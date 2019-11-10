【剪影】鄭健立／獨留青碑向黃昏

2019-11-10 06:48 聯合報 鄭健立 文˙攝影



分享 facebook 紐約，秋紅十月，天空淡淡的青綠色，點綴著幾條輕薄似紗的雲。天氣，真的入秋了！

我來到曼哈頓下城，看看這邊的新世貿紀念廣場 。

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911事件後十多年，荊棘與刺的廢墟上，是兩座半身腰高，四面漆岩打造的半畝方塘。串串水線由牆縫中汩汩而出，光影晃悠中，明暗交雜的流瀉入池底中央。

水塘邊沿，大理石碑碣上鐫刻著三千名當時罹難者姓名。風吹起了從前，翻過歲月，此時我們輕觸撫摸的是故事，還是段心情！

很醒目，我看見在一位死者姓名的岩縫中，一朵黃花安插著，一聲不響，是家屬的探視？日升月潛，世界有了不同的側臉，這方池水，靜水深流，能回到最初嗎？

一排排的白橡樹那頭，半條街之外，是滾滾哈德遜河。河川東逝水，千古浪花牽引著人間多少悲歡。

凝眼處，青山依舊在，幾度夕陽紅。