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【書評‧小說】石曉楓／「臉」的經營，及其外

2019-11-23 06:16聯合報 石曉楓

《群島》書影。（圖／麥田提供）
《群島》書影。（圖／麥田提供）
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推薦書：胡晴舫《群島》（麥田出版）

臉書提供中文版服務迄今已十餘年，台灣從全球使用頻率居冠到逐漸退潮、轉移陣地，其間種種人際交往模式的改變、用與不用間的為難、批判與按讚等的相關現象描繪，於散文領域固然所在多有，但真正以長篇展開深入討論者，唯胡晴舫的小說新著《群島》。

《群島》裡的人物群囊括了台灣所謂「四年級」世代的李憲宏、「七年級」世代的林莉蓮、「五年級」世代的阿榮，以及林曉雯、王世傑、蘇淑媚、王艾菲、瓊瓊、韓雅如等配角，不同「世代」的角色共同生活於此臉書「時代」，他們對於社群軟體、台灣現況、庶民世相的呈現與議論，他們的生活方式與態度，各自表徵了某種人格與現象切面。作家深入每名角色的內心，不評斷也不討好，讓小說人物眾聲喧譁、各有意見。例如網路的重度使用者林莉蓮，把人臉當面板以眼神滑過，看似膚淺淡漠，卻自有其應對人情的世故。時間站在青春世代這邊，弄潮兒成為網路中的第三人稱，而「第三人稱已不是一個人，而昇華成一個抽象概念」，這是她經營臉書的交際模式。作家一方面凸顯年輕人價值觀的虛無、消極與被動，另一方面卻也殘酷指出當今已是平行性世代社會，「長輩」不需尊敬，「智慧」不需傳承，因為科技早已可取而代之。

其他如成功社會人士李憲宏，便是「長輩」世代的具體化，他是社會的集體記憶、是錨定時代的指標，但懼老意識使其由對臉書媚俗的批判者，一轉為諂媚年輕世代的懺情者，再轉為在對岸公開表態的投機者。因不熟悉臉書生態而滅頂者，則有在後台幫李憲宏打點的精明女強人曉雯。至於擅長經營臉書且贏得人氣者，當然尚有青春世代的戰斧、熱中學運的蘇淑媚等，種種「臉」譜，讀者不難在網路世界裡找到對應者，小說的影射性與批判俱相當犀利。尤有甚者，即使臉書同溫層亦有假貨真貨之辨，而小說裡關於群眾學運現場的狂歡與矯情、跳樓直播現場的其樂融融，諷刺當然更不在話下。在看似最自由的、無遠弗屆的網路時代，作家試圖提醒我們的，反而是「自由的存在」、「當我自己」究竟意味著什麼？界限在哪裡？本質又當如何釐清？

《群島》裡所展現的，其實是多元價值觀的碰撞與論辯，臉書不是唯一觀察選項，小說裡摻入的議題還有「世代」的階級觀念、台灣人統一的中產標準、性別認同的歧異與私密性等等，指涉俱相當尖銳。我甚至認為關於文學死不死、網路罪不罪等議題，作家也提供了看似矛盾實則值得探究的思考方向。《群島》以議論體小說形式為之，其利弊得失互現，然而廁身於當代，小說家的觀察本事，確是對社會現況的具體反映；其犀利批判，也將對持續發展的科技未來有所警示。

學運直播

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