【書評‧生活】夏夏／日日居遊，食日常

2019-11-23 06:29 聯合報 夏夏



《最好不過日常：有時台北，有時他方》書影。（圖／皇冠提供） 分享 facebook

推薦書：韓良憶《最好不過日常：有時台北，有時他方》（皇冠出版）

到別人家裡作客，總想一窺屋主真實生活的祕密。臥房當然是不好意思進去的，但若逮到機會，好歹在廚房門口探頭探腦應該不算過分。廚房的大小、設備是否齊全、碗盤的數量等幾乎能窺見人們的生活的一部分，有時候甚至比臥房還來得「誠實」。

因此，若有機會能大搖大擺闖進別人家廚房，甚至打開冰箱仔細看個明白，十足能滿足我的好奇心。或者更進一步，能一同上餐桌，了解其口味、對食物的癖好及其來由，那就幾乎是透徹了一個人的半生似的。

又倘若這個人是個講究吃食，並且也懂得品嘗與烹調，那麼所能透露的就更詳盡、豐富與私密了。

讀韓良憶《最好不過日常》，就好比在飯桌上遇著這麼一個特別的人。

五十二篇短文，共五個章節，分別是「雨水」、「芒種」、「寒露」、「小雪」、「知食」，不僅寫四季中的蔬果魚肉，也寫人生四季中的吃食，在餐桌上來來去去的面孔，以及所留下的久久無法忘懷的滋味。那是實實在在打點著日日三餐，經手過千百回酸甜苦辣之人所發出的讚嘆與感嘆，曉得最好的不過是日常，而最好的日常就是在這三餐裡給吃出來的。

因此即使是童年裡一碗淋上酸梅汁的清冰；溪畔買到的一株萵苣，如花束般捧回家；熟識的菜販在結帳後遞來的一包九層塔；為了懷念家人而作的藕餅，都是「小而確實的幸福感」。

韓良憶曾旅居歐洲十三年，在著作和訪談中經常提到「居遊」，這是有別於一般旅行尋訪知名景點，住在旅館或飯店，她更強調在此地待上一段時間，找一間附有廚房（絕不是只有微波爐的簡易廚房）和餐具的當地「民宅」，循著當地人的路線散步、上市場買菜，當然更要自己動手料理。如此既能保有旅遊的新鮮感，又能延續生活的踏實感。

也難怪她在書裡提到旅行時說道，「為了保持『自由自在』，才堅持要有下廚的空間與機會。」不只是旅行，生活就該當如此。而韓良憶這番「居遊學」也確實實踐在她的日常中。

《最好不過日常》裡記錄著有時在台北，有時在他方，有時又回到舊日時光，韓良憶熟練地提煉出人們對味覺的共同情感：只見她鑽進熟悉的市場，一邊盤算著接下來兩三天裡要吃的菜色，一邊和老闆寒暄，再一派悠閒回到廚房裡，細火慢燉一鍋湯、幾道菜。生活是一趟不停歇的旅行，所以更要時時刻刻用溫暖的食物讓自己安適得像在家中一樣舒服。