【畫評】蔣伯欣／東西融合開創新境——論陳正雄的抽象藝術

2019-11-09 06:44 聯合報 蔣伯欣



陳正雄《愛在林梢》系列一，2019 年，壓克力、畫布，115x260 cm。（圖／陳正雄提供） 分享 facebook

結識陳正雄先生是很晚近的事情。他總是一襲藝術家的西裝，搭配他的黑帽子與抽象圖案的領帶出現，是其招牌造型。二十多年前，當我開始接觸戰後台灣美術史研究時，便已對「陳正雄」這個名字，留下深刻的印象。陳先生在1960年代，便在報章上發表相當有系統性的抽象藝術論，在當時一片朝向國族論述發展的現代繪畫運動下，顯得格外特殊，完全就藝術學理而論，他毫不受當時流行的論述所影響。

陳正雄在1935年出生於台北市大稻埕。及少，考入建國中學，在校期間便展露其文藝才華，天資聰穎，創辦美術社、且參加合唱團，音樂對其日後創作影響至深。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

1956年左右，正值青年的陳正雄，便以其優異的外文能力，直接閱讀了岡本太郎的《今日的藝術》，啟蒙了他對現代藝術的概念。這本書介紹了超現實主義與抽象藝術。岡本太郎的傳統觀，迥異於崇尚自然主義的台灣本省籍畫家，這段期間，陳正雄受郭雪湖推薦，進入李石樵畫室學習素描。他在1954-1956年間，就以簡筆畫風，勾勒出神祕多彩的內心風景〈池畔〉，隨後更以具鮮明個人風格的〈山在虛無縹緲間〉（1958）、〈檸檬〉（1960-1964），作為他跨入抽象的初試啼聲。服役期間，陳正雄又直接閱讀了里德（Herbert Read）的《現代藝術的哲學》，康丁斯基（Wassily Kandinsky）的《論藝術的精神性》等西方名著，使他自始便透過自學，掌握了正確的創作方向與原理。

二、初出藝壇

1964年，陳正雄與畫家陳銀輝等人組成了「心象畫會」，也在《聯合報》上發表宣言。他認為，繪畫與其說是視覺的描繪（visual descriptive），不如說是視覺的隱喻（visual metaphor）。由此可見，他的畫風在跨入抽象之際，便已初步掌握了內在真實的要義。

此時，陳正雄的作品，也開始獲得全省美展、台陽美展等入選，並七度獲獎。1967年，也在國立臺灣藝術教育館舉行個展，並為其出版個人全英文的畫冊，在1960年代後期，便已獲得了國內相當的聲譽。

這段期間，也是他發揮優異外文能力，密集地在報章雜誌發表《風靡歐美的歐普藝術》（1965）、《戰後國際藝壇動向》（1967）、《漫談抽象藝術》（1967）、《論抽象藝術》（1968）、《抽象藝術之先驅：立體派與未來派》（1968）、《抒情抽象與幾何抽象》（1968）、《談抽象畫派》（1970）……等專論。1970年代之後，陳正雄的藝術評論主要集中在藝壇活動與團體，特別是現代藝術的推動上。

陳正雄在1968年獲得日本藝評家朝日晃的肯定，由東京保羅畫廊邀請個展，成為他首次在國際上踏出成功的第一步。

較少人知道的是，陳正雄憑藉著國際上的人脈，推動了許多現代藝術的活動。包括與日本藝術界的交流。1970年代後期，他曾推動了多屆「台灣現代畫家十人展」。1990年代後期，他又推動兩屆「巴黎今日大師與新秀展」。今年4月，他更推動「兩岸當代抽象藝術交流展」。他也是引介林壽宇作品回台的伯樂，甚至引介韓國首爾畫派（當時稱為「新漢城畫派」）與單色畫家朴栖浦（Park Seo Bo）等人在春之藝廊的聯展，都是陳正雄居間促進國際交流的重要美術活動。

三、作品風格

在創作方面，陳正雄中期抽象的油畫作品，仍有部分中國山水畫的留白痕跡。本展中，〈霽色系列〉（1969）、〈志在四方〉（1973）皆帶有宇宙洪荒的亙古，恣意揮灑的筆觸，在畫布上留下蕭颯的動勢，凝結了永恆的時間。〈花開的天空〉（1983）則彷彿在歡愉的世界中，留下色塊間的多彩匯聚，皆是畫風轉折期間的關鍵性作品。他也謹守抽象藝術的原則，均以不具辨識性的無形象，來從事純粹自由的形式創作。

1978年開始，陳正雄開始使用壓克力。因為壓克力顏料快乾、又可覆蓋的特性，使陳正雄如魚得水，展開更為自由狂放的變化。此時期的作品如〈市夜〉（1983）、〈海舞系列〉（1985）等，均為在黑暗背景下對比出的迸發之作。

1990年代起，陳正雄駕馭壓克力彩的技巧更上一層樓，更能盡情揮灑多變的自由動態與速度感，他以畫筆或點、甩、潑、洒、濺、滴流等技法，在畫布上留下各式躍動的痕跡。例如：〈花季〉（1991-1993）、〈春天裡的春天系列〉（1993）、〈綠野香頌系列〉（1992）、〈愛的回流〉（1993）、〈山谷的回音〉（1993）。而畫在紙本上的〈冬吻〉（1994）、〈朦朧的河〉（1994），其黑色線條在斑斕的色彩痕跡上交錯，如同抽象表現主義的纏繞、迴旋，彷彿藝術家內心的慾望迷宮。

1990年代後期開始，他使用補色的對比，加上格子狀的構圖，強化其現代感的視覺性。格子（grid）作為現代主義的象徵，早已成為戰後現代藝術的一大特點，〈數位空間系列〉的雙聯畫（2000）與三聯畫（2002）中，陳正雄則是巧妙運用了補色，同時，他引用了中國的狂草圖式，形成類似塗鴉的效果，並將方格引入了畫作，產生微妙的平衡。

2000年以後的作品〈窗系列〉中，陳正雄並不強調這些方格的幾何邊界，色彩線條甚至溢出了方塊，使方塊在悠遊的線條世界中，彷彿飄浮了起來。可以看到畫家輕鬆駕馭了色彩的各式力量，在控制與放任之間，找到巧妙的平衡，這些潑灑出的斑點、線條與痕跡，展現了藝術家內心的強大力量。

近期的大幅作品中，高彩度的運用，搭配各式技巧的協調與對話，如同生命的歡愉感，彷彿在歌頌著生命的喜悅。這種極致繽紛的形式配置，表現出生命各種激昂、流動的過程，也呈顯出高度的音樂性。在漸強與漸弱之間，如同交響曲般的和聲與共鳴，展現了藝術家邁向創作高峰的生命力。

四、國際各方讚譽

這些力量的來源，顯示了陳正雄自始接觸《藝術的精神性》時，便自覺尋找生命的靈性。他很早便開始收藏原住民藝術，並在1976年成立了台灣原始藝術館，出版《台灣原始藝術精選集》。他也從1985年起連續四年在《自立晚報》及《聯合報》上發表原住民藝術的專文百餘篇，已是國內原住民藝術的專家，他不僅從中汲取了原始的造型美感，更找到了康定斯基最早提倡抽象藝術時，企圖捕捉的內在驅力。

正是在這樣的認知與實踐道路上，陳正雄發揮了他的長才，除了在1980年代初創辦中華民國現代畫學會、台北藝術家聯誼會，擔任理事長，他也是國內少數對抽象藝術研究有成、著作等身的藝術家。陳正雄曾巡迴中國各主要大學演講，受到熱烈回響。作品也廣受國際間主要藝術機構收藏。眾多國際間極為重要的藝術家及藝評家，也都是他經常往來交遊的畫友。

陳正雄分別在1999、2001年兩度獲得《佛羅倫斯國際當代藝術雙年展》「終生藝術成就獎」及「偉大的羅倫佐金章」。2014年，陳正雄亦榮獲「國家文藝獎」，囊括了國內外最高的獎項。台灣創價學會藝術首席顧問王秀雄教授，稱讚陳正雄為「享譽國際藝壇的抽象畫大師」。台灣美術史權威學者、成大歷史系教授蕭瓊瑞，也將陳正雄與趙無極、朱德群三人並譽為「抒情抽象華人藝術三傑」。而今在台灣創價學會的邀請下，得見藝術家一生迄今的傑出作品，衷心期盼他未來更精采的創作發展。

●「東西融合‧開創新境──陳正雄抽象藝術展」於花蓮美術館（花蓮縣花蓮市文復路4號）展至11月29日。