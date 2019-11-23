【閱讀‧散文】吳晟／日月潭的水， 哪裡來？——《筆記濁水溪》新版序

2019-11-23 06:15 聯合報 吳晟



《筆記濁水溪》書影。（圖／聯合文學提供） 分享 facebook

二○○一年七月到二○○二年七月，一年期間，我擔任南投縣駐縣作家，與牽手上高山、下河床、探溯水源，踏查濁水溪流域，走遍大大小小支流，完成《筆記濁水溪》一書；二○○二年十二月，「南投縣政府文化局」和「聯合文學出版社」同步出版。

「聯合文學出版社」的版本，二○○九年十月三刷；二○一四年四月，加入新作數篇詩、文，改版重出，增訂版書名改為《守護母親之河》，未及一年即二刷，顯然不是「暢銷書」，但可算是「長銷書」吧。

而今又將重新出版，我很高興補充一些「新事」。

一、二十年來，我在介紹《筆記濁水溪》這本書的多場演講中，常以二道題目即席問卷調查，作為開場。

第一題：「請問，去過日月潭的人，請舉手！」

聽眾無論是年輕學子，中小學教師，社會人士（包括政府機關公務人員），毫無例外，大部分都舉手，就是說，很少人沒去過日月潭。

第二題：「請問日月潭的水，哪裡來？知道的，請舉手，答對有獎喔！」

和第一題完全相反，很少有人舉手；少數舉手的聽眾，也是胡亂猜，真正清楚的少之又少。

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日月潭的水，哪裡來？甚至日月潭的由來，有什麼歷史背景，我很確定，一群又一群，一遊覽車一遊覽車，每日的大批遊客，來來去去，走馬看花，少有人興起一探究竟的念頭。

我只能透露，日月潭的水源，來自濁水溪；至於如何奔流注入日月潭，《筆記濁水溪》一書，有詳盡記載；日月潭畔有一觀景台「日月湧泉」的解說牌，有簡略說明。

我要講述一件有趣的事。

踏查濁水溪行旅中，我多次向妻提起，我小時候聽廖添丁的故事，有一段情節，印象至深，廖添丁被日警追捕逃到南投山區，在一處向天圳躍身而下，隨水流而逃脫；我一直相信，這並非憑空捏造，而是確實有這樣的地方。我判斷，這一處地方應該是從武界壩，穿越水社大山肚腹，奔流十六公里，注入日月潭的引水隧道，期間一定有一小段出山腹而露天，即稱為向天圳。

可惜妻認為不可能，我們竟然未認真去求證，未去走訪。等到《筆記濁水溪》一書出版之後，才從資訊中確定「向天圳」的所在。

在地的民間故事，趣味性之外，往往寓含「比歷史更真實」的時代背景，更貼近生活的風土「知識」，不可輕忽呢。

我常想去補足這一缺憾，卻一再拖延，直到最近，機緣終於來臨。

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這二年，我作為紀錄片主角，(「目宿媒體」策畫，《他們在島嶼寫作》系列），林靖傑導演執導。濁水溪是我的文學生命最重要的根源，當然是這部紀錄片不可或缺的「重頭戲」。

拍攝團隊和我不斷討論，安排一趟又一趟濁水溪探訪之旅；向天圳呀向天圳，不容再錯過。

二○一八年秋末，在「台電公司」所屬「萬大電廠」、「武界電廠」人員熱心協助、帶領下，從魚池街道，穿過漫長的山野小徑，終於見識到想望多年的「向天圳」，滿懷雀躍。

我佇立橋上，遙望滔滔水流，從一邊山腹奔騰而出，俯視露天這一小段水圳，再遙望水流沒入另一邊山腹隧道，設想廖添丁當年從這裡跳下去，如何隨水流漂到日月潭出水口而爬上來，感覺不可思議、不可置信。

向天圳，位於魚池鄉東光村，周邊有一大片山野空地，可以徜徉；山景壯觀美麗，水質清澈冷冽，已成為小有知名度的旅遊景點，每年六月到十月，吸引不少民眾前來，鄉親稱它為「幽谷祕境」。

不過，我看到大部分安全防護措施已老舊、生鏽，忍不住向台電人員建議，必須重新整修。

魚池鄉公所和東光社區發展協會，為維護環境、水源及安全，除了豎立標誌牌提醒，社區志工也常到現場解說和關注，並呼籲有意「來此一遊」的民眾，最好和社區發展協會聯繫，請他們來帶領。

《筆記濁水溪》一書之完成、出版，得力於南投縣政府文化局、台電公司等單位，以及許多人的協助。再次謹致謝忱。特別感念幕後推手，好友羊子喬。