跑到鏡子前端詳自己看了不知多少次的面容，碩大的鼻子，狹小的雙眼，過長的下巴，黝黑蒼黃的膚色，她知道自己不好看，但是如今她了解不好看還是安慰的說法，她長得醜，很醜。

她的外貌成為此後人生的障礙，從小就沒人稱讚她可愛，隨著年齡，外貌對她的傷害日益加劇，她恨她的父母，提供她基因的兩個人，也許有人會說：雖然他們不好看，但還是遇到了真心相愛的另一半。她卻覺得長得如此難看的人，自己默默過日子就好，何苦再生下同樣難看的孩子，承受別人的冷眼嘲笑。

君君在學校成績不算拔尖，但總還是中上，家境不算富裕，但是吃穿用度足夠，她的人生原本應該還算幸福，如果她不是生得如此醜怪。然而美醜是相對的，眾人以為皮膚白皙如剝了殼的白煮蛋，眼睛大而亮，鼻子高挺小巧，粉紅雙唇尖下巴是美，殊不知世界上會不會有一個地方認為是醜呢？但有又怎麼樣？到哪去找？她不知道，她只知道自己存在的世界是以她為醜的。因為醜，她雖然有朋友，但是那都是對方退而求其次之後的選擇，好比高中時的小戚，她們放學一起等公車，中午一起吃飯，因為小戚怕別人發現她爸爸失業，媽媽有躁鬱症，讓君君知道卻沒關係，反正無論如何小戚都贏過君君，因為君君那張臉。

高中畢業後進了大學，君君雖然長得不好看，但她和其他女孩一樣喜歡美麗精緻的飾品，蝴蝶結髮飾、心形鍊墜、綴著花朵的粉紅雙肩包、蕾絲袖口荷葉邊裙襬，她並沒有妄想因此會得到讚賞，她只是喜歡這些美麗的衣飾配件，卻聽到同學背後說：「長得那副尊容，就應該低調些，T恤衫牛仔褲，儘量藏在人群裡不要被看到啊。」另一個幫腔道：「這就叫醜人多作怪啊。」她不想把時間用在那些不是真心喜歡她的朋友身上，她四處打工，想要存錢整容，她曾經認為整容的費用應該爸媽出，那是他們欠她的，但是爸媽說外貌不重要，內涵才重要，更何況整形是有風險的，他們寧願用積蓄為她買一層樓，雖然不大，卻可以讓她將來的生活輕鬆些。她聽了之後大聲狂叫，他們以為將她藏起來，不讓別人看見她的醜，就算是對她有安排了？

存了三年錢，在大學畢業前她去了韓國，她希望以嶄新面貌進入職場，一刀割斷過去。醫生用電腦模擬，和她說明需要進行哪些手術，改造工程遠比她以為的巨大，不但她存的錢不夠，她也懷疑自己是否能承受一次又一次的痛楚，原來過去不是一刀能割斷的。醫生看她陷入糾結，語重心長的說：「人想改造自己需要長期努力，沒法一蹴可幾。」接著建議她先從簡單的嘗試，好比開眼頭縫雙眼皮，讓雙眼大些也有神，至於下巴削骨，不妨從長計議。她接受了建議，復原期過後，她望著鏡子，覺得原本的鯨頭鸛彷彿升級有了雙貓頭鷹的眼睛。

後來她發現有一個電視購物主持人，整容十次才換得現在的模樣，大眼睛菱形嘴尖下巴，她重又燃起鬥志，是的是鬥志，而不僅只是信心，她要和老天給她的外貌戰鬥。從學校畢業，以嶄新面貌進入職場的心願沒能達成，但是她願意從正面思考，現在她賺錢的時間比過去多，就意味著她距離目標又進了一些，然而求職面試一再遭拒，媽媽說：「這家電信公司的客服部在招人，也許你可以試試，你的聲音很好聽。」君君知道潛語言是每天負責接電話回電郵的工作正適合她，因為沒人會看到她的長相。她寄出了履歷，面試後果然得到這份工作，開始每天處理客戶的投訴，以及各種光怪陸離的疑難雜症，她悅耳的嗓音加上無比的耐心，使得她獲得許多好評，主管也肯定她的工作態度，那些平常在現實世界裡曾因為自己的容貌占過便宜的美麗同事們，難免有些刁鑽而耐心不足，但是當電話與電郵無法顯出他們的優勢時，君君就贏了。

有了穩定的工作，君君爸爸媽媽放心不少，以為她逐漸會忘卻關於自己外貌種種不當的想法，但是當她累積了足夠的休假，她立刻飛往韓國進行下巴削骨手術，為了存這筆錢，她總是自願假日值班好賺取加班費，但依然不夠支付手術費，預約手術時間時，診所告訴她信用卡支付亦可。麻藥退後的疼痛令她想死，但是那種距離目標又近了一步的期待支持著她，紗布拆掉後，她整張臉依然腫脹，醫生說，消腫後才能看出手術的效果。整形加上術後無法進食，當她離開韓國時整整瘦了三公斤，她覺得自己的外觀有了改善，雖然沒法達到瓜子臉，但是稍稍有了蛋型臉的輪廓，原本整形後似貓頭鷹的雙眼也不再如先前那般突兀了。

君君原本有些擔心當同事發現她利用休假去整形時，她應該如何回應，沒想到竟然沒人當面問她，是她們根本完全不在意她，還是她們更願意選擇背後議論？無所謂，君君其實也不在意她們的看法，等她完成整形後，她會另覓一份能夠見光的工作，當君君這樣想著時，她卻並未疑惑那些長得不錯的女同事?何屈就這份只出聲音看不到臉的工作。

當君君計畫下一步要去整鼻子時，她發現經常接到同一個男人的電話，她聽得出男人的聲音，她懷疑男人不是真的要投訴或是詢問，而是想和她說話，因為他和她說的內容逐漸偏離了公司提供的服務，後來他甚至在電話裡和她說：「轉接服務人員後，我一聽不是你的聲音，就掛掉重撥，重撥了五次才轉到你。」男人說：「我們可以一起吃飯或喝杯咖啡嗎？」這是第一次有異性向君君提出約會，然而他卻根本沒見過她啊。

君君委婉地拒絕了，男人並沒有放棄，依然打電話來，君君提醒他談話內容是有錄音的，男人不以為意，他的行為並未觸及法令，君君有些被打動，畢竟從來沒人追求過她，他是第一個。他告訴她自己叫向翎，君君覺得這是一個有深度的名字，她想像男人有良好的家世和害羞的性格，向翎從事IT業，和人的接觸很有限，所以不擅交際，一個月後，君君答應新年和他一起看煙花，這樣她還來得及在新年前去做鼻子整形。

下班後，君君經過銅鑼灣一面無比碩大的電視牆，液晶螢幕上竟然是鯨頭鸛，那是一集介紹動物生態的節目，畫面中鯨頭鸛正潛入水中捕食肺魚，前端呈鉤型的喙可以勾起黏滑的肺魚，鯰魚、甲魚、水蛇、蝸牛、青蛙等也是牠們的食物，捕食時會將身體隱藏在茂密的草叢中。一個孩子經過看到畫面中的怪鳥，停下腳步和他的父親說，你看這鳥真醜，上帝造牠時一定正在生氣，他的父親聽了跟著兒子一起笑了起來，彷彿有多麼值得開心的事。君君霎時覺得血液往上衝，這些在別人的劣勢上尋找自己樂趣的人，老天造他們時又是什麼樣的心情呢？螢幕上被放大了的鯨頭鸛渾然不覺的仰頭吞下肺魚，魚掙扎著，鯨頭鸛毫不遲疑意志堅定地吞下魚，但在君君眼裡那吞嚥如此艱難，鯨頭鸛狹小的眼睛卻流露出一絲滿足。回家後君君立刻訂了前往韓國的機票，上次下巴的削骨手術已經將她的積蓄用罄，這次她決定全部費用都以刷卡付，然後再慢慢分期償還。（上）