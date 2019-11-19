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【聯副不打烊畫廊】郭明福水彩作品 〈天空之城〉

2019-11-19 00:09聯合報 聯副

郭明福水彩作品〈天空之城〉
郭明福水彩作品〈天空之城〉
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●「崴岳之幽──郭明福水彩個展」於福華沙龍（台北市仁愛路三段160號2樓）展至12月1日。

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